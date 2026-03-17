Титанический прорыв в лабораториях: ИИ распутал вековой узел, который не давался великим умам

Мир теоретической физики десятилетиями бился над загадкой конфигурационных интегралов — математических структур, описывающих взаимодействие огромного количества частиц. Проблема казалась непреодолимой: при попытке рассчитать поведение материи в экстремальных условиях сложность вычислений росла по экспоненте, ставя в тупик даже самые мощные суперкомпьютеры современности.
Прорыв пришел со стороны технологий машинного обучения. Группа исследователей представила THOR AI — специализированную нейросеть, которая сумела элегантно обойти классические вычислительные барьеры. Этот инструмент не просто ускорил процесс, а фактически переписал правила игры, позволяя заглянуть в микромир с точностью, которая раньше считалась теоретически невозможной.
Новая технология уже показала впечатляющие результаты в тестах на меде, аргоне и олове.
Суть проблемы конфигурационных интегралов заключается в описании термодинамических свойств веществ. Чтобы понять, как материал будет вести себя под давлением или при нагреве, нужно учесть все возможные положения и взаимодействия его атомов. Ранее для этого использовалось моделирование движения частиц, требовавшее колоссальных ресурсов. Нередко расчеты затягивались на месяцы, а точность все равно оставляла желать лучшего из-за накопления ошибок.
"Классические методы всегда упирались в 'проклятие размерности'. Когда количество переменных в системе растет, вычислительная нагрузка становится неподъемной для любого железа. Использование нейросетей позволяет находить кратчайшие пути там, где человек видел лишь бесконечный лабиринт цифр", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
"Классические методы всегда упирались в 'проклятие размерности'. Когда количество переменных в системе растет, вычислительная нагрузка становится неподъемной для любого железа.
Главное отличие THOR AI от стандартных алгоритмов — способность самостоятельно обнаруживать внутреннюю симметрию материалов. Вместо того чтобы просчитывать каждую частицу отдельно, ИИ разбивает данные на элементарные, повторяющиеся составляющие. Это радикально упрощает математическую модель, не теряя при этом в физической достоверности. Способность нейросети к самообучению позволила ей "понять" законы расположения атомов быстрее, чем это делали поколения ученых.
Интересно, что подобные алгоритмы поиска скрытых закономерностей сейчас применяются и в других сферах.
"В физике симметрия — это ключ к стабильности. THOR AI научился видеть эти паттерны автоматически. Это как если бы мы пытались собрать пазл из миллиарда деталей, а ИИ сразу показал нам, что большинство фрагментов индентичны и могут быть объединены в блоки", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-химик Илья Сафронов.
В ходе испытаний возможности искусственного интеллекта сравнивали с результатами классического моделирования на примере меди и аргона. Скорость вычислений увеличилась в 400 раз, при этом погрешность осталась в пределах допустимого минимума. Это открывает дорогу к созданию материалов с заданными свойствами: от сверхпроводников до новых сплавов для аэрокосмической отрасли.
|Параметр сравнения
|Классический метод
|Метод THOR AI
|Скорость обработки
|Низкая (недели/месяцы)
|Высокая (минуты/часы)
|Учет симметрии
|Ручная настройка
|Автоматическое обнаружение
|Масштабируемость
|Сложно (экспоненциальный рост)
|Эффективно (линейная адаптация)
Применение таких расчетов актуально и для медицины, где поиск новых молекул лекарств требует анализа миллионов химических связей.
"Важно понимать, что ИИ здесь не заменяет физика, а дает ему мощнейший микроскоп. Это позволяет проводить эксперименты 'на бумаге' - или, точнее, в памяти машины — прежде чем переходить к дорогостоящим реальным тестам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.
Возможно, этот успех станет таким же поворотным моментом в физике материалов. Ведь в основе всего лежат одни и те же фундаментальные физические взаимодействия.
Да, как и любой алгоритм. Однако система THOR AI проходит верификацию по классическим формулам. Если результаты на простых материалах совпадают, ИИ доверяют расчеты более сложных систем.
Нет, ИИ выполняет рутинную вычислительную работу. Постановка задачи, интерпретация результатов и формулирование новых гипотез остаются за человеком.
В разработке аккумуляторов нового поколения, создании жаропрочных покрытий для двигателей и даже в поиске уязвимостей в криптографии.
Биржевые котировки на топливо показывают резкий взлет, но на обычных заправках сохраняется странное спокойствие благодаря скрытым защитным мерам государства.