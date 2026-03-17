Титанический прорыв в лабораториях: ИИ распутал вековой узел, который не давался великим умам

Мир теоретической физики десятилетиями бился над загадкой конфигурационных интегралов — математических структур, описывающих взаимодействие огромного количества частиц. Проблема казалась непреодолимой: при попытке рассчитать поведение материи в экстремальных условиях сложность вычислений росла по экспоненте, ставя в тупик даже самые мощные суперкомпьютеры современности.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев is licensed under Free for commercial use ИИ за работой

Прорыв пришел со стороны технологий машинного обучения. Группа исследователей представила THOR AI — специализированную нейросеть, которая сумела элегантно обойти классические вычислительные барьеры. Этот инструмент не просто ускорил процесс, а фактически переписал правила игры, позволяя заглянуть в микромир с точностью, которая раньше считалась теоретически невозможной.

Новая технология уже показала впечатляющие результаты в тестах на меде, аргоне и олове. Применение THOR AI в материаловедении и химии может стать таким же значимым событием, как недавние находки новых существ в глубоководных желобах, расширяющие наше понимание границ возможного в природе.

Почему задачу не могли решить 100 лет?

Суть проблемы конфигурационных интегралов заключается в описании термодинамических свойств веществ. Чтобы понять, как материал будет вести себя под давлением или при нагреве, нужно учесть все возможные положения и взаимодействия его атомов. Ранее для этого использовалось моделирование движения частиц, требовавшее колоссальных ресурсов. Нередко расчеты затягивались на месяцы, а точность все равно оставляла желать лучшего из-за накопления ошибок.

"Классические методы всегда упирались в 'проклятие размерности'. Когда количество переменных в системе растет, вычислительная нагрузка становится неподъемной для любого железа. Использование нейросетей позволяет находить кратчайшие пути там, где человек видел лишь бесконечный лабиринт цифр", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Такая вычислительная сложность во многом напоминает попытки восстановить облик древнего города Штольценберг по обрывочным геофизическим данным — физикам приходилось буквально "гадать" на основе неполных моделей, пока не появился инструмент, способный видеть структуру целиком.

Секрет успеха THOR AI: магия симметрии

Главное отличие THOR AI от стандартных алгоритмов — способность самостоятельно обнаруживать внутреннюю симметрию материалов. Вместо того чтобы просчитывать каждую частицу отдельно, ИИ разбивает данные на элементарные, повторяющиеся составляющие. Это радикально упрощает математическую модель, не теряя при этом в физической достоверности. Способность нейросети к самообучению позволила ей "понять" законы расположения атомов быстрее, чем это делали поколения ученых.

Интересно, что подобные алгоритмы поиска скрытых закономерностей сейчас применяются и в других сферах. Например, когда биологи изучают, как жизнь в пустыне Атакама адаптируется к отсутствию воды, или когда астрономы анализируют атмосферу магматических экзопланет, нейросети помогают отделить шум от значимых сигналов.

"В физике симметрия — это ключ к стабильности. THOR AI научился видеть эти паттерны автоматически. Это как если бы мы пытались собрать пазл из миллиарда деталей, а ИИ сразу показал нам, что большинство фрагментов индентичны и могут быть объединены в блоки", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-химик Илья Сафронов.

В 400 раз быстрее: результаты тестов

В ходе испытаний возможности искусственного интеллекта сравнивали с результатами классического моделирования на примере меди и аргона. Скорость вычислений увеличилась в 400 раз, при этом погрешность осталась в пределах допустимого минимума. Это открывает дорогу к созданию материалов с заданными свойствами: от сверхпроводников до новых сплавов для аэрокосмической отрасли.

Параметр сравнения Классический метод Метод THOR AI Скорость обработки Низкая (недели/месяцы) Высокая (минуты/часы) Учет симметрии Ручная настройка Автоматическое обнаружение Масштабируемость Сложно (экспоненциальный рост) Эффективно (линейная адаптация)

Применение таких расчетов актуально и для медицины, где поиск новых молекул лекарств требует анализа миллионов химических связей. Подобно тому как миссия на Марс за грунтом требует предельной точности в расчетах траектории, создание новых материалов требует безошибочного понимания их внутренней физики.

"Важно понимать, что ИИ здесь не заменяет физика, а дает ему мощнейший микроскоп. Это позволяет проводить эксперименты 'на бумаге' - или, точнее, в памяти машины — прежде чем переходить к дорогостоящим реальным тестам", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Возможно, этот успех станет таким же поворотным моментом, как расшифровка состава астероида Рюгу, которая пересмотрела наши взгляды на происхождение жизни. Ведь в основе всего лежат одни и те же фундаментальные физические взаимодействия.

Ответы на популярные вопросы о нейросетях в физике

Может ли нейросеть ошибиться в расчетах?

Да, как и любой алгоритм. Однако система THOR AI проходит верификацию по классическим формулам. Если результаты на простых материалах совпадают, ИИ доверяют расчеты более сложных систем.

Заменит ли ИИ ученых-физиков?

Нет, ИИ выполняет рутинную вычислительную работу. Постановка задачи, интерпретация результатов и формулирование новых гипотез остаются за человеком.

Где еще пригодятся эти расчеты?

В разработке аккумуляторов нового поколения, создании жаропрочных покрытий для двигателей и даже в поиске уязвимостей в криптографии.

