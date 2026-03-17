Самая сухая точка планеты скрывала жизнь: под песками нашли десятки существ

Пустыня Атакама в Чили, официально признанная самой засушливой территорией планеты, преподнесла научному сообществу сенсацию. В условиях, где годовое количество осадков порой не достигает и одного миллиметра, а солнечная вспышка сегодня выжигает поверхность практически до стерильного состояния, обнаружена развитая жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by Claire Provost, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Valle de la Luna, Atacama, Chile

Исследователи из Университета Кельна идентифицировали 36 форм микроскопических существ, которые не просто существуют, а формируют сложные пищевые цепочки в экстремальном климате.

Ландшафты Атакамы настолько суровы, что НАСА десятилетиями использует их как полигон для имитации условий Красной планеты. Однако даже самые смелые прогнозы не предполагали, что под раскаленным песком, лишенным влаги на протяжении 40 лет, могут скрываться многоклеточные организмы.

Эта находка меняет наше представление о границах выживания и дает надежду на обнаружение жизни в самых негостеприимных уголках Вселенной, включая те, что скрывают экосистема и другие миры.

Жизнь там, где предсказывали ничто

Долгое время считалось, что в центральных частях Атакамы могут выживать лишь бактерии в состоянии глубокой спячки. Двойной географический барьер — холодное течение Гумбольдта с запада и Анды с востока — создает условия, при которых влага извне практически не поступает. Подобная изоляция напоминает необъяснимые физические явления, ограничивающие развитие привычных нам биомов.

"Обнаружение 36 родов нематод в местах, где десятилетиями не было дождя, — это вызов современной науке. Мы видим полноценные сети, где есть свои хищники и жертвы на микроуровне", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Экспедиция охватила огромную территорию: от побережья Тихого океана до высокогорных плато на высоте 4000 метров. Даже в солончаках, которые ранее считались абсолютно мертвыми, ученые зафиксировали наличие жизнеспособных популяций червей-нематод. Это открытие заставляет пересмотреть космические угрозы и риски потери биоразнообразия на Земле.

Микроскопические хозяева песков

Нематоды, найденные в Атакаме, имеют размер менее миллиметра. Эти существа — настоящие мастера маскировки и устойчивости. Они обитают в верхних слоях почвы, используя редкие моменты появления влаги (например, из утренних туманов), чтобы активизировать свой метаболизм. В остальное время они пребывают в состоянии криптобиоза — практически полной остановки жизненных процессов.

Зона исследования Количество родов нематод Прибрежные районы 24-30 Гипераридный центр 12 Высокогорье (4000 м) 18

Интересно, что разнообразие видов в этой пустыне сопоставимо с некоторыми лесами умеренного пояса, что кажется парадоксальным. Исследователи отмечают, что такая плотность жизни требует стабильного источника энергии, которым, вероятно, служат специфические бактериальные маты, скрытые под поверхностью камней.

Механизмы выживания в гипераридной зоне

Каждая группа организмов в Атакаме выработала свои уникальные защитные механизмы. Пока миссия на Марс 2028 готовится искать признаки жизни на другой планете, земные черви демонстрируют фантастическую стойкость к ультрафиолету и обезвоживанию. Их оболочки способны выдерживать экстремальное давление и перепады температур.

"Мы сталкиваемся с тем, что жизнь способна адаптироваться к условиям, которые мы привыкли считать стерильными. Это важный сигнал для экологов, изучающих влияние человека на окружающую среду", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Упрощение пищевых цепей до трех-пяти звеньев делает эти системы крайне уязвимыми. Любое вмешательство, будь то промышленная добыча лития или изменение климатических течений, может мгновенно разрушить этот хрупкий мир, который создавался тысячи лет в полной изоляции.

Стратегия размножения без партнеров

Одной из самых удивительных находок стал способ размножения высокогорных популяций. На высоте более 3000 метров, где плотность населения крайне мала, нематоды перешли на партеногенез. Это позволяет одной особи основать целую колонию, не тратя драгоценную энергию на поиск партнера в бесконечных песках.

Такой подход напоминает секретные разработки природы по минимизации рисков. Хотя партеногенез снижает генетическое разнообразие, он обеспечивает выживание вида в условиях максимальной фрагментации среды обитания. Прибрежные же виды, имея доступ к большему количеству ресурсов, сохраняют классическое половое размножение.

Климатические риски и будущее планеты

Сегодня почти 40% суши Земли подвержено процессам опустынивания. Опыт Атакамы помогает ученым понять, что произойдет с экосистемами Африки или Северной Америки, когда влага окончательно исчезнет. Жизнь не исчезнет совсем, но она изменится до неузнаваемости, уйдя в глубокое подполье.

"Наблюдаемые погодные аномалии ускоряют аридизацию территорий. Нематоды Атакамы — это своего рода летопись того, как живые системы могут сжиматься до минимума, сохраняя потенциал для возрождения", — отметил климатолог Максим Орлов.

Изучение этих "невидимых" обитателей пустыни открывает новую главу в науке. Возможно, именно эти существа станут ключом к пониманию того, как восстанавливать биосферу после глобальных катаклизмов или как функционировал древний мир в периоды экстремальных засух.

Ответы на популярные вопросы об Атакаме

Почему Атакама считается самой сухой пустыней?

Это связано с её уникальным расположением между высокими горами и холодным океаническим течением, что блокирует любые дождевые облака.

Как черви выживают без воды десятки лет?

Они впадают в состояние криптобиоза, при котором их тело теряет почти всю воду, а биологические часы "замирают" до появления влаги.

Можно ли увидеть этих существ невооруженным глазом?

Нет, большинство из них имеют микроскопические размеры, что позволяет им обитать в порах почвы и защищаться от солнца.

