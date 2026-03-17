Сергей Белов

Ошибка железного министра: зачем правительство отправило танки против птиц и почему это закончилось крахом

История конфликтов знает немало странных эпизодов, но "Великая война с эму" 1932 года в Западной Австралии занимает в ней особое место. Это был момент, когда мощь современной военной техники столкнулась с непредсказуемой организованностью дикой природы. После завершения Первой мировой войны австралийское правительство предоставило ветеранам земли для фермерства, однако экономический кризис и неожиданная миграция 20 тысяч крупных нелетающих птиц превратили надежды на процветание в настоящую борьбу за выживание.

Эму на сельскохозяйственных землях

Фермеры, измотанные неустойчивыми ценами на урожай, оказались бессильны перед нашествием эму. Птицы не просто уничтожали посевы — они разрушали инфраструктуру, создавая проходы для кроликов, что усугубляло экологическое бедствие. Подобно тому, как страшные тайны истории часто всплывают спустя десятилетия, этот курьезный эпизод стал символом того, как человек переоценивает свои силы в противостоянии с естественными процессами.

Делегация у министра: план битвы

Министр обороны сэр Джордж Пирс, пытаясь укрепить шаткий политический авторитет среди фермеров, одобрил необычную операцию. Военных отправили уничтожить популяцию эму, используя пулеметы "Льюис". История знает немало примеров, когда армейские операции сталкивались с непредвиденными препятствиями, но здесь противник оказался физически неуловим.

"Использование пулеметов против рассредоточенного противника в условиях пересеченной местности — стратегическая ошибка, которая была предрешена отсутствием разведки", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Засада, которая провалилась

Командование операцией было возложено на майора Мередита. Основная проблема заключалась в том, что эму обладали уникальной способностью внезапно рассеиваться при первых выстрелах. Это напоминало неуловимые подводные лодки прошлого, которые внезапно исчезали с радаров, оставляя преследователей в недоумении.

Параметр Данные операции
Оружие Пулеметы Lewis
Боезапас 10 000 патронов
Цель Поля фермеров

Технические неполадки, включая заклинивание затворов, стали постоянным спутником "боевых действий". Огромная дистанция и скорость птиц делали стандартную тактику стрельбы практически бесполезной.

Партизаны в перьях и отступление армии

Птицы адаптировались мгновенно. Вожаки стай подавали сигналы, после чего эму разлетались в разные стороны, лишая солдат шанса на повторный огонь. Мередит был поражен их живучестью и организованностью. Попытки установить пулеметы на транспорт не дали результатов из-за высокой тряски.

Майор был вынужден сравнить противника с легендарными воинами, признав, что классическая военная подготовка здесь бессильна. Это было осознание невозможности контроля природы через агрессивное вмешательство, подобно тому, как исследователи тайн океана сталкиваются с негостеприимными условиями, в которых не выживет ни одно судно.

Реванш, который ничего не решил

После первой неудачи правительство позволило провести вторую фазу. За несколько недель было уничтожено около тысячи особей, однако общую численность популяции это сократило крайне незначительно. Использование ресурсов страны ради сомнительного результата вызвало волну критики в прессе.

"Всякая попытка регуляции численности без учета экосистемных данных обречена на дорогостоящий провал", — объяснил инженер по охране окружающей среды Никитин Олег.

Чему научила людей война с птицами

В конечном итоге власти осознали эффективность систем защиты периметра, начав строительство специализированных изгородей вместо попыток прямого уничтожения животных. Это решение стало более дешевым и долговечным способом защиты фермерских угодий.

"Масштабные инциденты, даже такие курьезные, показывают, насколько важна правильная оценка техногенных рисков перед стартом любой операции", — резюмировал эксперт по промышленным рискам Виталий Корнеев.

Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, инженер по охране окружающей среды Никитин Олег, диспетчер энергосистемы Максим Лебедев
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы война природа история экология животные австралия
