Алексей Трофимов

Хирургия в камне: кто и зачем разделил гигантскую скалу в Аравии на две идеальные части

В самом сердце аравийской пустыни, неподалеку от оазиса Тайма, возвышается геологический феномен, ставящий в тупик даже самых искушенных экспертов. Валун Аль-Наслаа, напоминающий фрагмент футуристической инсталляции, разделен пополам настолько ровной вертикальной линией, что границы среза кажутся отшлифованными на станке. При этом две части песчаника удерживаются на своих хрупких пьедесталах с поразительной устойчивостью, игнорируя элементарные законы эрозии.

Скала Аль-Наслаа в пустыне Саудовской Аравии
Скала Аль-Наслаа в пустыне Саудовской Аравии

Для сторонников классической науки этот камень — не более чем удачное стечение обстоятельств, где природные процессы сымитировали работу античного мастера. Однако визуальная безупречность раскола провоцирует появление конспирологических теорий о высокотехнологичном прошлом человечества или даже визитах иных цивилизаций, оставивших после себя непонятные артефакты.

Геометрия, которой не место в природе

Песчаник, из которого состоит Аль-Наслаа, — порода податливая, но крайне негостеприимная для создания идеальных плоскостей естественным путем. Вес монолита, разделенного на две внушительные части, приближается к 540 тоннам, что само по себе превращает скалу в объект пристального внимания для специалистов, изучающих древние цивилизации и их инженерные способности. Мы привыкли находить подобные странности в местах проведения раскопок, будь то святилище, скрытое в лесной глуши, или ритуальные платформы, но Аль-Наслаа отличается отсутствием контекста цивилизации в непосредственной близости.

Гладкая поверхность разлома лишена характерных следов инструментов, что заставляет исследователей ломать голову над механизмом воздействия. Если рассматривать этот срез как рукотворный, то нам не хватает понимания инструментов того времени, способных работать с таким объемом материала с точностью хирурга. Подобные исторические пробелы часто заполняют легендами, пытаясь объяснить, как именно исчезнувшие культуры возводили уникальные объекты прошлого.

"Природный разлом такого типа требует сочетания тектонического разлома и последующей ветровой эрозии. Песок, подхваченный шквальными ветрами, работает как идеальный абразив, полирующий поверхность в узком каньоне, что в определенных условиях дает поразительно ровный срез", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Три версии: от эрозии до технологий

Существует несколько гипотез, объясняющих происхождение разреза. Скептики делают упор на термоциклические процессы: перепад температур в пустыне вызывает расширение и сжатие влаги в микротрещинах, что постепенно раскалывает камень по естественной линии напряженности. Однако противники этой версии указывают на то, что "случайная" трещина вряд ли прошла бы идеально ровно через весь массив камня, включая его опорные элементы.

Альтернатива — использование клиньев, расширяющихся при намокании древесины. Этот метод активно применялся при добыче камня в древности, позволяя расщеплять скальные породы на блоки нужного размера. Тем не менее, масштаб Аль-Наслаа заставляет сомневаться, что подобная технология была направлена на эстетическое разделение камня, а не на его функциональное использование в архитектуре.

Гипотеза Аргумент сторонников
Геологическая Результат уникальной ветровой эрозии песчаника.
Инженерная Использование расширяющихся клиньев древними мастерами.
Технологическая Воздействие высокоэнергетического инструмента.

Третья версия, наиболее притягательная для интернет-сообщества, предполагает использование высокотехнологичных методов — от плазменной резки до звукового резонанса. И хотя следов мощного воздействия на камне не обнаружено, само существование такой загадки заставляет нас переосмыслить возможности прошлого, как это было при находках уникальных артефактов в других частях мира.

"Химический состав камня не содержит следов оплавления, которые были бы неизбежны при высокотемпературном воздействии лазера или плазмы. Мы видим обычный песчаник, сохранивший свою исходную кристаллическую решетку даже в зоне контакта", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Голоса из прошлого

На поверхности Аль-Наслаа присутствуют многочисленные петроглифы, оставленные людьми тысячелетия назад. Эти рисунки свидетельствуют, что даже для древних кочевников камень обладал особым статусом. Он не просто лежал в пустыне — он был частью их культурного ландшафта, предметом изучения и поклонения.

Археологические исследования показывают, что человечество всегда стремилось оставлять записи о себе в камне, превращая временные объекты в монументы. В этом контексте Аль-Наслаа превращается из "загадки" в исторический свидетель, стоящий в ряду с другими памятниками, которые позволяют современникам прикоснуться к невероятным архитектурным решениям наших предков.

"Изучение петроглифов позволяет нам с точностью сказать, что объект не подвергался значительным трансформациям в последние несколько тысяч лет. Разрез был таким же гладким и для людей эпохи бронзы, как и сегодня", — пояснил в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, ученый-химик Илья Сафронов, археолог Павел Синицын
Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
наука ученые история архитектура исследование
