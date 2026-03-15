Алексей Руднев

Галлюцинация или секретный объект? Секретный отчет экипажа Салют-7, который скрывали 20 лет

В июле 1984 года на советской орбитальной станции "Салют-7" произошло событие, которое до сих пор вызывает споры в кругах исследователей внеземных аномалий. Экипаж в составе Леонида Кизима, Владимира Соловьёва и Олега Атькова сообщил о наблюдении семи гигантских светящихся фигур, возникших за иллюминатором на околоземной орбите. Эти объекты, обладающие очертаниями, напоминающими крылья, синхронно следовали за станцией на протяжении десяти минут.

Фото: NewsInfo.Ru by Наталья Орлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инцидент на "Салюте-7" остаётся одной из самых закрытых тем в истории освоения околоземного пространства. Несмотря на то что отчеты находились под грифом секретности до 2005 года, фрагменты рассекреченных протоколов подтверждают: три профессиональных космонавта, чьи навыки наблюдения оттачивались годами, зафиксировали в космосе аномальные образования, не вписывающиеся в привычные рамки техногенных или естественных явлений.

Загадка синхронного движения

Главный аргумент скептиков сводится к оптическим эффектам, возникающим при работе оборудования или воздействии внешнего излучения на иллюминаторы. Однако объекты, описанные экипажем, имели внушительные габариты, сопоставимые по размерам с пятиэтажным зданием, и источали устойчивое оранжевое свечение. Учитывая, что на высоте 350 километров любая ошибка в расчетах траектории может привести к столкновению, синхронное движение объектов с такой массой вызывает множество вопросов.

В истории космонавтики уже предпринимались попытки объяснить странные помехи влиянием звездной плазмы, которая способна искажать проходящий радиосигнал и визуальный образ. Тем не менее, плотность и динамика объектов, замеченных космонавтами в 1984 году, коренным образом отличаются от хаотичного мерцания атмосферных газов или техногенного мусора на орбите.

"Специфика таких наблюдений заключается в их кратковременности и сложности фиксации при помощи стандартных приборов. В условиях орбитального полета малейшее загрязнение оптики или блик могут трактоваться как необычный объект", — отметил в беседе с Pravda. Ru Дмитрий Лапшин.

Технические характеристики полета

Для понимания масштаба того, что происходило на станции, стоит взглянуть на сухие цифры. Радиоастрономия и современные методы отслеживания объектов признают, что поддержание стабильной дистанции между двумя телами на орбитальной скорости 27 700 км/ч возможно только при наличии собственной мощной двигательной установки. Если предположить, что увиденное было аппаратом, становится неясно, почему он не отражался на радарах дальней космической связи.

Параметр Характеристика
Высота 350 километров
Скорость 27 700 км/ч
Фактор наблюдения Коллективный (3 человека)

Специалисты по астрофизике подчеркивают, что верхние слои атмосферы скрывают множество процессов, которые мы начинаем понимать только сейчас. Однако даже с поправкой на это, десятиминутное сопровождение станции остается технической загадкой, которую нельзя списать на обычное атмосферное явление.

"Мы часто сталкиваемся с тем, что события, происходящие на пределе видимости оборудования, получают различные трактовки в зависимости от текущих приоритетов отрасли", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Павел Громов.

Что скрывают архивные данные

Вопрос о том, почему программа "Салют-7" была завершена досрочно, до сих пор не имеет окончательного ответа. Многие связывают это решение с необходимостью избежать лишнего внимания к инцидентам, которые не поддавались логическому объяснению. Документы, которые десятилетиями оставались недоступными для широкой аудитории, лишь подогревают интерес к теме, создавая поле для различных гипотез.

Следует помнить, что в те годы контроль за передачей данных с борта был крайне жестким. Любая информация, идущая вразрез с официальной картиной орбитальной жизни, блокировалась на уровне наземных служб.

"История научных открытий буквально наполнена фактами, которые поначалу казались аномальными и требовали десятилетий для признания сообществом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о станции "Салют-7"

Были ли подобные инциденты на других аппаратах?

Да, как советские, так и западные экипажи неоднократно упоминали о странных световых образованиях на низких околоземных орбитах, хотя подробности таких отчетов часто скрываются от широкой публики.

Почему космонавты не делали снимки?

Фототехника того времени не всегда была готова к моментальной съемке быстродвижущихся объектов на фоне яркого земного горизонта, а строгость регламентов ограничивала возможность фиксации всего, что не входило в план полета.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астроном Павел Громов, историк науки Сергей Белов
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
