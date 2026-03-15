Галлюцинация или секретный объект? Секретный отчет экипажа Салют-7, который скрывали 20 лет

В июле 1984 года на советской орбитальной станции "Салют-7" произошло событие, которое до сих пор вызывает споры в кругах исследователей внеземных аномалий. Экипаж в составе Леонида Кизима, Владимира Соловьёва и Олега Атькова сообщил о наблюдении семи гигантских светящихся фигур, возникших за иллюминатором на околоземной орбите. Эти объекты, обладающие очертаниями, напоминающими крылья, синхронно следовали за станцией на протяжении десяти минут.
Инцидент на "Салюте-7" остаётся одной из самых закрытых тем в истории освоения околоземного пространства. Несмотря на то что отчеты находились под грифом секретности до 2005 года, фрагменты рассекреченных протоколов подтверждают: три профессиональных космонавта, чьи навыки наблюдения оттачивались годами, зафиксировали в космосе аномальные образования, не вписывающиеся в привычные рамки техногенных или естественных явлений.
Главный аргумент скептиков сводится к оптическим эффектам, возникающим при работе оборудования или воздействии внешнего излучения на иллюминаторы. Однако объекты, описанные экипажем, имели внушительные габариты, сопоставимые по размерам с пятиэтажным зданием, и источали устойчивое оранжевое свечение. Учитывая, что на высоте 350 километров любая ошибка в расчетах траектории может привести к столкновению, синхронное движение объектов с такой массой вызывает множество вопросов.
В истории космонавтики уже предпринимались попытки объяснить странные помехи влиянием звездной плазмы, которая способна искажать проходящий радиосигнал и визуальный образ. Тем не менее, плотность и динамика объектов, замеченных космонавтами в 1984 году, коренным образом отличаются от хаотичного мерцания атмосферных газов или техногенного мусора на орбите.
"Специфика таких наблюдений заключается в их кратковременности и сложности фиксации при помощи стандартных приборов. В условиях орбитального полета малейшее загрязнение оптики или блик могут трактоваться как необычный объект", — отметил в беседе с Pravda. Ru Дмитрий Лапшин.
Для понимания масштаба того, что происходило на станции, стоит взглянуть на сухие цифры. Радиоастрономия и современные методы отслеживания объектов признают, что поддержание стабильной дистанции между двумя телами на орбитальной скорости 27 700 км/ч возможно только при наличии собственной мощной двигательной установки. Если предположить, что увиденное было аппаратом, становится неясно, почему он не отражался на радарах дальней космической связи.
|Параметр
|Характеристика
|Высота
|350 километров
|Скорость
|27 700 км/ч
|Фактор наблюдения
|Коллективный (3 человека)
Специалисты по астрофизике подчеркивают, что верхние слои атмосферы скрывают множество процессов, которые мы начинаем понимать только сейчас. Однако даже с поправкой на это, десятиминутное сопровождение станции остается технической загадкой, которую нельзя списать на обычное атмосферное явление.
"Мы часто сталкиваемся с тем, что события, происходящие на пределе видимости оборудования, получают различные трактовки в зависимости от текущих приоритетов отрасли", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Павел Громов.
Вопрос о том, почему программа "Салют-7" была завершена досрочно, до сих пор не имеет окончательного ответа. Многие связывают это решение с необходимостью избежать лишнего внимания к инцидентам, которые не поддавались логическому объяснению. Документы, которые десятилетиями оставались недоступными для широкой аудитории, лишь подогревают интерес к теме, создавая поле для различных гипотез.
Следует помнить, что в те годы контроль за передачей данных с борта был крайне жестким. Любая информация, идущая вразрез с официальной картиной орбитальной жизни, блокировалась на уровне наземных служб.
"История научных открытий буквально наполнена фактами, которые поначалу казались аномальными и требовали десятилетий для признания сообществом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Сергей Белов.
Да, как советские, так и западные экипажи неоднократно упоминали о странных световых образованиях на низких околоземных орбитах, хотя подробности таких отчетов часто скрываются от широкой публики.
Фототехника того времени не всегда была готова к моментальной съемке быстродвижущихся объектов на фоне яркого земного горизонта, а строгость регламентов ограничивала возможность фиксации всего, что не входило в план полета.
Как правильно подобрать соседей для огурцов на грядке: изучаем правила совместных посадок, которые защищают от вредителей, удерживают влагу и повышают урожайность.