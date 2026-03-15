Африка замёрзла до −23,9 °C: день, когда континент неожиданно превратился в зиму

Африканский континент традиционно ассоциируется с изнуряющей жарой, бескрайними песками и тропическими лесами. Однако история метеонаблюдений хранит данные, которые заставляют пересмотреть привычные стереотипы.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Klink, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Национальный парк Марокко

В 1935 году в самом сердце Марокко произошло событие, ставшее климатической легендой — столбик термометра опустился до отметок, характерных скорее для сибирской тайги или альпийских высокогорий.

Город Ифран, расположенный в горах Среднего Атласа, официально удерживает статус самого холодного места на континенте. Этот регион представляет собой уникальную экосистему, где средиземноморская влага встречается с разреженным воздухом высокогорий, создавая условия для экстремальных температурных качелей и обильных снегопадов, нетипичных для широты Северной Африки.

Марокканская Швейцария: архитектура и климат

Ифран, основанный в 1928 году, разительно отличается от привычных имперских городов Марокко вроде Феса или Марракеша. Расположенный на высоте 1635 метров, он проектировался как "горный курорт" для европейцев, тоскующих по прохладе. Здесь нет тесных улочек медины; вместо них — широкие проспекты и дома с остроконечными черепичными крышами, предназначенными для скатывания тяжелых масс снега.

"Город Ифран — это не просто туристическая локация, а уникальная метеорологическая площадка. Его положение в хребте Средний Атлас делает его естественной ловушкой для холодных воздушных масс, что критически важно для понимания локальных температурных экстремумов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru метеоролог Сергей Баранов.

Зимний период здесь сопровождается высокой влажностью. В то время как Сахара дышит зноем, Ифран может быть завален сугробами. Местная фауна, включая популяцию маготов, адаптировалась к суровым зимам, что подтверждает устойчивость подобных погодных паттернов на протяжении столетий.

Рекорд -23,9 °C: как это стало возможным

11 февраля 1935 года вошло в историю как день абсолютного температурного минимума Африки. Температура -23,9 °C была официально зафиксирована и признана Всемирной метеорологической организацией. Для сравнения, даже в северных широтах такие показатели считаются серьезным морозом. В тот период метеорологическая сеть была менее плотной, и африканский рекорд мог быть даже перекрыт в более высоких точках горного хребта.

Показатель Значение в Ифране Абсолютный минимум -23,9 °C (1935 г.) Средняя температура февраля (ночь) от 0 до -1 °C Высота над уровнем моря 1635 метров

Интересно, что в тот же день на соседних станциях фиксировались значения до -24,1 °C (например, в Уссикисе), но из-за отсутствия сертифицированного оборудования эти данные остались в категории неофициальных наблюдений. Такие аномалии показывают, что климат высокогорных районов Африки гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Роль снежного покрова в охлаждении

Ключевым фактором столь резкого падения температуры специалисты называют эффект альбедо. Свежевыпавший снег отражает до 90% солнечной энергии обратно в атмосферу. Когда в горах устанавливается ясная безветренная погода после сильного снегопада, поверхность земли не нагревается, а накопленный холод "цементируется" в нижних слоях атмосферы.

"С точки зрения физических процессов, снег работает как идеальное зеркало. Если добавить к этому антициклональную активность, мы получаем условия для выхолаживания воздуха, которые и привели к рекорду 1935 года", — отмечает учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Подобные явления важны не только для метеорологии, но и для понимания того, как формировались условия для жизни на континенте. Древние миграции людей из Африки часто зависели от таких климатических "коридоров", где наличие воды и периодическое похолодание меняли ландшафты до неузнаваемости.

Современные климатические вызовы региона

Сегодня ученых беспокоит общая нестабильность. Хотя рекорды холода ставятся всё реже, общая экстремальная погода становится нормой. В Марокко это проявляется в резких переходах от засухи к разрушительным наводнениям. Повышение глобальной температуры влияет на таяние снежных шапок в горах Атласа, что напрямую сказывается на водных ресурсах страны.

"Мы наблюдаем, как погодные аномалии становятся более непредсказуемыми. Исторические минимумы, подобные зафиксированному в Ифране, служат нам точкой отсчета для понимания того, на какие экстремумы способна природа региона", — подчеркнул климатолог Максим Орлов.

Несмотря на глобальное потепление, Ифран остается уникальным местом, где можно увидеть "другую Африку" — заснеженную, морозную и тихую, напоминающую о том, что природа континента гораздо многограннее привычных туристических буклетов.

Ответы на популярные вопросы о холоде в Марокко

Правда ли, что в Африке бывает снег?

Да, в горных регионах Марокко, Алжира и ЮАР снег — обычное явление. В Марокко даже работают несколько горнолыжных курортов, таких как Укаймеден.

Может ли рекорд в -23,9 °C быть побит сегодня?

Вероятность этого крайне мала из-за общих тенденций потепления, однако локальные горные впадины всё ещё могут преподносить сюрпризы при специфических метеоусловиях.

Почему Ифран называют "Швейцарией"?

Это связано с европейским архитектурным стилем города, чистотой, обилием хвойных лесов и, конечно же, холодным климатом с обильными зимними снегопадами.

