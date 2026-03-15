Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макар Горшенин

Семь часов небесного гнева: аномальная вспышка в далекой галактике озадачила всё научное сообщество

Наука

В начале июля 2025 года космические детекторы зафиксировали событие, которое заставило астрофизиков пересмотреть границы возможного. Гамма-всплески, считающиеся самыми мощными выбросами энергии со времен Большого взрыва, обычно длятся от нескольких миллисекунд до пары минут. Однако объект, получивший обозначение GRB 250702B, нарушил все правила: основной акт космической драмы растянулся на семь часов, а повторные вспышки фиксировались в течение суток.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
За всю историю наблюдений, начиная с 1973 года, ученые каталогизировали около 15 000 подобных явлений, но ни одно из них не обладало такой аномальной длительностью. Традиционно гамма-всплески связывают с необратимыми катастрофами — например, когда космос становится ареной столкновения двух нейтронных звезд. Но GRB 250702B продемонстрировал странную цикличность, которая совершенно не вписывается в модель разового взрыва умирающей звезды.

В свежем исследовании, опубликованном в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ученые выдвинули гипотезу, связывающую аномальную вспышку с "невидимым" классом космических объектов — черными дырами промежуточной массы. Эти гравитационные монстры весят от нескольких сотен до ста тысяч Солнц. Они — "недостающее звено" между обычными черными дырами, рожденными из коллапсировавших светил, и сверхмассивными гигантами в центрах галактик.

"Обнаружить такие объекты крайне сложно, так как они не обладают огромным аппетитом сверхмассивных дыр и не так многочисленны, как звездные. GRB 250702B может быть прямой уликой их существования", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Черные дыры промежуточной массы долгое время оставались лишь теоретическим предположением. Математические модели предсказывали их наличие, но из-за отсутствия яркого излучения найти их в пустоте межзвездного пространства было почти невозможно. Ситуация меняется только тогда, когда в их гравитационный капкан попадает неосторожный объект.

Сценарий медленной гибели звезды

Астрономы предполагают, что виновником грандиозного светового шоу стала обычная звезда, по размеру сопоставимая с нашим Солнцем. Оказавшись слишком близко к черной дыре, она попала под действие приливных сил. Это явление напоминает работу гигантской мясорубки: гравитация деформирует звезду, вытягивая её вещество в длинный шлейф. По мере того как этот газ закручивается вокруг дыры и поглощается, рождается релятивистская струя, выбрасывающая частицы почти со скоростью света.

Характеристика Показатель GRB 250702B
Длительность основной фазы 7 часов
Общая продолжительность активности Около 24 часов
Количество вспышек-триггеров 3 отдельных пика
Удаленность от центра галактики 5,7 килопарсека

Тот факт, что гамма-телескоп Fermi зафиксировал три отдельных импульса, говорит о том, что звезда не была уничтожена мгновенно. Скорее всего, она совершила несколько витков по вытянутой орбите. При каждом сближении черная дыра "откусывала" часть звездного вещества, вызывая новую вспышку излучения, пока от светила окончательно ничего не осталось.

Странное место для катастрофы

Еще одна деталь, которая подкрепляет "теорию посредника", — это координаты события. Вспышка произошла на значительном удалении от ядра своей галактики. Если бы источником была сверхмассивная черная дыра, она должна была находиться в самом центре. А вот блуждающие черные дыры промежуточной массы, согласно законам небесной механики, могут скрываться именно на периферии.

"Локализация всплеска вне центральной зоны — важный маркер. Это исключает влияние главного галактического гиганта и указывает на объект, который мы долго не могли поймать", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Подобные открытия напоминают нам, что изменение нашего понимания физики часто происходит из-за аномалий, не вписывающихся в традиционные рамки. Всплеск GRB 250702B может стать первым подтвержденным случаем релятивистского выброса от поглощения звезды черной дырой среднего размера.

Почему загадка остается неразгаданной

Несмотря на стройность теории "приливного разрушения", научное сообщество сохраняет осторожность. Ученые рассматривают и альтернативные варианты. Возможно, мы столкнулись с экзотическим типом сверхновой или ранее неизвестным взаимодействием в тесных двойных системах. Послесвечение объекта, которое длилось месяцы, предоставило колоссальный объем данных, которые еще только предстоит расшифровать.

"В космосе часто бывает так, что самое очевидное объяснение оказывается лишь верхушкой айсберга. Затяжные процессы такой мощности могут намекать на иную физику поведения материи при сверхвысоких плотностях", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Для современной науки GRB 250702B — это не просто взрыв, а сигнал о том, что Вселенная гораздо сложнее, чем мы привыкли думать за последние 50 лет наблюдений. Исследование подобных экстремальных явлений помогает понять, как эволюционируют галактики и какие опасности могут таиться в их темных глубинах.

Ответы на популярные вопросы о гамма-всплесках

Может ли гамма-всплеск угрожать Земле?

Теоретически да, если он произойдет в нашей галактике и будет направлен прямо на нас. Однако вероятность такого события крайне мала, а большинство фиксируемых всплесков происходят в миллиардах световых лет от нас.

Почему гамма-всплески называют "самыми мощными"?

Потому что за секунды они высвобождают энергию, сопоставимую с той, что Солнце вырабатывает за 10 миллиардов лет. Это самые яркие электромагнитные события во Вселенной.

Как ученые находят эти вспышки?

Поскольку гамма-лучи не проходят через атмосферу, их фиксируют специальные космические обсерватории, такие как Fermi или Swift, находящиеся на орбите.

В чем уникальность именно события 2025 года?

В его аномальной длительности (7 часов против обычных секунд) и повторяющемся характере вспышек, что нехарактерно для классических моделей.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Темы наука космос астрономия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.