Золотой век без нефти и угля: пророчество профессора, которое не захотели услышать в Париже

История технологий полна упущенных возможностей, но случай Огюстена Мушо в 1882 году стоит особняком. В эпоху, когда уголь считался единственным двигателем прогресса, французский изобретатель представил миру работающий солнечный концентратор, способный приводить в движение печатные станки и опреснять воду. Однако блестящее будущее энергетики было перечёркнуто административным решением, основанным на весьма спорных расчётах.

Вид на 3D палящее солнце

Сегодня, когда солнечная активность и её влияние на техносферу Земли стали предметом пристального изучения, судьба Мушо кажется пророческой. Его устройства, получившие признание на Всемирных выставках, пали жертвой бюрократической экспертизы, которая предпочла стабильность ископаемого топлива потенциалу небесного светила. Этот эпизод в истории науки наглядно показывает, как политические и экономические интересы могут затормозить глобальный переход к новым источникам энергии на столетие.

Забытый гений эпохи пара

Огюстен Мушо, профессор математики, ещё в 1869 году предсказал, что запасы угля не вечны. Он разработал гигантские зеркальные воронки, которые фокусировали свет на котле с водой, создавая пар. Его работа была настолько успешной, что на Всемирной выставке 1878 года его аппарат производил лёд прямо под палящим солнцем, используя аммиачную холодильную машину. Казалось, что солнечное затмение угольной монополии уже близко.

"Инженерные решения Мушо опережали своё время. Вместо того чтобы полагаться на сжигание материи, он предложил использовать поток энергии, который и так ежесекундно бомбардирует планету, вызывая такие явления, как солнечные вспышки и ионосферные возмущения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Однако для реализации таких масштабных проектов, как Транссахарская железная дорога, требовались колоссальные вложения. В 1880 году была создана специальная комиссия для проверки: смогут ли солнечные двигатели Мушо и его партнёра Абеля Пифре качать воду для паровозов в пустыне, где доставка угля обходилась в целое состояние.

Комиссия, которая изменила всё

Оценку технологии доверили Андре Крова, блестящему физику, который специализировался на измерении радиации. Крова был одним из первых, кто пытался понять, как выбросы плазмы и состояние атмосферы влияют на количество тепла, достигающего поверхности. Но вместо того чтобы оценить практическую пользу устройства в условиях Сахары, он сосредоточился на сравнении его КПД с угольными котлами в дождливом Монпелье.

Испытания 1881 года проходили в не самых удачных погодных условиях. Но даже тогда аппарат Мушо исправно дистиллировал воду и приводил в движение механизмы. Проблема заключалась в методологии: Крова ввёл понятие "промышленной эффективности", которое ставило бесплатную энергию солнца в заведомо проигрышное положение по сравнению с покупным топливом.

Ловкость рук в расчётах эффективности

Крова разработал сложную формулу, где количество поглощённых калорий делилось на теоретически доступные "падающие калории". Если солнце светило ярко, КПД его прибора — актинометра — падал из-за особенностей стеклянноного покрытия, и он проецировал эту погрешность на солнечный двигатель. Получалось, что чем мощнее светило солнце, тем хуже (на бумаге) работала машина.

Показатель (1881-1882 гг.) Значение в отчете Крова Рабочих дней в Монпелье 189 дней в году Средний объем дистиллята 14 литров в день Эквивалент угля (кг/час на м²) 0,24 кг (всего одна горсть)

"Подход Крова был классическим примером предвзятой экспертизы. Вместо того чтобы развивать энергосистему будущего, он запер её в рамках существующих экономических моделей, которые не учитывали неисчерпаемость ресурса", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Приговор солнечной энергетике

Финальный отчёт 1882 года гласил: использовать солнце во Франции экономически нецелесообразно из-за дешевизны и лёгкости транспортировки угля. Это утверждение прозвучало как приговор. Вскоре после этого проект Транссахарской железной дороги был свёрнут из-за гибели экспедиции полковника Флэттерса, и главная причина инвестировать в "солнечный пар" исчезла.

Абель Пифре, вложивший всё состояние в первую в мире солнечную компанию, разорился. Патенты Мушо были забыты, а мир окончательно встал на путь сжигания ископаемого топлива, игнорируя тот факт, что даже одна мощная вспышка на Солнце несет больше энергии, чем все мировые запасы нефти. Развитие технологий возобновляемых источников было буквально торпедировано на взлёте.

"Мы потеряли сто лет эволюции чистых технологий. Если бы разработки Мушо получили поддержку в Алжире, сегодня мы бы имели совершенно иную архитектуру электросетей, устойчивую даже к таким явлениям, как геомагнитные штормы", — отметил в интервью Pravda. Ru специалист по балансу мощности Максим Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о развитии солнечной энергии

Почему проект Мушо закрыли, несмотря на его успех?

Основной причиной стала экономическая конъюнктура: в конце XIX века цены на уголь упали, а инфраструктура для его добычи и перевозки была уже налажена. Эксперты посчитали создание новой отрасли слишком рискованным и дорогим по сравнению с "понятной" парой и углём.

Была ли оценка Андре Крова объективной?

С точки зрения физики измерений — да, но с точки зрения стратегического развития — нет. Он намеренно игнорировал бесплатность солнечного света, акцентируя внимание на низком КПД ранних прототипов, что характерно для любой развивающейся технологии.

Могли ли солнечные двигатели XIX века заменить уголь в Сахаре?

Да, прототипы Мушо и Пифре доказали свою эффективность при перекачке воды и дистилляции. В условиях пустыни, где солнце светит почти 365 дней в году, они могли бы решить проблему водоснабжения железных дорог без подвоза топлива.

Читайте также