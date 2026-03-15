Алексей Трофимов

Русская Атлантида под толщей льда: на дне Рыбинского моря проступили черты ушедшей цивилизации

Наука

Представьте: вы идете по дну огромного моря, а над головой — многометровая толща воды и два метра льда. В тусклом свете, пробивающемся сквозь замерзшую корку, проступают очертания идеально сохранившейся набережной, лестниц и мощных каменных фундаментов. Это не кадры из фантастического фильма, а реальность, которую наблюдают участники экспедиций на дне Рыбинского водохранилища.

Фото: commons.wikimedia.org by flowcomm, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Когда в 1930-х годах советские инженеры решили изменить течение Волги, они создавали не просто гидроузлы, а рукотворное море площадью 4,5 тысячи квадратных километров. Вместе с водой под толщу ушли целые города, более 700 деревень и десятки храмов. Вода не уничтожила их — она сработала как природный консервант, сохранив "русскую Атлантиду" для будущих поколений исследователей.

Сегодня водолазы Русского географического общества регулярно спускаются в ледяную бездну, чтобы зафиксировать состояние объектов ушедшей цивилизации. Новые технологии позволяют изучать эти артефакты так же детально, как компьютерная томография помогает раскрывать секреты древних окаменелостей в кабинетах палеонтологов.

Город, который не хотел умирать

Молога не была рядовым поселением. Город с 800-летней историей, впервые упомянутый в 1149 году, считался важным торговым узлом. К началу XX века здесь процветали ярмарки, работали каменные церкви и учебные заведения. Однако проект Рыбинского гидроузла, измененный в 1937 году ради увеличения мощности ГЭС, приговорил город к полному затоплению.

"Масштаб преобразований ландшафта в те годы сопоставим с глобальными тектоническими процессами. Подобно тому как скрытый процесс в недрах может изменить карту целого континента, воля инженеров навсегда стерла с лица земли огромный регион", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Более 150 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в течение четырех лет. Технология подготовки ложа водохранилища подразумевала частичный демонтаж строений, однако фундаменты и подвальные помещения остались нетронутыми. Сегодня они представляют собой уникальный археологический полигон, скрытый от глаз случайных прохожих.

Что увидели водолазы под толщей воды

Исследования на дне Волги проводятся преимущественно зимой. В летний период вода мутнеет из-за размножения микроорганизмов, а дно покрывается илом, снижая видимость до нуля. Зимой же, когда лед "встает" без снега, солнечные лучи пронизывают воду, освещая артефакты, которые не видели солнца десятилетиями.

Водолазы отмечают, что состояние некоторых объектов поражает воображение. Каменные набережные и мостовые сохранили свою геометрию, а деревянные элементы конструкций в условиях дефицита кислорода на глубине практически не гниют. Эти находки по значимости для истории России можно сравнить с тем, как уникальное сооружение майя раскрывает тайны древних ритуалов на Юкатане.

Главные находки на дне водохранилища

Одной из самых эмоциональных находок стал фрагмент колокола с четким изображением Николая Чудотворца. Пролежав в воде более 70 лет, бронза сохранила детализацию лика. Но наибольший интерес для историков представляют усадьбы, такие как Иловна — родовое гнездо Мусиных-Пушкиных.

Объект Состояние находки
Усадьба Иловна Сохранились фундаменты высотой до метра, арки и лестницы набережной.
Винные погреба Обнаружены герметичные люки и россыпи бутылок XIX века.
Бытовые артефакты Монеты времен Бориса Годунова, самоварные краны, церковная утварь.

Помимо крупных строений, поисковики находят личные вещи жителей: кованые замки, монеты и даже детские игрушки. Такие мелкие детали позволяют восстановить быт людей, живших у древней реки задолго до того, как ее русло было искусственно изменено.

"Каждая такая находка — это капсула времени. Мы сталкиваемся с материальной культурой, которая была резко прервана. Это напоминает ситуацию в Венгрии, когда случайная трещина в стене открыла исследователям целую эпоху", — отметил археолог Павел Синицын.

Мифы и правда о затоплении

История Мологи овеяна легендами. Самый устойчивый миф гласит, что город стоит на дне невредимым, как сказочный Китеж. На деле же большинство деревянных домов были разобраны самими жителями и перевезены на новые места ("переселенцы"). Каменные здания взрывали, чтобы они не препятствовали навигации судов.

Еще одна легенда касается сотен людей, якобы приковавших себя цепями к домам, чтобы не уходить с родной земли. Документальных подтверждений массовых самоубийств нет, хотя психологическая трагедия переселения была колоссальной. Утрата связи с предками для жителей была столь же болезненной, как современный риск для неконтактных народов при потере их исконных территорий.

"Исследование затопленных объектов требует такой же точности, как идентификация судов времен войны. Например, когда нашли катер в Севастопольской бухте, ключевую роль сыграли детали конструкции. Здесь мы по фундаментам восстанавливаем утраченные чертежи храмов", — подчеркнул историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о Мологе

Можно ли увидеть затопленный город с берега?

Нет, Молога находится примерно в 30 километрах от береговой линии Рыбинска. Увидеть фундаменты можно только в годы экстремального маловодья, когда уровень водохранилища падает ниже критических отметок.

Правда ли, что храмы взрывали по нескольку раз?

Да, Богоявленский собор в Мологе удалось обрушить только с четвертой попытки. Здания строили "на века", и советская взрывчатка не всегда справлялась с первого раза из-за прочности кирпичной кладки.

Вопрос:

Что планируют найти водолазы в ближайшее время?

Одной из главных целей экспедиций является поиск знаменитых мраморных львов с набережной Мусиных-Пушкиных, которые зафиксированы на архивных снимках начала XX века.

Экспертная проверка: геолог Виктор Андреев, археолог Павел Синицын, историк науки Сергей Белов
Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
