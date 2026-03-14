Вместо сокровищ — 265 тел: как случайная трещина в стене выдала самый жуткий секрет Венгрии

В феврале 1994 года в венгерском городе Вац во время реставрационных работ в доминиканской церкви XVIII века рабочие обнаружили замурованный склеп. Вместо ожидаемых останков или пустоты, они обнаружили 265 человеческих тел, сохранившихся на протяжении 150 лет. Эта находка, сделанная случайно, оказалась уникальной возможностью для исследователей узнать о жизни и болезнях людей XVIII-XIX веков, благодаря необычным условиям сохранения.

Археологические раскопки в старинной церкви
Тела, пролежавшие в земле более полутора веков, сохранились настолько хорошо, что у многих осталась одежда, волосы и даже кожаная обувь. Исследования на месте, а затем и в лабораториях, пролили свет на причину такой сохранности. Оказалось, что склеп действовал как естественная сушильная камера, а использование сосновых опилок в гробах способствовало поглощению влаги, предотвращая процессы разложения.

Забытый склеп в Ваце

Работы по реставрации в старинной доминиканской церкви города Вац внезапно прервались, когда один из реставраторов обнаружил тонкую трещину в штукатурке. За ней оказалась полость, а в ней — десятки плотно уложенных гробов. Это был склеп, который, по всей видимости, был замурован и забыт на долгие годы. Первоначальное удивление сменилось шоком, когда специалисты, прибывшие на место, обнаружили, что тела внутри сохранились в поразительно хорошем состоянии, словно время над ними почти не властно.

В отличие от типичных археологических находок в церковных захоронениях, где чаще всего находят лишь фрагменты костей и остатки погребальной ткани, здесь перед учеными предстали 265 почти целых тел. Сохранившиеся волосы, одежда и даже обувь поражали. Кожа у некоторых высохла, обтянув кости, у других осталась мягкой. Это не было результатом целенаправленной мумификации, как в Древнем Египте, а естественным процессом сохранения, вызванным особыми условиями.

Природное консервирование: как это работает

Ключом к феноменальной сохранности тел стало сочетание факторов, превративших склеп в естественную камеру для консервации. Постоянный поток сухого, прохладного воздуха обеспечивал необходимую циркуляцию, препятствуя развитию бактерий, вызывающих гниение. Однако главным секретом, как выяснилось, были сосновые опилки и стружка, которыми были доверху заполнены гробы.

Древесные материалы действовали как гигроскопичная губка, активно впитывая всю влагу из тел. Это лишало процессы разложения необходимой для их протекания среды. Ученые заметили, что тела, находившиеся ближе к стенам, где влажность была выше, сохранились хуже. Те же, что располагались в центре, были почти идеальными. Этот хрупкий баланс поддерживался более двух веков, до тех пор, пока трещина в стене не нарушила герметичность склепа.

"Условия в склепе создали идеальную среду для приостановки биологического разложения. Сухой воздух и абсорбирующие материалы в гробах — это классический пример естественного сохранения, когда внешние факторы предотвращают внутренние процессы распада", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Илья Сафронов, учёный-химик.

Истории из гробов: одежда, профессии и "Memento mori"

Каждый из 265 гробов оказался уникален. На крышках вручную были нанесены имена, даты рождения и смерти, а порой и профессии усопших. Латинские надписи соседствовали с религиозными символами, изображениями черепов и девизами вроде "Memento mori" (помни о смерти). Один из гробов, принадлежавший шахтеру, был украшен символами его труда — киркой и лопатой.

Состав погребенных отражал социальную структуру города того времени: среди них были ремесленники, рядовые горожане, священнослужители, а также женщины и дети. Благодаря церковным архивам, исследователям удалось воссоздать биографии многих из этих людей, добавив живые детали к тому, что прежде было лишь научным материалом. Это позволило не просто изучать мумии, а узнавать истории конкретных людей, чьи жизни оборвались внезапно.

Анализ останков выявил шокирующую статистику: почти у всех мумий был обнаружен туберкулез. В 66% случаев ДНК бактерии Mycobacterium tuberculosis была идентифицирована, причем у некоторых исследователи нашли сразу несколько штаммов. Один человек, например, нес в себе три различных варианта этой болезни. Это стало бесценной возможностью для ученых проследить историю распространения туберкулеза в Европе до эпохи урбанизации, задолго до появления антибиотиков.

Исследователи смогли установить, что штаммы туберкулеза, найденные в Ваце, имеют общего предка, жившего еще во времена поздней Римской империи. Таким образом, находка в Ваце стала настоящей "машиной времени" для медиков, позволив изучить болезнь в ее доантибиотическом облике и понять, как она эволюционировала.

"Это открытие дает нам уникальный взгляд на прошлое болезни. Изучение древних штаммов бактерий, в том числе возбудителя туберкулеза, помогает понять механизмы их распространения и развития, что может быть полезно для современной медицины", — отметил Николай Зуев, микробиолог.

Как забыли и нашли: история одной трещины

Склеп активно использовался с 1730-х годов, сразу после постройки церкви. Даже когда император Иосиф II издал указ о запрете захоронений внутри городов из санитарных соображений, местные священники продолжали тайно использовать это удобное и сухое место. К 1838 году склеп оказался полностью заполнен.

Чтобы скрыть последний акт погребения, вход был аккуратно замурован, заштукатурен и побелен. Со временем о существовании этого подземного храма забыли, и он пролежал замурованным полтора века. Только случайная трещина в стене, обнаруженная в 1994 году, вернула миру историю 265 жителей Ваца, законсервированных самой природой.

Наследие многовековой жизни

История мумий из Ваца — это не просто научная сенсация. Она напоминает о тонкой грани между забвением и своеобразным бессмертием. Серия совпадений — сухость воздуха, сосновые опилки, герметичная стена — позволила обычным людям, жившим два века назад, поделиться с нами своими историями.

Сегодня эти мумии, выставленные в музее при церкви в Ваце и хранящиеся в том же склепе, продолжают служить науке. Они помогают современным учёным в борьбе с туберкулёзом, являясь бесценным источником информации о болезни и её историческом распространении. История Ваца — это живое напоминание о том, как прошлое может влиять на наше настоящее, приоткрывая завесу над тайнами, которые, казалось бы, навсегда погребены под слоем времени.

Ответы на популярные вопросы о мумиях из Ваца

Почему тела не сгнили?

Тела не сгнили благодаря уникальному сочетанию факторов: постоянный сухой и прохладный воздух в склепе, а также сосновые опилки и стружка в гробах, которые впитывали влагу из тел, предотвращая разложение.

Что такое "Memento mori"?

"Memento mori" — это латинская фраза, означающая "помни о смерти". Она часто использовалась в искусстве и надписях как напоминание о быстротечности жизни и неизбежности смерти.

Как долго тела оставались в склепе до обнаружения?

Тела оставались в склепе примерно 150 лет. Они были захоронены до 1838 года, когда склеп был замурован, и обнаружены в феврале 1994 года.

Какие болезни, кроме туберкулеза, были обнаружены?

Основной болезнью, выявленной у большинства мумий, был туберкулез. Исследования были сосредоточены на изучении его штаммов и распространения в прошлом.

Экспертная проверка: Илья Сафронов, учёный-химик; Николай Зуев, микробиолог; Артём Климов, антрополог
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы история венгрия медицина археология туберкулез
