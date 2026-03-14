Загадка борта №61: что нашли внутри катера, который почти столетие считали пропавшим без вести

Почти восемь десятилетий этот катер считался исчезнувшим навсегда. Летом 1942 года, в самые тяжёлые дни обороны Севастополя, торпедный катер Г‑5 с бортовым номером 61 вышел в море и больше не вернулся на базу. Никаких сигналов бедствия, никаких обломков, никаких свидетелей. В военных документах появилась сухая строка: "пропал без вести". И только в 2020 году на дне Севастопольской бухты водолазы заметили странный силуэт, который слишком напоминал небольшой боевой катер. Когда ил осторожно убрали и стали видны очертания корпуса, стало ясно: перед ними находка, которая может вернуть одну из забытых страниц войны. Но в этой истории есть одна деталь, из‑за которой споры среди историков продолжаются до сих пор.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Глубины океана

Обнаружение произошло у выхода из Карантинной бухты — места, которое во время Великой Отечественной войны было настоящим центром активности торпедных катеров Черноморского флота. Именно отсюда они уходили в ночные рейды, атаковали вражеские корабли и доставляли грузы в осаждённый город. Катер лежал на глубине около 11-12 метров. Сначала его зафиксировал подводный беспилотный аппарат, после чего специалисты начали обследование. Сквозь слой ила постепенно проступали очертания рубки и корпуса. Само место находки сразу вызвало интерес у историков. Согласно архивным данным, именно в этом районе в июне 1942 года исчез торпедный катер №61. Совпадение оказалось слишком точным, чтобы его игнорировать.

Где нашли катер спустя 78 лет

Обнаружение произошло у выхода из Карантинной бухты — места, которое во время Великой Отечественной войны было настоящим центром активности торпедных катеров Черноморского флота. Именно отсюда они уходили в ночные рейды, атаковали вражеские корабли и доставляли грузы в осаждённый город. Катер лежал на глубине около 11-12 метров. Сначала его зафиксировал подводный беспилотный аппарат, после чего специалисты начали обследование. Сквозь слой ила постепенно проступали очертания рубки и корпуса.

Само место находки сразу вызвало интерес у историков. Согласно архивным данным, именно в этом районе в июне 1942 года исчез торпедный катер №61. Совпадение оказалось слишком точным, чтобы его игнорировать.

Скоростной снаряд вместо лодки

Катера Г‑5 считались одними из самых необычных кораблей своего времени. Их проект создавался при участии конструкторской школы Андрея Туполева, и авиационные корни были заметны буквально во всём. Корпус выполнялся из дюралюминия — лёгкого сплава, который обычно применяли в самолётах. Благодаря этому катер получался невероятно лёгким и быстрым.

Была у этих катеров и одна необычная особенность. Торпеды сбрасывались не вперёд, как на большинстве кораблей, а назад — через корму. Причина была проста: катер разгонялся настолько быстро, что мог буквально догнать собственную торпеду. Для своего времени это были настоящие морские болиды.

Маленький корабль с огромной ролью

Несмотря на компактные размеры, катера Г‑5 выполняли огромное количество задач. Они не только атаковали корабли противника, но и ставили мины, высаживали десанты, доставляли боеприпасы и эвакуировали людей. Во время обороны Севастополя такие катера действовали практически без остановки. Ночью они прорывались сквозь огонь авиации и артиллерии, доставляя в город боеприпасы и вывозя раненых.

Иногда им приходилось выполнять совсем неожиданные задачи. Один из катеров сумел спасти семь лётчиков, самолёт которых приводнился после боя. В другой операции катер помог отбуксировать повреждённый гидросамолёт. Но именно в июне 1942 года один из таких катеров исчез при обстоятельствах, которые до сих пор остаются неясными.

"Сохранение дюралюминиевых конструкций в морской воде — это действительно вызов. Этот сплав, разработанный специально для авиации, отличается высокой коррозионной стойкостью, но десятилетия под водой, особенно в агрессивной солёной среде, постепенно разрушают его структуру. Удивление вызывает степень сохранности корпуса, что может говорить о специфических условиях его затопления и последующего залегания", — отметил в беседе с Pravda. Ru Виталий Корнеев, инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Тайна катера №61

По архивным данным, катер №61 пропал 15 июня 1942 года во время налёта немецкой авиации. Связь с ним оборвалась внезапно, а поиски результатов не дали. Было несколько версий произошедшего.

По одной из них, катер мог получить повреждение во время авианалёта и потерять управление. По другой — он столкнулся с другим судном в условиях плохой видимости. Когда поднятый корпус начали внимательно осматривать, на левом борту заметили след мощного удара. Именно эта деталь заставила специалистов вспомнить старую версию о столкновении.

Что увидели водолазы на дне

Когда водолазы впервые приблизились к катеру, он выглядел так, словно время почти не коснулось его. Корпус был частично погружён в ил, но рубка и многие элементы конструкции сохранились удивительно хорошо. Это особенно поразило специалистов, потому что дюралюминий в солёной воде обычно разрушается довольно быстро.

Перед подъёмом пришлось провести серьёзную подготовку. Сначала грунтососом убрали слой ила, затем под корпус подвели стропы, после чего началась сама операция подъёма.

Самый сложный момент операции

Несмотря на сравнительно небольшую глубину, подъём оказался напряжённым. Когда корпус начали поднимать к поверхности, металл, ослабленный десятилетиями в морской воде, частично не выдержал нагрузки. Корма катера разрушилась и снова ушла под воду.

Однако основную часть корпуса удалось удержать и доставить к причалу. Как только катер оказался на поверхности, его сразу начали обильно поливать пресной водой, чтобы остановить разрушительное действие соли. Сохранение такого объекта требует комплексных мер.

"Подъём затонувших объектов — это всегда сложная инженерная задача, где приходится учитывать множество факторов, от состояния корпуса до подводных течений. В данном случае, ослабленный коррозией металл и большой объём ила представляли собой дополнительные сложности. Разрушение части корпуса при подъёме — к сожалению, не столь редкое явление при работе с объектами, долгое время находившимися в воде", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Антон Белов, инженер по пожарной безопасности объектов.

Что нашли внутри

Когда специалисты заглянули внутрь катера, там оказалось огромное количество ила. Вооружения на борту уже не было. Существует версия, что пулемёты могли быть сняты ещё раньше так называемыми "чёрными дайверами", которые иногда обследуют затонувшие корабли в поисках металла или исторических предметов.

Но главный вопрос оставался открытым: действительно ли найденный катер — это тот самый №61.

Катер, который пережил время

Почти 78 лет этот небольшой корабль пролежал на дне Севастопольской бухты. Он пережил штормы, смену эпох и даже распад страны, флаг которой когда-то нёс в бой. Сегодня это уже не боевое судно. Это свидетель войны — немой, но очень убедительный. И всё же окончательного ответа пока нет. Совпадают место, характер повреждений и время исчезновения. Но стопроцентного подтверждения личности катера специалисты пока не дают.

Возможно, дальнейшие исследования ещё поставят точку в этой истории. Подобные находки важны для понимания прошлого.

Ответы на популярные вопросы о торпедном катере Г-5

Что такое катер Г-5?

Катер Г-5 — это советский торпедный катер, разработанный в 1930-х годах. Он отличался высокой скоростью, лёгким дюралюминиевым корпусом и необычной системой сброса торпед кормой.

Почему возникли споры об идентификации найденного катера?

Хотя место находки, время исчезновения и характер повреждений совпадают с данными о торпедном катере №61, стопроцентного подтверждения личности пока нет. Это требует дополнительных исследований.

Какова была роль катеров Г-5 во время Великой Отечественной войны?

Катера Г-5 выполняли широкий спектр задач, включая торпедные атаки, постановку мин, высадку десантов, доставку грузов и эвакуацию. Особо важна их роль была во время обороны Севастополя, когда они доставляли припасы и вывозили раненых.

