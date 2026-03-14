Павел Громов

Луна теряет лидерство: климатические изменения становятся главной помехой для скорости Земли

Наука

Планета Земля теряет свой привычный ритм. Исследователи из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха зафиксировали беспрецедентное замедление вращения земного шара. В период с 2000 по 2020 год продолжительность суток увеличилась на 1,33 миллисекунды за столетие, что ставит под угрозу точность современных навигационных систем.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анализ палеоклиматических данных за последние 3,6 миллиона лет показал, что такая динамика аномальна. Подобные темпы изменения фиксировались лишь однажды — около 2 миллионов лет назад. В остальные эпохи планета вела себя гораздо стабильнее, а замедление происходило значительно медленнее, чем мы наблюдаем в рамках нынешнего изменения климата.

Физика фигуриста: почему планета тормозит

Основной причиной текущих изменений стало масштабное таяние полярных ледяных щитов и горных ледников. Талая вода стекает с полюсов и повышает уровень Мирового океана, что ведет к перераспределению массы всей планеты. Это явление напрямую влияет на момент инерции Земли.

Процесс можно сравнить с вращением фигуриста на льду: когда атлет прижимает руки к телу, скорость вращения растет, но стоит их развести в стороны — и движение замедляется. В планетарном масштабе роль "рук" выполняет вода, смещающаяся от полюсов к экватору. Это фундаментальное изменение распределения массы тормозит осевое вращение, заставляя наши сутки длиться дольше.

"Перераспределение водных масс меняет геометрию планеты. Это не просто вопрос погоды, это вопрос фундаментальных параметров вращения небесного тела", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Микроскопические свидетели прошлого

Чтобы понять уникальность текущего момента, ученые заглянули в глубокое прошлое. Для реконструкции древних колебаний использовались окаменелые раковины бентосных фораминифер — одноклеточных организмов. Химический состав их останков позволил с высокой точностью определить колебания уровня моря в доисторические времена, когда происходило активное формирование планеты и её экосистем.

Данные были обработаны с помощью алгоритма глубокого обучения, который учитывал сложные физические законы. Это позволило сопоставить современные темпы таяния с периодами, когда по Земле бродили древние обитатели суши. Результаты подтвердили: человек вмешался в механизм, который раньше регулировался исключительно природными циклами.

"Современные технологии позволяют нам видеть такие изменения в динамике, которые раньше считались статичными на протяжении миллионов лет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Угроза для спутников и навигации

Хотя миллисекунды кажутся ничтожными, для высокоточных систем это критическая величина. Современная астрономия и космонавтика опираются на атомные часы, которые должны быть синхронизированы с вращением Земли. Если планета замедляется непредсказуемо, погрешность в координатах GPS и ГЛОНАСС начинает расти.

Фактор влияния Последствия для систем
Замедление вращения Смещение сетки координат в навигации
Таяние ледников Изменение центра масс Земли

Подобные аномалии могут вызвать сложности при расчете траекторий в рамках миссий, направленных на защиту Земли от астероидов или при посадке аппаратов на другие небесные тела. Точность требует идеального понимания того, где именно в пространстве находится точка старта в каждый момент времени.

Прогнозы: Луна против глобального потепления

Исторически главным "тормозом" Земли была Луна. За счет приливного трения она постепенно увеличивала земные сутки. Однако исследователи прогнозируют, что к концу XXI века влияние антропогенных климатических факторов может превысить мощь лунной гравитации. Это означает, что человек стал силой, сопоставимой с космическими объектами по уровню воздействия на параметры планеты.

Эти процессы могут привести к необходимости пересмотра мирового времени и введения дополнительных "високосных секунд". Однако, в отличие от стабильного лунного влияния, климатические изменения менее предсказуемы. Это напоминает нам о том, насколько хрупким является баланс в нашей звездной системе, где даже таяние льда в Антарктиде способно повлиять на ход времени.

"Мы наблюдаем, как локальные процессы на поверхности Земли приобретают планетарно-космический масштаб", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

В то время как ученые обсуждают свойства материи в начале времен, текущие изменения заставляют нас задуматься о будущем нашей цивилизации и её способности адаптироваться к новым физическим реальностям.

Ответы на популярные вопросы о замедлении Земли

Почему Земля стала вращаться медленнее именно сейчас?

Основная причина — таяние ледников Гренландии и Антарктиды. Вода перемещается к экватору, увеличивая экваториальный радиус планеты, что по законам сохранения момента импульса замедляет вращение.

Почувствует ли человек увеличение длины суток на 1,33 миллисекунды?

Биологически человек не способен заметить такие изменения. Однако для компьютеров, спутников связи и систем управления беспилотным транспортом это значимая величина, требующая корректировок.

Может ли Земля остановиться совсем?

Нет, полная остановка невозможна. Процесс замедления крайне мал в масштабах человеческой жизни, но он важен для понимания долгосрочной трансформации нашей планеты как физического объекта.

Экспертная проверка: эколог Денис Поляков, учёный-физик Дмитрий Лапшин, климатолог Максим Орлов
Автор Павел Громов
Громов Павел Сергеевич — астроном с 16-летним стажем. Объясняет небесные явления, движение тел и события в космосе.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука климат космос экология
