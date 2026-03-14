Денис Поляков

Космический бильярд: как один точный удар навсегда изменил путь астероида вокруг Солнца

Человечество официально перешло от пассивного наблюдения за космосом к активному воздействию на него. Спустя четыре года после миссии DART, ученые подтвердили: преднамеренный удар по астероиду Диморфос не просто изменил динамику его движения вокруг "родительского" тела, но и скорректировал общую траекторию системы вокруг Солнца. Это первый случай в истории, когда технологическое вмешательство оставило рукотворный след в механике Солнечной системы.

Долгое время концепция защиты Земли от астероидной угрозы оставалась на страницах научной фантастики. Теперь же данные, полученные с помощью высокоточных наблюдений, доказывают, что кинетический удар — это рабочая стратегия для предотвращения катастроф глобального масштаба.

Успех превзошел прогнозы

В 2022 году НАСА запустило зонд в сторону 160-метрового Диморфоса, который вращается вокруг более крупного 777-метрового Дидимоса. Первоначальные расчеты сулили сокращение орбитального периода астероида на 73 секунды. Однако космический аппарат показал куда более эффектные результаты: время оборота изменилось на 33 минуты.

Такой скачок произошел из-за выброса огромного количества обломков, которые при ударе сработали как своеобразный реактивный двигатель. Исследование показало, что Диморфос не является монолитным куском камня, а скорее представляет собой рыхлое скопление материи, едва удерживаемое собственной гравитацией.

"Результаты эксперимента DART наглядно демонстрируют, что при столкновении важна не только масса снаряда, но и структура цели. Рыхлые объекты поглощают и перераспределяют энергию удара совершенно иначе, чем плотные скалистые образования", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Изменение пути вокруг Солнца

Последствия миссии вышли далеко за пределы орбиты пары астероидов. Согласно статье в Science Advances, вся система сместилась относительно своей обычной траектории вокруг Солнца. Хотя эти колебания минимальны — период обращения изменился примерно на 0,15 секунды, а скорость упала на 35,5 километров в час — для небесной механики это заметная величина.

Ученые использовали метод звездных затмений, изучая, как свет далеких звезд меркнет при прохождении перед ними астероидов. Регистрация двадцати двух таких событий позволила с точностью до метра рассчитать смещение системы. Как отмечают специалисты, такой сдвиг сопоставим с высотой Эйфелевой башни, пройденной за год.

Секреты внутренней структуры

Изучение последствий удара раскрыло разницу в "характере" небесных объектов. Диморфос по плотности оказался близок к воде, что сделало его крайне податливым к воздействию. В то же время его спутник Дидимос, судя по всему, является плотной каменистой массой, способной пережить более серьезные нагрузки.

"Понимание состава объектов, подобных этим, является ключом к безопасности. Если когда-нибудь нам придется отражать реальную угрозу, мы должны точно знать, имеем мы дело с жестким камнем или с неустойчивым роем обломков, который может просто развалиться при контакте", — пояснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Будущее планетарной обороны

Эксперимент доказал, что корректировка траектории возможна при наличии верной стратегии. В ближайшее время Европейское космическое агентство отправит миссию Hera для детальной съемки кратера и оценки состояния "раненного" астероида. Собранные данные помогут доработать физические модели столкновений.

Разница подходов становится очевидной: для уничтожения или сильного отклонения монолитных тел могут потребоваться неоднократные удары или иные методы, тогда как рыхлые структуры легко поддаются кинетическому воздействию. Подобные исследования позволяют нам перестать бояться космических странников и начать их контролировать.

"Мы буквально обрели способность вмешиваться в естественный ход событий на орбите. Это не про попытку покорить пространство, а про адаптацию человека к жизни в небезопасной космической среде", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по промышленным рискам Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о защите от астероидов

Может ли удар зонда разрушить другой астероид?

Это зависит от его плотности. Рыхлые объекты могут развалиться, что усложнит задачу, в то время как плотные породы потребуют более мощного воздействия или серии ударов.

Почему изменение траектории на 0,15 секунды важно?

В космосе даже микроскопические отклонения со временем приводят к огромной разнице в положении объекта. На больших временных дистанциях такие изменения гарантируют, что астероид пройдет мимо Земли, а не столкнется с ней.

Безопасно ли проводить такие эксперименты?

Да, миссия DART была направлена на объект, который не представлял никакой угрозы для нашей планеты, что позволило провести испытания в контролируемых условиях.

Будут ли повторяться подобные миссии?

Уже запланировано исследование последствий удара аппаратом Hera, что позволит уточнить все данные и подготовить базу для будущих сценариев обороны.

Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев, учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Денис Поляков
Поляков Денис Олегович — эколог с 19-летним стажем. Оценивает влияние человека на окружающую среду и экологические риски.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
