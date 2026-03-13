Макар Горшенин

Космическое ДТП во всей красе: система из созвездия Цефея пережила столкновение двух планет

Наука

Астрономы зафиксировали событие, которое долгое время оставалось лишь теоретической моделью: в глубоком космосе произошло катастрофическое столкновение двух экзопланет. Глобальный масштаб этого катаклизма удалось подтвердить благодаря анализу аномальных колебаний яркости звезды, удаленной от Земли на 11 тысяч световых лет.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Красный гигант и планета

Объект под каталожным номером Gaia20ehk, расположенный вблизи созвездия Цефея, долгое время демонстрировал стабильность, характерную для звезд солнечного типа. Однако, начиная с 2016 года, светимость объекта начала меняться, а к 2021 году процесс перешел в состояние хаоса. Ученые пришли к выводу, что причина кроется не в динамике самой звезды, а в облаке пыли и обломков, перекрывающем её излучение.

Хаос в звездной системе

Процесс формирования планетных систем редко протекает гладко. Гравитация постоянно перераспределяет массу в диске вокруг молодой звезды, что неизбежно приводит к столкновениям крупных тел. Этот период «космического бильярда» может длиться до ста миллионов лет, пока система не достигнет относительного равновесия. Изучение таких инцидентов напоминает мониторинг угроз, однако в масштабах других миров.

Для того чтобы зафиксировать момент столкновения, планеты должны оказаться на линии транзита между нашей планетой и звездой-хозяином. В случае с Gaia20ehk исследователям помогло сочетание данных, полученных за десятилетие. Ученые подчеркивают, что именно анализ долговременных архивов позволяет выявить события, растянутые во времени.

"Изучение подобных катастрофических явлений дает ученым ключ к пониманию того, как зарождаются и эволюционируют сложные небесные структуры, включая те, что способны обеспечить формирование условий для жизни", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Инфракрасный след катастрофы

Загадка мерцания звезды разрешилась после сопоставления данных в видимом и инфракрасном диапазонах. Ученые заметили, что падение видимой яркости сопровождалось резким всплеском инфракрасного излучения. Это однозначно указывало на наличие колоссального объема раскаленных обломков, излучающих тепло вследствие недавнего удара.

Данный паттерн не соответствовал никаким естественным циклам светимости звезд. Столкновение планет буквально генерирует огромную энергию, превращая горную породу в перегретую пыль. Аналогичные процессы часто обсуждаются при исследовании метеоритов, так как состав обломков многое говорит о первичном материале планет.

Эхо рождения Луны

Ученые предполагают, что по своему сценарию инцидент Gaia20ehk близок к гипотетическому столкновению, породившему систему Земля-Луна. В обоих случаях вращающееся пылевое облако находится на расстоянии около одной астрономической единицы от своей звезды. Это критическая зона, где температура благоприятствует постепенному остыванию и последующему накоплению вещества.

"Регистрация процессов, протекающих в других звездных системах, необходима для проверки теорий о формировании нашего собственного спутника. Мы видим сейчас ту же динамику, которая определила судьбу нашей планеты миллиарды лет назад", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Будущее наблюдений

С выходом на полную мощность обсерватории имени Веры Рубин, астрономы рассчитывают поставить обнаружение планетарных столкновений на поток. Ожидается, что за ближайшее десятилетие удастся зафиксировать до сотни подобных явлений. Это позволит количественно оценить частоту катастрофических событий, которые формируют облик пригодных для жизни миров.

Понимание того, как часто происходят подобные удары, является фундаментом для современной астробиологии. Спутник, подобный Луне, выполняет важную функцию: он стабилизирует наклон оси планеты и защищает её от части космических объектов, тем самым способствуя поддержанию климатического баланса.

"Идентификация таких инцидентов требует не только мощной оптики, но и постоянного аудита больших массивов данных, где кроются ответы на вопросы фундаментальной физики космоса", — заявил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о столкновениях экзопланет

Как планеты могут столкнуться, если их орбиты стабильны?

На ранних стадиях развития звездные системы крайне нестабильны. Гравитационное взаимодействие между молодыми протопланетами вызывает постепенное изменение орбит, что может привести к их сближению и роковому столкновению.

Почему ученые решили, что это именно столкновение, а не взрыв звезды?

Спектральный анализ показал, что свет звезды экранируется облаком пыли с необычной температурой. Стандартные процессы эволюции звезд не приводят к появлению таких «пылевых завес» с инфракрасной сигнатурой.

Может ли это событие повториться в нашей Солнечной системе?

Вероятность крайне мала. В отличие от молодых систем в стадии формирования, планеты Солнечной системы находятся на стабильных орбитах уже миллиарды лет.

Что дает ученым наблюдение столкновений в других мирах?

Это позволяет уточнить модели формирования планет, включая те факторы, которые делают планету обитаемой, например, наличие крупного спутника.

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Темы космос астрономия
