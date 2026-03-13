Космический рентген включили на полную: радиотелескоп пронзил пыль и увидел скрытую Вселенную

Мир, который мы видим — лишь малая часть огромного полотна Вселенной. Человеческий глаз настроен на узкий диапазон электромагнитного спектра, но за пределами видимого света скрываются процессы, способные перевернуть наше понимание фундаментальной физики. Астрономы представили данные третьего выпуска обзора неба LOFAR (LoTSS-DR3), который стал настоящим прорывом в радионаблюдениях.

Вселенная

В этой колоссальной коллекции зафиксировано почти 13,7 миллиона объектов. Это не просто точки на карте — это подробные "портреты" радиоисточников, где видны потоки энергии сверхмассивных черных дыр и сложные структуры взаимодействующих галактических систем. Исследование охватило 88 процентов северного небосвода, аккумулировав около 13 000 часов наблюдений.

Технология как инструмент познания

Система LOFAR — это пример того, как распределенные вычисления превосходят монолитную конструкцию. Вместо одного гигантского зеркала телескопа здесь используется сеть из почти 20 000 антенн, расположенных на 52 станциях по всей Европе. Объединение сигналов от них создает виртуальный инструмент размером с целый континент.

Столь высокая точность позволяет фиксировать процессы, недоступные оптическим приборам. Мы видим, как черные дыры искривляют материю, придавая близлежащим галактикам причудливые очертания. Эти явления часто напоминают события в фильмах, где радионевидимые сигналы теряются в звездной плазме, но здесь они становятся четкими маркерами космической эволюции.

"Использование распределенных антенных сетей кардинально меняет разрешение, с которым мы изучаем дальний космос. Мы не просто фиксируем факт излучения, мы строим полноценную динамическую карту процессов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Космические масштабы анализа данных

Обработка материала потребовала ресурсов, сопоставимых с задачами национальной безопасности. Речь идет о 18,6 петабайтах данных, перемноженных на миллионы часов работы суперкомпьютеров. Для создания результирующих изображений поток данных в 13 терабит в секунду должен быть оцифрован и синхронизирован с невероятной точностью.

Масштаб проекта заставляет вспомнить, как важна цифровая безопасность при хранении и передаче таких массивов информации. Ошибки в программном коде на этапе обработки могли бы стоить ученым лет безвозвратного времени, но интеграция через германский Юлихский суперкомпьютерный центр обеспечила необходимую стабильность.

Взгляд сквозь пыль и преграды

Главная сила радиодиапазона — способность пробиваться сквозь плотные облака пыли, которые блокируют видимый свет. Благодаря этому астрономы смогли "заглянуть" в сердца Млечного Пути и других активных галактик. Там, где раньше была лишь тьма, сегодня видны рождающиеся звезды и магнитные поля сверхновых.

"Это похоже на работу рентгена, только в космическом масштабе. Мы перестали игнорировать невидимые ранее структурные изменения, которые происходят в недрах звездных систем", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по астрофизике Алексей Руднев.

Характеристика Параметр обзора LOFAR Общее число объектов ~ 13,7 миллиона Объем исходных данных 18,6 петабайт Охват неба 88% северного полушария

Данные такого объема позволяют не только делать красивые снимки, но и выявлять закономерности в активности звезд, корректируя представления об ускорении частиц в космосе до энергий, превышающих возможности рукотворных коллайдеров.

Наследие для будущих обсерваторий

LOFAR проложил путь для проекта Square Kilometre Array (SKAO) — глобальной обсерватории, которая продолжит дело в Австралии и Южной Африке. Опыт работы с алгоритмами обработки, полученный командой, станет фундаментом для следующего поколения исследователей космических процессов.

"Мы наблюдаем смену научной парадигмы, когда объем данных становится полноценным участником эксперимента. Это требует полной перестройки вычислительных архитектур будущего", — заявил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о радиоастрономии

Чем радиотелескоп принципиально отличается от обычного?

Радиотелескоп улавливает волны низкой частоты, которые невидимы для глаз, но несут информацию о магнетизме и плазме.

Почему LOFAR разбросан по разным странам?

Разнос антенн на большие расстояния позволяет достичь высокой разрешающей способности интерферометра — чем больше база прибора, тем меньше детали он различает.

Можем ли мы увидеть те же самые объекты в обычном телескопе?

Частично, но многие из них скрыты за плотными слоями космической пыли, которые "просвечиваются" только радиоволнами.

Зачем нам данные о миллионах объектов?

Большая статистика позволяет строить модели эволюции Вселенной и понимать, как именно гравитация формирует галактики на протяжении миллиардов лет.

