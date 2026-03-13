Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Климова

Подземный мир под толщей льда: какие секреты хранит заброшенная база в Гренландии

Наука

Учёные NASA, исследуя ледяной щит Гренландии, наткнулись на нечто неожиданное. Мощный радар на борту самолёта засёк огромную структуру под толщей льда. Не природный объект, а рукотворный комплекс. Оказалось, это заброшенная военная база США времён Холодной войны.

Гренландия
Фото: Designed by Freepik by tohamina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гренландия

База Camp Century — настоящий город подо льдом. Построена в 1959 году прямо в гренландском леднике. Сеть туннелей, жилые зоны, лаборатории — всё под 30 метрами снега и льда. Современные радары позволили увидеть её заново, подтвердив исторические карты.

Открытие актуально на фоне таяния ледников. Таяние угрожает высвободить старые отходы, включая радиоактивные материалы. Что ждёт Арктику дальше?

Camp Century: секретный город подо льдом

Camp Century — это не просто бункер, а целый подземный посёлок. Армия США вырыла сеть туннелей протяженностью 4 километра. Там разместили жилые бараки, склады, мастерские и даже церковь. Энергию давал мобильный ядерный реактор. Всё это просуществовало до 1967 года.

База располагалась в 240 километрах от Туле, на севере Гренландии. Персонал — до 200 человек. Строили туннели с помощью огромных фрез, срезающих лёд.

Это был инженерный подвиг для своего времени, — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Элемент базы Характеристики
Туннели Общая длина 4 км
Глубина под льдом До 30 метров
Персонал До 200 человек
Энергоснабжение Мобильный ядерный реактор

Сравнение радарных снимков с архивными планами показало полное совпадение. Туннели и помещения на месте.

Как учёные обнаружили базу

В апреле 2024 года самолёт NASA с радаром UAVSAR пролетел над Гренландией. Радар испускает радиоволны, проникающие сквозь лёд. Отражённые сигналы дают чёткое изображение подповерхностных структур. Так выявили Camp Century.

Технология UAVSAR — это синтезированная апертура. Она создаёт высокодетальные карты даже подо льдом толщиной десятки метров. Аналогичные радары используют для изучения Арктики.

Открытие подтверждает, как таяние арктических льдов раскрывает забытые тайны прошлого.

Для чего строили базу

Официально Camp Century служила для научных исследований полярного льда. Там изучали климат, геологию и логистику в Арктике. Но настоящая цель скрывалась глубже.

База стала тестовой площадкой для размещения стратегического оружия. В разгар Холодной войны США искали способы ударить по СССР из неожиданного направления.

Это был шаг к скрытому ядерному арсеналу, — рассказал в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Дания, владеющая Гренландией, не знала о военных планах. Проект держали в секрете.

Проект Ледяной червь

Кодовое название — Iceworm, или "Ледяной червь". Идея: вырыть тысячи туннелей подо льдом и спрятать до 600 ракет с ядерными боеголовками. Ракеты могли бы запускаться по целям в СССР за минуты.

База питалась от реактора PM-2A мощностью 2 МВт. Туннели планировали делать из стали, чтобы выдерживать давление льда. Но реализация столкнулась с проблемами.

Проект связан с глобальными изменениями климата в Арктике и Антарктике.

Почему базу забросили

Главный враг — сам лёд. Он медленно течёт, деформируя туннели. Стальные конструкции лопались, бетон трескался. Ракетные шахты стали непригодны.

В 1966 году проект закрыли. Базу бросили, оставив оборудование, топливо и отходы. Лёд должен был спрятать всё навсегда. Но таяние льда меняет расклад.

Раскрытие проекта не испортило отношения с Данией. Они просто выразили обеспокоенность.

Экологические угрозы таяния

Под льдом — тысячи литров дизеля, стоки, радиоактивные отходы от реактора, ПХБ и мусор. Таяние арктических ледников рискует вымыть всё в океан.

Угроза загрязнения огромна. Радионуклиды, тяжёлые металлы — это отравит экосистемы.

Таяние ускоряется, и риски растут, — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Учёные призывают к мониторингу. NASA уже планирует новые миссии.

Ответы на популярные вопросы о базе Camp Century

Что такое Camp Century?

Секретная военная база США подо льдом Гренландии, построенная в 1959 году. Сеть туннелей длиной 4 км для исследований и тестов оружия.

Почему её закрыли?

Лёд деформировал конструкции. Туннели разрушались, делая базу непригодной для ракет.

Какие риски от таяния?

Высвобождение радиоактивных отходов, топлива и химикатов. Загрязнение Арктики неизбежно при ускоренном таянии.

Можно ли очистить базу?

Технически сложно из-за глубины и движущегося льда. Требуются международные усилия.

Экспертная проверка: геолог Алексей Трофимов, эклог Денис Поляков, климатолог Максим Орлов
Автор Анна Климова
Анна Климова — специалист по реагированию на инциденты информационной безопасности, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
