Сергей Белов

Подлодка-призрак и вход в другой мир: что скрывает исчезновение U-209 в Арктике

Наука

4 мая 1943 года немецкая подводная лодка U-209 под командованием Генриха Бродды вышла из строя недалеко от мыса Фарвель на юге Гренландии. Экипаж доложил о повреждениях корпуса и оборудования, получил приказ возвращаться на базу. Лодка направилась к северной базе на острове Элсмир, но вскоре связь прервалась. Официально субмарину объявили пропавшей без вести 19 мая.

Арктика ночью
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктика ночью

Версия о гибели от атаки канадского гидросамолёта "Каталина" полна противоречий: лодка выходила на связь после предполагаемой даты атаки. Историки спорят — то ли британские корабли, то ли другая подлодка U-630 стала жертвой. А что если правда куда загадочнее?

Существует версия, что U-209 провалилась в огромный подводный туннель у острова Элсмир — вход в Полую Землю. Немцы якобы строили там секретную базу не для погоды, а для исследования внутреннего мира. Факты наводят на размышления.

Исчезновение подводной лодки U-209

Подлодка U-209 патрулировала Северную Атлантику, когда 4 мая 1943 года доложила о повреждениях от неустановленной атаки. Командир Генрих Бродда сообщил штабу о проблемах с корпусом, перископом и передатчиком. Приказ был ясен: возвращаться на базу.

Лодка взяла курс на самую северную немецкую базу на острове Элсмир, у границы Канады и Гренландии. Связь поддерживалась ещё несколько дней, затем — тишина. 19 мая U-209 объявили пропавшей.

"Документы той эпохи полны пробелов, особенно по арктическим операциям немцев", — рассказал в беседе с Pravda. Ru историк Игорь Власов.

Противоречия в официальной версии

Официально U-209 погибла 4 мая от глубинных бомб канадского "Каталины". Но лодка выходила на связь позже этой даты. Британская атака пришлась на U-954, спешившую на помощь. Атака 6 мая уничтожила U-630, судя по радиограмме.

Дата Версия событий
4 мая 1943 Повреждения U-209, связь с штабом
6 мая 1943 Атака "Каталины" на U-630
19 мая 1943 U-209 объявлена пропавшей

Таблица показывает несостыковки: официальная гибель не совпадает с фактами связи.

Письмо из Полой Земли

В 1985 году Джо Уотсон из Аляски предъявил письмо от члена экипажа U-209 Карла Унгера, датированное апрелем 1947 года.

Перевод: "Подлодка U-209 сделала это!!! Земля — Полая!! Доктор Хаусхофер и Хесс были правы. Весь экипаж в порядке, но они не могут вернуться".

Письмо упоминает фюрера, ушедшего внутрь. Немцы якобы сымитировали гибель, чтобы скрыть экспедицию.

Полярники отмечали у Элсмира отсутствие льда, тёплый климат, тропические растения — признаки входа в иной мир.

"Арктические базы немцев служили не только метеоцелям, как показывают документы", — отметил в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Тайны советского самолёта Н-209

12 августа 1937 года самолёт ДБ-А Н-209 под командованием Сигизмунда Леваневского полетел из Москвы через Северный полюс на Аляску. Связь прервалась 13 августа: отказ двигателя, сплошные облака, ледяные горы.

Расчёты показывают: до Элсмира — 700 км, до Аляски — 1500 км. Поиски вели не там.

Версия: посадка на шельф Уорд-Хант, где немцы строили базу с 1937 года.

Номера совпадают: U-209 и Н-209. Совпадение?

Советская подлодка С-101 и рейды на север

28 августа 1943 года С-101 под командованием Евгения Трофимова потопила U-639 у Новой Земли. Дневник показал курс строго на Северный полюс, мимо баз.

Советские моряки слышали шумы неизвестных судов, уходящих на север. Документы засекретили.

"Такие рейды могли вести к секретным зонам, как в других регионах", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

База на острове Элсмир

Немцы выбрали Элсмир для подскальной базы без ресурсов или маршрутов. Цель — изучение Полой Земли, вход через туннель в прибрежной зоне.

Повреждённая U-209 спешила именно туда. Аналогичные базы обсуждались в Антарктиде.

Что скрывают архивы

Документы о Н-209 и U-639 до сих пор секретны. Советских пилотов якобы эвакуировали немцы на подлодке. Факты накапливаются, но ответов нет.

Арктика хранит тайны: немцы, советские экспедиции, странные явления. Подо льдом скрывается больше, чем кажется.

Ответы на популярные вопросы о тайне U-209 и Полой Земли

Что произошло с U-209 4 мая 1943 года?

Лодка получила повреждения, взяла курс на базу Элсмир, связь прервалась. Официальная версия о гибели от "Каталины" противоречит фактам выхода на связь позже.

Откуда письмо Карла Унгера?

Предъявлено в 1985 году Джо Уотсоном. Датировано 1947 годом, утверждает, что экипаж в Полой Земле и не вернётся.

Почему номер 209 повторяется?

U-209, Н-209 Леваневского. Оба исчезли у Арктики. Совпадение или связь с базой на Элсмире?

Куда шли немецкие подлодки на север?

U-639 следовала строго на Полюс, мимо баз. Советские моряки фиксировали подобные рейды.

Экспертная проверка: историк Игорь Власов, археолог Павел Синицын, геолог Алексей Трофимов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы арктика вторая мировая война
