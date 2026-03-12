Океан включил режим гибернации: почему ледники на Земле держались десятки миллионов лет

Химическая реакция на дне океана объясняет, почему один глобальный ледниковый период длился 56 миллионов лет, а следующий — всего четыре. Геологи из Вашингтонского университета доказали: выветривание морского дна захватывало углерод из атмосферы, не давая планете оттаять. Это меняет взгляд на роль вулканов как единственного климатического регулятора.

Фото: Pravda.Ru by Макар Горшенин is licensed under Free for commercial use древняя Земля во льду

Древние породы старше 600 миллионов лет хранят следы двух эпох "Земли-снежка" — когда лед покрывал почти всю планету, до экватора. Модель ученых показывает: в первом случае реакции на океанском дне ускорились в 25-53 раза, удерживая CO₂ на минимуме. Во втором такой буст не сработал.

Сегодня выветривание дна — мелочь, но подо льдом оно становится главным поглотителем углерода. Кислотная вода океана растворяла кору, поры оставались открытыми, а сульфаты не закупоривали трещины. Это открытие касается не только прошлого, но и понимания долгосрочных климатических циклов.

Что такое "Земля-снежка"

Геологи называют эти эпохи "Землей-снежка" — ледники доходили до экватора, океаны замерзали, а жизнь пряталась в редких убежищах. Два таких события, разделенные временем, длились по-разному: 56 миллионов лет против четырех. Причина не в вулканах, а в химии под водой.

Породы старше 600 миллионов лет фиксируют эти похолодания. Трент Томас из Вашингтонского университета проследил углеродный цикл: от атмосферы к океану и дну. Без этого дисбаланса лед бы растаял быстрее.

"Между событиями 'Земли-снежка' в углеродной системе были ключевые различия", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов

Это опровергает идею, что вулканический CO₂ определял все. Огненные континенты и мёртвый океан показывают, как климатические катастрофы меняли биосферу.

Вулканы против льда

Вулканы выбрасывают CO₂, прогревая планету. На суше выветривание пород поглощает газ: в тепле и влажности оно ускоряется, в холоде — тормозится. Подо льдом континенты "замолкают", но океан продолжает работать.

Морская вода проникает в трещины коры, реагирует с породами, фиксируя углерод в минералах. Океан удерживает газ, атмосфера беднеет — лед держится. Коварство древнего мха напоминает, как растения меняли атмосферу.

Реакции на океанском дне

Выветривание дна — вода растворяет базальт, выделяя ионы, осаждая карбонаты. Сегодня это 1% от суши, но подо льдом — доминирует. Модель Томаса: в долгом оледенении оно шло в 25-53 раза быстрее нормы.

Период Скорость выветривания дна Длительный (56 млн лет) 25-53 раза быстрее нормы Короткий (4 млн лет) Близко к современной

Выбросы вулканов стабильны, разница — в дне. Твердый панцирь вместо кожи рассказывает о жизни в экстремальных условиях океана.

Модель ученых

10 тысяч симуляций океана, воздуха, пород. Углерод из мантии постоянен, но реакции дна варьировались. Высокий CO₂ кислотил воду, ускоряя растворение. Реки под льдом не несли ил — кора оставалась открытой.

Пористость — ключ: открытые трещины пропускали воду. Камни рассказали то, что скрывала Земля о древних реках подчеркивает стабильность геологии.

"Химия океана может определять длительность оледенений", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов

Что ускорило процесс

Меньше ила — больше контакта воды с корой. Кислотность от CO₂ растворяла породы. Без рек осадки не герметизировали трещины. Это замкнутый круг: лед усиливает эффект дна.

Гидротермальные источники могли менять минералы, но открытость превалировала. Древние обитатели подземелья раскрывают скрытые экосистемы.

Сульфаты и поры коры

Сульфаты закупоривают трещины у источников. В долгом периоде их почти не было — поры открыты, реакции интенсивны. Потом сульфаты вернулись, оледенение кончилось быстро.

Низкий кислород поддерживал дефицит сульфатов. Это петля: больше льда — меньше сульфатов — дольше холод. Память планеты стёрта в порошок о эрозии связывает с суперконтинентами.

Значение для климата Земли

Дно океана — скрытый термостат. Даже без полного "снежного шара" оно регулирует CO₂. Для современного климата — урок о долгосрочных циклах, не прогнозах. Климатический кошмар под землей предупреждает о скрытых утечках.

"Модель Томаса открывает дискуссию о химии дна", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов

Нужны новые данные по пористости и геохимии. Дно может решать судьбу льда.

Ответы на популярные вопросы о "Земле-снежка"

Почему один ледниковый период длился так долго?

Выветривание дна океана ускорилось в 25-53 раза, захватывая CO₂ из атмосферы. Континенты под льдом не работали, океан стал главным поглотителем.

Что роль сульфатов?

При их дефиците поры коры оставались открытыми, вода циркулировала свободно, реакции шли интенсивно. Сульфаты закупоривают трещины.

Влияет ли это на современный климат?

Это о миллионных циклах, не о быстрых изменениях. Но показывает, как химия дна регулирует газы при глобальных сдвигах.

Читайте также