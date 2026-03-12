Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макар Горшенин

Океан включил режим гибернации: почему ледники на Земле держались десятки миллионов лет

Наука

Химическая реакция на дне океана объясняет, почему один глобальный ледниковый период длился 56 миллионов лет, а следующий — всего четыре. Геологи из Вашингтонского университета доказали: выветривание морского дна захватывало углерод из атмосферы, не давая планете оттаять. Это меняет взгляд на роль вулканов как единственного климатического регулятора.

древняя Земля во льду
Фото: Pravda.Ru by Макар Горшенин is licensed under Free for commercial use
древняя Земля во льду

Древние породы старше 600 миллионов лет хранят следы двух эпох "Земли-снежка" — когда лед покрывал почти всю планету, до экватора. Модель ученых показывает: в первом случае реакции на океанском дне ускорились в 25-53 раза, удерживая CO₂ на минимуме. Во втором такой буст не сработал.

Сегодня выветривание дна — мелочь, но подо льдом оно становится главным поглотителем углерода. Кислотная вода океана растворяла кору, поры оставались открытыми, а сульфаты не закупоривали трещины. Это открытие касается не только прошлого, но и понимания долгосрочных климатических циклов.

Что такое "Земля-снежка"

Геологи называют эти эпохи "Землей-снежка" — ледники доходили до экватора, океаны замерзали, а жизнь пряталась в редких убежищах. Два таких события, разделенные временем, длились по-разному: 56 миллионов лет против четырех. Причина не в вулканах, а в химии под водой.

Породы старше 600 миллионов лет фиксируют эти похолодания. Трент Томас из Вашингтонского университета проследил углеродный цикл: от атмосферы к океану и дну. Без этого дисбаланса лед бы растаял быстрее.

"Между событиями 'Земли-снежка' в углеродной системе были ключевые различия", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Это опровергает идею, что вулканический CO₂ определял все. Огненные континенты и мёртвый океан показывают, как климатические катастрофы меняли биосферу.

Вулканы против льда

Вулканы выбрасывают CO₂, прогревая планету. На суше выветривание пород поглощает газ: в тепле и влажности оно ускоряется, в холоде — тормозится. Подо льдом континенты "замолкают", но океан продолжает работать.

Морская вода проникает в трещины коры, реагирует с породами, фиксируя углерод в минералах. Океан удерживает газ, атмосфера беднеет — лед держится. Коварство древнего мха напоминает, как растения меняли атмосферу.

Реакции на океанском дне

Выветривание дна — вода растворяет базальт, выделяя ионы, осаждая карбонаты. Сегодня это 1% от суши, но подо льдом — доминирует. Модель Томаса: в долгом оледенении оно шло в 25-53 раза быстрее нормы.

Период Скорость выветривания дна
Длительный (56 млн лет) 25-53 раза быстрее нормы
Короткий (4 млн лет) Близко к современной

Выбросы вулканов стабильны, разница — в дне. Твердый панцирь вместо кожи рассказывает о жизни в экстремальных условиях океана.

Модель ученых

10 тысяч симуляций океана, воздуха, пород. Углерод из мантии постоянен, но реакции дна варьировались. Высокий CO₂ кислотил воду, ускоряя растворение. Реки под льдом не несли ил — кора оставалась открытой.

Пористость — ключ: открытые трещины пропускали воду. Камни рассказали то, что скрывала Земля о древних реках подчеркивает стабильность геологии.

"Химия океана может определять длительность оледенений", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Что ускорило процесс

Меньше ила — больше контакта воды с корой. Кислотность от CO₂ растворяла породы. Без рек осадки не герметизировали трещины. Это замкнутый круг: лед усиливает эффект дна.

Гидротермальные источники могли менять минералы, но открытость превалировала. Древние обитатели подземелья раскрывают скрытые экосистемы.

Сульфаты и поры коры

Сульфаты закупоривают трещины у источников. В долгом периоде их почти не было — поры открыты, реакции интенсивны. Потом сульфаты вернулись, оледенение кончилось быстро.

Низкий кислород поддерживал дефицит сульфатов. Это петля: больше льда — меньше сульфатов — дольше холод. Память планеты стёрта в порошок о эрозии связывает с суперконтинентами.

Значение для климата Земли

Дно океана — скрытый термостат. Даже без полного "снежного шара" оно регулирует CO₂. Для современного климата — урок о долгосрочных циклах, не прогнозах. Климатический кошмар под землей предупреждает о скрытых утечках.

"Модель Томаса открывает дискуссию о химии дна", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Нужны новые данные по пористости и геохимии. Дно может решать судьбу льда.

Ответы на популярные вопросы о "Земле-снежка"

Почему один ледниковый период длился так долго?

Выветривание дна океана ускорилось в 25-53 раза, захватывая CO₂ из атмосферы. Континенты под льдом не работали, океан стал главным поглотителем.

Что роль сульфатов?

При их дефиците поры коры оставались открытыми, вода циркулировала свободно, реакции шли интенсивно. Сульфаты закупоривают трещины.

Влияет ли это на современный климат?

Это о миллионных циклах, не о быстрых изменениях. Но показывает, как химия дна регулирует газы при глобальных сдвигах.

Читайте также

Экспертная проверка: геолог Алексей Трофимов, ученый-химик Илья Сафронов, климатолог Максим Орлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Темы климат экология
Новости Все >
Биржевые графики лгут, а реальность богаче: почему жильё у залива не спешит терять свою ценность
Телефон зажил своей жизнью и выгнал охрану: какое приложение научилось удалять антивирусы
Кухонный фронт искрит опаснее улиц: бытовые конфликты в Саратовской области разгораются на фоне спада общей преступности
Сентябрь — месяц чудес: невероятная история иркутской семьи, которая потрясла Книгу рекордов России
Биологические часы настраивают заново: Пензенская область запускает проект медицины здорового долголетия
Квадраты тают как снег: московский ритейл режет убыточные точки ради бюджетной эффективности
Запад нащупывает границы в Балтике: конвои в нейтральных водах ведут к опасной черте
Алюминий, уголь, металлы — деньги текут рекой: кто из красноярских магнатов попал в Forbes
Российский спорт гремит в Италии: паралимпийцы добывают золото — и показывают характер всему миру
Асфальт по подписке: единая сеть платных парковок накрыла несколько городов Ярославской области
Сейчас читают
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Садоводство, цветоводство
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Северо-Запад
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ Любовь Степушова США недооценили последствия нападения на Иран для рынка нефти. И теперь мечутся Олег Артюков Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Последние материалы
Кухонный фронт искрит опаснее улиц: бытовые конфликты в Саратовской области разгораются на фоне спада общей преступности
Космическое эхо застряло в пути: почему сигналы от инопланетян растворяются в звездной плазме
Кварталы для рабочих возникают: оборонка и химия строят жилье, чтобы удержать кадры на конвейере
Танец на лезвии бритвы: почему простой обгон на трассе стал опаснее, чем кажется многим
Океан включил режим гибернации: почему ледники на Земле держались десятки миллионов лет
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Финляндия считает потери: закрытая граница множит беды от глобального дефицита топлива
Руки дрожат — аргументы исчезают: простые приёмы для защиты прав при встрече с инспектором
Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США
Сентябрь — месяц чудес: невероятная история иркутской семьи, которая потрясла Книгу рекордов России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.