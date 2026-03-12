Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макар Горшенин

Небесная эстафета: как один астероид незаметно обменивается пылью со своим соседом-спутником

Наука

Учёные столкнулись с загадкой: странные веерообразные узоры на астероиде Диморфос, с которым удачно столкнулась миссия НАСА DART, сначала показались оптическим обманом камеры. Но тщательные расчёты, модели и эксперименты подтвердили — это первый в истории перенос вещества между двумя небесными телами.

Комета
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комета

Диморфос и его спутник Дидимос образуют тесную пару, где расстояние между ними всего 1,2 километра. Солнечный свет разгоняет вращение меньшего астероида, заставляя его сбрасывать пыль, которая оседает на соседе. Авторы статьи в The Planetary Science Journal из Университета Мэриленда разобрались в этом шаг за шагом.

Открытие меняет взгляд на эволюцию двойных астероидов и помогает понять, как формируются такие системы в космосе.

Загадочные узоры на Диморфосе

Во время анализа снимков с миссии DART команда Джессики Саншайн заметила веерообразные лучи на экваторе Диморфоса, обращённом от Дидимоса. Сначала это списали на артефакт съёмки — тени от валунов или искажение камеры.

Но после математической коррекции теней узоры остались. Они сходились в одной точке и расходились веером, минуя камни. Это не случайность, а чёткий паттерн.

"Такие узоры — редкий след динамики в двойных системах, где гравитация и свет играют ключевую роль", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

От иллюзии к реальности

Сейсмика от удара DART не давала веерного рисунка. Электростатика тоже отпала — нет уникальных условий в стартовой точке. Остался вариант переноса материала от Дидимоса.

Расстояние мало, гравитация сильна. Материал с экватора большого астероида мог долететь до малого собрата.

Как Солнце разгоняет астероид

Эффект YORP — это "солнечный двигатель". Свет нагревает астероид, инфракрасное излучение отскакивает неравномерно, ускоряя вращение. За миллионы лет Дидимос сбрасывает пыль с экватора.

Меньший Диморфос ловит эту пыль. Орбитальные расчёты показали скорость выброса — 30,7 см/с, столкновение — 6 см/с. Достаточно, чтобы комья распылились веером.

Характеристика Значение
Расстояние Дидимос-Диморфос 1,2 км
Скорость выброса пыли 30,7 см/с
Скорость удара 6 см/с
Тип астероидов S-типа (силикаты)

Астероиды S-типа — рыхлые силикаты, без льда. "Снежные комки" — метафора для пылевых скоплений.

Медленный перенос вещества

Нет кратеров — значит, удары мягкие. Пыль оседает веером, обтекая валуны. Это объясняет отсутствие разрушений.

"Перенос материи между астероидами — ключ к пониманию их формирования", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Симуляции на суперкомпьютере

В Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора смоделировали падение 1-метрового кома пыли на Диморфос с валунами. Код учёл орбитальную механику и физику частиц.

Результат совпал с фото: пыль расходится веером, блокируясь камнями. Идеальное сходство.

Песочница подтверждает

В лаборатории насыпали гравий, имитирующий поверхность, и сбросили мраморный шарик. Высокоскоростные камеры зафиксировали те же лучи. Три метода — наблюдения, симуляции, эксперименты — дали единый ответ.

"Эксперименты в песочнице — простой способ проверить космические процессы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Что покажет "Гера"

Европейская миссия "Гера" прибудет в декабре. Она изучит изменения после DART: орбиту, форму Диморфоса и узоры. Удар усилил или ослабил перенос? Данные через год.

Это даст новые сведения о угрозах от астероидов и их взаимодействии.

Ответы на популярные вопросы о двойной системе Дидимос-Диморфос

Что такое эффект YORP простыми словами?

Солнечный свет нагревает астероид неравномерно, излучение толкает его, ускоряя вращение. Со временем тело сбрасывает пыль.

Почему узоры веерообразные?

Пыль падает медленно, распыляется при ударе и обтекает валуны, образуя лучи.

Опасны ли такие астероиды для Земли?

Система далека, но миссия DART показала, как менять их траектории. Перенос вещества — норма для двойников.

Что ждёт от миссии "Гера"?

Детальные снимки и анализ изменений после удара. Возможно, новые узоры или их эволюцию.

Читайте также

Дополнительные материалы: Что Земля скрывала под пеплом динозавров?, Луна примет удар.

Экспертная проверка: астроном Павел Громов, астрофизик Алексей Руднев, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Темы наса космос астрономия
Новости Все >
Биржевые графики лгут, а реальность богаче: почему жильё у залива не спешит терять свою ценность
Телефон зажил своей жизнью и выгнал охрану: какое приложение научилось удалять антивирусы
Кухонный фронт искрит опаснее улиц: бытовые конфликты в Саратовской области разгораются на фоне спада общей преступности
Сентябрь — месяц чудес: невероятная история иркутской семьи, которая потрясла Книгу рекордов России
Биологические часы настраивают заново: Пензенская область запускает проект медицины здорового долголетия
Квадраты тают как снег: московский ритейл режет убыточные точки ради бюджетной эффективности
Запад нащупывает границы в Балтике: конвои в нейтральных водах ведут к опасной черте
Алюминий, уголь, металлы — деньги текут рекой: кто из красноярских магнатов попал в Forbes
Российский спорт гремит в Италии: паралимпийцы добывают золото — и показывают характер всему миру
Асфальт по подписке: единая сеть платных парковок накрыла несколько городов Ярославской области
Сейчас читают
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Садоводство, цветоводство
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Мышцы крепнут, а связки не успевают: эта скрытая ловушка приседаний поджидает всех активных новичков
Новости спорта
Мышцы крепнут, а связки не успевают: эта скрытая ловушка приседаний поджидает всех активных новичков
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Садоводство, цветоводство
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ Любовь Степушова США недооценили последствия нападения на Иран для рынка нефти. И теперь мечутся Олег Артюков Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Последние материалы
Кухонный фронт искрит опаснее улиц: бытовые конфликты в Саратовской области разгораются на фоне спада общей преступности
Космическое эхо застряло в пути: почему сигналы от инопланетян растворяются в звездной плазме
Кварталы для рабочих возникают: оборонка и химия строят жилье, чтобы удержать кадры на конвейере
Танец на лезвии бритвы: почему простой обгон на трассе стал опаснее, чем кажется многим
Океан включил режим гибернации: почему ледники на Земле держались десятки миллионов лет
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Финляндия считает потери: закрытая граница множит беды от глобального дефицита топлива
Руки дрожат — аргументы исчезают: простые приёмы для защиты прав при встрече с инспектором
Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США
Сентябрь — месяц чудес: невероятная история иркутской семьи, которая потрясла Книгу рекордов России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.