Небесная эстафета: как один астероид незаметно обменивается пылью со своим соседом-спутником

Учёные столкнулись с загадкой: странные веерообразные узоры на астероиде Диморфос, с которым удачно столкнулась миссия НАСА DART, сначала показались оптическим обманом камеры. Но тщательные расчёты, модели и эксперименты подтвердили — это первый в истории перенос вещества между двумя небесными телами.
Диморфос и его спутник Дидимос образуют тесную пару, где расстояние между ними всего 1,2 километра. Солнечный свет разгоняет вращение меньшего астероида, заставляя его сбрасывать пыль, которая оседает на соседе. Авторы статьи в The Planetary Science Journal из Университета Мэриленда разобрались в этом шаг за шагом.
Открытие меняет взгляд на эволюцию двойных астероидов и помогает понять, как формируются такие системы в космосе.
Во время анализа снимков с миссии DART команда Джессики Саншайн заметила веерообразные лучи на экваторе Диморфоса, обращённом от Дидимоса. Сначала это списали на артефакт съёмки — тени от валунов или искажение камеры.
Но после математической коррекции теней узоры остались. Они сходились в одной точке и расходились веером, минуя камни. Это не случайность, а чёткий паттерн.
"Такие узоры — редкий след динамики в двойных системах, где гравитация и свет играют ключевую роль", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.
Сейсмика от удара DART не давала веерного рисунка. Электростатика тоже отпала — нет уникальных условий в стартовой точке. Остался вариант переноса материала от Дидимоса.
Расстояние мало, гравитация сильна. Материал с экватора большого астероида мог долететь до малого собрата.
Эффект YORP — это "солнечный двигатель". Свет нагревает астероид, инфракрасное излучение отскакивает неравномерно, ускоряя вращение. За миллионы лет Дидимос сбрасывает пыль с экватора.
Меньший Диморфос ловит эту пыль. Орбитальные расчёты показали скорость выброса — 30,7 см/с, столкновение — 6 см/с. Достаточно, чтобы комья распылились веером.
|Характеристика
|Значение
|Расстояние Дидимос-Диморфос
|1,2 км
|Скорость выброса пыли
|30,7 см/с
|Скорость удара
|6 см/с
|Тип астероидов
|S-типа (силикаты)
Астероиды S-типа — рыхлые силикаты, без льда. "Снежные комки" — метафора для пылевых скоплений.
Нет кратеров — значит, удары мягкие. Пыль оседает веером, обтекая валуны. Это объясняет отсутствие разрушений.
"Перенос материи между астероидами — ключ к пониманию их формирования", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.
В Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора смоделировали падение 1-метрового кома пыли на Диморфос с валунами. Код учёл орбитальную механику и физику частиц.
Результат совпал с фото: пыль расходится веером, блокируясь камнями. Идеальное сходство.
В лаборатории насыпали гравий, имитирующий поверхность, и сбросили мраморный шарик. Высокоскоростные камеры зафиксировали те же лучи. Три метода — наблюдения, симуляции, эксперименты — дали единый ответ.
"Эксперименты в песочнице — простой способ проверить космические процессы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Европейская миссия "Гера" прибудет в декабре. Она изучит изменения после DART: орбиту, форму Диморфоса и узоры. Удар усилил или ослабил перенос? Данные через год.
Это даст новые сведения о угрозах от астероидов и их взаимодействии.
Солнечный свет нагревает астероид неравномерно, излучение толкает его, ускоряя вращение. Со временем тело сбрасывает пыль.
Пыль падает медленно, распыляется при ударе и обтекает валуны, образуя лучи.
Система далека, но миссия DART показала, как менять их траектории. Перенос вещества — норма для двойников.
Детальные снимки и анализ изменений после удара. Возможно, новые узоры или их эволюцию.
