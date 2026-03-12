Небесная эстафета: как один астероид незаметно обменивается пылью со своим соседом-спутником

Учёные столкнулись с загадкой: странные веерообразные узоры на астероиде Диморфос, с которым удачно столкнулась миссия НАСА DART, сначала показались оптическим обманом камеры. Но тщательные расчёты, модели и эксперименты подтвердили — это первый в истории перенос вещества между двумя небесными телами.

Диморфос и его спутник Дидимос образуют тесную пару, где расстояние между ними всего 1,2 километра. Солнечный свет разгоняет вращение меньшего астероида, заставляя его сбрасывать пыль, которая оседает на соседе. Авторы статьи в The Planetary Science Journal из Университета Мэриленда разобрались в этом шаг за шагом.

Открытие меняет взгляд на эволюцию двойных астероидов и помогает понять, как формируются такие системы в космосе.

Загадочные узоры на Диморфосе

Во время анализа снимков с миссии DART команда Джессики Саншайн заметила веерообразные лучи на экваторе Диморфоса, обращённом от Дидимоса. Сначала это списали на артефакт съёмки — тени от валунов или искажение камеры.

Но после математической коррекции теней узоры остались. Они сходились в одной точке и расходились веером, минуя камни. Это не случайность, а чёткий паттерн.

"Такие узоры — редкий след динамики в двойных системах, где гравитация и свет играют ключевую роль", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

От иллюзии к реальности

Сейсмика от удара DART не давала веерного рисунка. Электростатика тоже отпала — нет уникальных условий в стартовой точке. Остался вариант переноса материала от Дидимоса.

Расстояние мало, гравитация сильна. Материал с экватора большого астероида мог долететь до малого собрата.

Как Солнце разгоняет астероид

Эффект YORP — это "солнечный двигатель". Свет нагревает астероид, инфракрасное излучение отскакивает неравномерно, ускоряя вращение. За миллионы лет Дидимос сбрасывает пыль с экватора.

Меньший Диморфос ловит эту пыль. Орбитальные расчёты показали скорость выброса — 30,7 см/с, столкновение — 6 см/с. Достаточно, чтобы комья распылились веером.

Характеристика Значение Расстояние Дидимос-Диморфос 1,2 км Скорость выброса пыли 30,7 см/с Скорость удара 6 см/с Тип астероидов S-типа (силикаты)

Астероиды S-типа — рыхлые силикаты, без льда. "Снежные комки" — метафора для пылевых скоплений.

Медленный перенос вещества

Нет кратеров — значит, удары мягкие. Пыль оседает веером, обтекая валуны. Это объясняет отсутствие разрушений.

"Перенос материи между астероидами — ключ к пониманию их формирования", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Симуляции на суперкомпьютере

В Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора смоделировали падение 1-метрового кома пыли на Диморфос с валунами. Код учёл орбитальную механику и физику частиц.

Результат совпал с фото: пыль расходится веером, блокируясь камнями. Идеальное сходство.

Песочница подтверждает

В лаборатории насыпали гравий, имитирующий поверхность, и сбросили мраморный шарик. Высокоскоростные камеры зафиксировали те же лучи. Три метода — наблюдения, симуляции, эксперименты — дали единый ответ.

"Эксперименты в песочнице — простой способ проверить космические процессы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Что покажет "Гера"

Европейская миссия "Гера" прибудет в декабре. Она изучит изменения после DART: орбиту, форму Диморфоса и узоры. Удар усилил или ослабил перенос? Данные через год.

Это даст новые сведения о угрозах от астероидов и их взаимодействии.

Ответы на популярные вопросы о двойной системе Дидимос-Диморфос

Что такое эффект YORP простыми словами?

Солнечный свет нагревает астероид неравномерно, излучение толкает его, ускоряя вращение. Со временем тело сбрасывает пыль.

Почему узоры веерообразные?

Пыль падает медленно, распыляется при ударе и обтекает валуны, образуя лучи.

Опасны ли такие астероиды для Земли?

Система далека, но миссия DART показала, как менять их траектории. Перенос вещества — норма для двойников.

Что ждёт от миссии "Гера"?

Детальные снимки и анализ изменений после удара. Возможно, новые узоры или их эволюцию.

