Макар Горшенин

Космический генератор в руинах: остаток взорвавшейся звезды продолжает питать яркий свет

Наука

В 2003 году астрономы зафиксировали взрыв умирающей звезды, который превзошел все известные модели сверхновых по яркости. С тех пор открыли сотни подобных сверхъярких событий, но объяснение ускользало. Новая сверхновая SN 2024afav с загадочными периодическими всплесками света наконец дала ключ: в центре — магнетар, мощный остаток звезды, разгоняющий взрыв.

Темная материя и Вселенная
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Темная материя и Вселенная

Обычные сверхновые светят за счет радиоактивного никеля, но эти — в десять раз ярче. Исследователи в Nature уверены: только магнетар с прецессирующим диском вещества способен создать такой узор пиков. Астрофизик Даниэль Касен из Беркли подчеркивает: периодичность — неоспоримое доказательство внешнего источника энергии.

Эта находка меняет взгляд на смерть массивных звезд. Она не просто взрывается — остаток продолжает подпитывать световое шоу, как генератор в руинах.

Что такое сверхъяркие сверхновые

Сверхъяркие сверхновые — это взрывы звезд, которые на пике затмевают целые галактики. С 2003 года их насчитывают сотни, и каждая бьет рекорды по светимости. В отличие от стандартных, где энергия иссякает за недели, эти светят месяцами, в десятки раз интенсивнее.

Первые такие события шокировали ученых: ни одна модель не предсказывала подобного. Ранние галактики, видимые в юном космосе, тоже ставили под вопрос теории, но сверхновые добавили остроты.

"Сверхъяркие сверхновые — как сверхновые на стероидах, их энергия выходит за рамки радиоактивного распада", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Почему старые модели не работают

Классическая сверхновая питается распадом никеля-56: элементы взрыва нагревают обломки, вызывая свечение. Но сверхъярких это не объясняет — им нужна внешняя подпитка. Магнитные поля космоса или столкновения с оболочками вещества выдвигались как варианты.

Тип сверхновой Источник энергии
Обычная Никель-56 (распад)
Сверхъяркая Магнетар + диск вещества

Таблица показывает разницу: стандартные модели исчерпываются быстро, сверхъяркие требуют чего-то большего.

Роль магнетаров в космических взрывах

Массивная звезда взрывается, оставляя нейтронную звезду — плотный шар массой Солнца размером с город. Если магнитное поле экстремальное — это магнетар. Он вращается бешенно, излучая энергию при торможении. В 2010 году расчеты показали: этого хватит для сверхъяркости.

Пики света в сверхъярких событиях спорили: магнетар или столкновения обломков? Космологический горизонт не связан напрямую, но напоминает о границах знаний.

Открытие сверхновой SN 2024afav

Телескопы ATLAS, охотящиеся за астероидами, засекли SN 2024afav. Она вспыхнула сверхъярко, стабилизировалась, потом пошла на спад с пиками. Джозеф Фарах из Лас-Кумбрес с 27 телескопами увидел "щебетание" — сближающиеся всплески.

Выбросы в оболочки не дают такой закономерности. Модель магнетара с диском идеально легла. Сверхмассивные черные дыры в других системах тоже эволюционируют драматично.

Гравитация магнетара заставляет диск прецессировать, как волчок, блокируя и отражая энергию. Диск сжимается — пики учащаются. Без доработок.

Периодические всплески: ключ к разгадке

Магнетар не может пульсировать с недельными интервалами — он слишком быстр. Но остаточный диск вещества меняет дело: прецессия создает ритм, сжимаясь от аккреции. Дэниел Перли из Ливерпуля: подгонка отличная, но нужен еще пример.

"Прецессия диска — элегантное объяснение пиков, которое выделяет магнетар среди конкурентов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Микроволновый фон космоса учит расширению, а здесь — локальные драмы звезд.

Что это значит для понимания Вселенной

Подтверждение роли магнетаров упростит классификацию сверхновых и расчеты расстояний в космосе. Большой хруст или расширение — сверхновые калибруют модели. Это открывает эру точных измерений.

Сообщество ждет подтверждений, но SN 2024afav — прорыв. Темные звезды ранней Вселенной тоже требуют переосмысления.

"Такие сверхновые переписывают историю смерти звезд, делая космос более предсказуемым", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о сверхъярких сверхновых

Что вызывает сверхъяркость сверхновых?

Не радиоактивный распад, а энергия от магнетара — остатка звезды с мощным магнитным полем.

Почему пики света сближаются?

Диск вещества вокруг магнетара сжимается и прецессирует быстрее, модулируя излучение.

Это меняет картину Вселенной?

Да, улучшает измерения расстояний и понимание эволюции звезд.

Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов, учитель физики Александр Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Темы космос астрономия
