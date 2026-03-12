Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макар Горшенин

Эхо в недрах звезды: почему солнечный минимум каждый раз меняет структуру раскаленной плазмы

Наука

Хотя периоды бурной активности Солнца закономерно приковывают внимание человечества из-за их влияния на техногенные системы, даже в фазы глубокого покоя наше светило продолжает скрытую от глаз трансформацию. Новейший анализ десятилетних данных, опубликованный в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, доказывает: солнечные минимумы — это не просто периоды затишья, а качественно разные состояния внутренней структуры звезды.

Вспышка на стороне Солнца
Фото: Pravda.Ru by Алексей Руднев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вспышка на стороне Солнца

Исследователи, проанализировавшие четыре последних цикла активности с помощью сети телескопов BiSON, обнаружили, что каждый период "минимума" оставляет уникальный отпечаток в недрах Солнца. Это открытие меняет парадигму понимания процессов, происходящих внутри раскалённого плазменного шара, который до недавнего времени казался многим статичным регулятором нашего космического климата.

Внутренний пульс и звуковые тени

Солнце — это динамический объект, чья активность определяется инверсией магнитных полюсов с периодом примерно в 11 лет. Традиционно считалось, что в фазе минимума Солнце "сбрасывает настройки" и возвращается к идентичным исходным параметрам. Однако метод гелиосейсмологии, позволяющий изучать звуковые волны, "блуждающие" в солнечной плазме, показал иную картину.

Подобно тому как сейсмологи анализируют внутреннее строение Земли через распространение ударных волн от землетрясений, астрофизики используют акустические колебания Солнца как инструмент для сканирования его недр. Эти колебания вызывают микроскопическое мерцание света на поверхности, которое дает информацию о плотности и температуре глубоких слоев плазмы.

"Впервые мы смогли количественно оценить изменения структуры Солнца от одного цикла к другому. Внешние слои реагируют на активность мгновенно, но глубокие "отпечатки" свидетельствуют о гораздо более сложных процессах", — отметил в беседе с Pravda. Ru Дмитрий Лапшин.

Гелиевый отпечаток и скорость звука

Исследовательская группа сосредоточилась на двух феноменах: состоянии гелия и скорости прохождения звуковых волн. Слой, где происходит ионизация гелия, под воздействием магнитных полей меняет свои энергетические характеристики. Это создает уникальную сигнатуру, своего рода "гелиевый паспорт" конкретного солнечного цикла.

Второй показатель, скорость звука, напрямую зависит от давления и температуры окружающей плазмы. Даже незначительные флуктуации во внутренней плотности приводят к сдвигам частот колебаний. Сравнение данных по четырем циклам позволило ученым сопоставить периоды 1985, 1996, 2008-2009 и 2018-2019 годов.

Параметр Влияние на недра Солнца
Ионизация гелия Меняет плотность и прозрачность слоев
Скорость звука Отражает изменения температуры и давления

Этот инструментарий позволяет прогнозировать поведение звезды с гораздо более высокой точностью, чем методы, основанные исключительно на наблюдении за количеством солнечных пятен.

Тайны глубокого затишья

Наиболее примечательным оказался минимум 2008-2009 годов. Он стал одним из самых длительных и "спокойных" в истории инструментальных наблюдений. Данные показали, что именно тогда внутренние искажения были выражены ярче всего: давление газа было выше, а слабые магнитные поля в ряде зон коррелировали с аномальной скоростью звука.

"Изучение подповерхностного поведения звезды критически важно для понимания глобальных рисков, включая магнитные бури, которые влияют на инфраструктуру Земли", — пояснил эксперт Алексей Руднев.

Эти данные объясняют, почему последующий 24-й цикл оказался таким слабым. Внутренняя "настройка" Солнца в период минимума напрямую определяет интенсивность процессов в последующий период максимума.

"Мы видим, что Солнце обладает своего рода "памятью", зашифрованной в движении плазмы под поверхностью, и это делает предсказания вращения Солнца еще более сложной задачей", — добавил Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о циклах Солнца

Зачем изучать звуковые волны внутри плазмы?

Они позволяют видеть процессы в недрах звезды, недоступные для прямого наблюдения, что помогает понимать физику солнечных вспышек и механизмы накопления энергии.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, климатолог Максим Орлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Темы наука космос солнце
Новости Все >
Золото в пупырышках: калининградские огурцы взлетели в цене из-за трат на обогрев и свет
Фотоальбомы в мусор: Пашинян топчет музейную память ради одобрения с Запада
Варикоз подкрадывается незаметно: эта деталь повседневной жизни ускоряет болезнь вен
Ледяной панцирь не пустит воду: промерзшая на метр земля готовит Новосибирску весенний капкан
Дрон обзаводится метеорологическим чутьем: пензенский модуль меряет погоду в эпицентре пожаров и шахт
Миллионы в одни руки: кубанское небо превратилось в золотую жилу для операторов технологий
Индустриальная плоть набирает обороты: автоспортивный центр на 16 гектарах меняет Камскую долину Перми
Горы бумаг тонут кабинеты: челябинская подготовка к зиме вязнет в отчетах Ростехнадзора
Стресс нарушает баланс в организме: инфекции получают неожиданное преимущество
Квоты тают как снег Байкала: проект Кадры в Приангарье зовет на курсы от 72 часов до полной переподготовки
Сейчас читают
Мышцы крепнут, а связки не успевают: эта скрытая ловушка приседаний поджидает всех активных новичков
Новости спорта
Мышцы крепнут, а связки не успевают: эта скрытая ловушка приседаний поджидает всех активных новичков
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Красота и стиль
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ Любовь Степушова США недооценили последствия нападения на Иран для рынка нефти. И теперь мечутся Олег Артюков Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Последние материалы
История Бьянки Капелло шокировала Европу: побег, интриги Медичи и неожиданный финал
Миллионы в одни руки: кубанское небо превратилось в золотую жилу для операторов технологий
Индустриальная плоть набирает обороты: автоспортивный центр на 16 гектарах меняет Камскую долину Перми
Счастье в каждом движение: этот новый метод сжигает калории прямо у телевизора
Горы бумаг тонут кабинеты: челябинская подготовка к зиме вязнет в отчетах Ростехнадзора
Стресс нарушает баланс в организме: инфекции получают неожиданное преимущество
Квоты тают как снег Байкала: проект Кадры в Приангарье зовет на курсы от 72 часов до полной переподготовки
Сердце города со вторым дыханием: исторический центр Самары ждёт небывалое обновление фасадов
Эхо в недрах звезды: почему солнечный минимум каждый раз меняет структуру раскаленной плазмы
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.