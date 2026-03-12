Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макар Горшенин

Мозговой архив не уходит на пенсию: ученые открыли механизм вечной молодости нейронов

Наука

Долгое время концепция "угасания" мозга была единственной догмой, которой придерживалась нейробиология: считалось, что после завершения периода развития нервная система лишь теряет ресурсы, переходя в фазу неумолимой деградации. Однако недавние исследования, опубликованные в журнале Nature, переворачивают эту пессимистичную картину. Оказывается, человеческий разум обладает скрытым потенциалом к самообновлению, который сохраняется даже спустя восемь десятилетий жизни.

Пожилой человек
Фото: unsplash.com by Aggeliki Koutelekou is licensed under Free to use under the Unsplash License
Пожилой человек

В центре внимания научного сообщества оказались "суперэйджеры" — люди, перешагнувшие рубеж 80 лет, но сохранившие когнитивную резкость 30-летних. Ученые из Университета Иллинойса, проанализировав образцы мозговой ткани, обнаружили, что гиппокамп — наш главный "архив" памяти — не перестает производить новые нейроны, превращая возраст из приговора в процесс, требующий лишь правильной биологической настройки.

Биология обновления: почему мозг не стареет по паспорту

За минувшие двадцать лет научный спор о "взрослом нейрогенезе" прошел путь от сенсационных заявлений до жесткого скепсиса. Сегодня маятник качнулся в сторону признания: нейроны действительно рождаются во взрослом организме. Анализ 38 образцов мозга подтвердил, что и стволовые клетки, и нейробласты остаются активными участниками процессов регенерации даже в преклонные годы.

Ключевое различие между обычным старением и феноменом суперэйджеров кроется в интенсивности этого процесса. Мозг людей с выдающимися способностями содержит в два раза больше незрелых нейронов, что свидетельствует о невероятной "пластичности" системы. Именно эта способность к созданию новых нейронных связей выступает главным щитом против нейродегенерации.

"Поддержание высокого уровня нейрогенеза в пожилом возрасте является биологическим ключом к сохранению личности. Мы видим, что мозг не просто пассивно хранит данные, он активно перестраивает свои цепочки, чтобы адаптироваться к изменениям", — отметил в беседе с Pravda. Ru Алексей Корнилов.

Архитектура памяти: роль гиппокампа

Гиппокамп — это зона, где новая информация превращается в устойчивые воспоминания. Исследователи сфокусировались на 356 тысячах ядер клеток, изучая цепочку превращений: от стволовых клеток до функциональных нейронов. Этот "конвейер" у суперэйджеров работает почти на полную мощность, тогда как при деменции и болезни Альцгеймера молекулярные маркеры нейрогенеза демонстрируют системный сбой.

Группа испытуемых Активность нейрогенеза
Молодые люди Высокая / Базовая
Здоровые пожилые Умеренная
Суперэйджеры Высокая (близка к молодой)
Пациенты с деменцией Низкая / Угасшая

Выявленные деградационные изменения в доклинической стадии Альцгеймера указывают на то, что патология начинает формироваться задолго до клинических проявлений. Восстановление или защита этого процесса может стать радикальным методом борьбы с деменцией в будущем.

"Масштаб изменений в гиппокампе при болезни Альцгеймера говорит о том, что система защиты мозга истощается, когда метаболические процессы перестают поддерживать рождение новых структур", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Николай Зуев.

Генетика когнитивной устойчивости

Почему одни люди сохраняют ясность ума до столетия, а другие теряют ее гораздо раньше? Ответ кроется в активности генов, отвечающих за синаптическую пластичность. Суперэйджеры демонстрируют повышенную выработку нейротрофического фактора мозга — того самого "белка молодости", который обеспечивает выживаемость клеток.

Этот белок работает как своеобразное удобрение для нейронной сети, позволяя новым связям укрепляться, а существующим — не разрушаться под воздействием стресса или времени. Таким образом, когнитивная выносливость — это не просто удачное стечение обстоятельств, а результат генетической программы, которая продолжает поддерживать "строительные работы" в мозге на протяжении всей жизни.

"Мы стоим на пороге понимания того, как можно модулировать работу нейротрофических факторов. Это ключ не просто к продлению жизни, а к продлению качества этой жизни", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru Анна Климова.

Ответы на популярные вопросы о старении мозга

Можно ли стимулировать нейрогенез самостоятельно?

Хотя нейрогенез зависит от генетики, активная когнитивная деятельность, физические нагрузки и правильное питание способствуют выработке нейротрофических факторов, что косвенно поддерживает здоровье мозга.

Экспертная проверка: биолог Алексей Корнилов, микробиолог Николай Зуев, специалист по реагированию Анна Климова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Темы мозг память старение медицина здоровье долголетие
Спина колом — живот колесом: одно простое движение лопатками стирает последствия сидячей работы
Спина колом — живот колесом: одно простое движение лопатками стирает последствия сидячей работы
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
