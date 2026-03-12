Шрам на дне Атлантики: огромный каньон скрывался от людей миллионы лет под толщей воды

В глубинах Северной Атлантики, в сотнях километров от Азорского архипелага, скрывается геологический гигант, масштабы которого до недавнего времени оставались вне поля зрения широкой науки. Речь идет о Королевской впадине — подводном каньоне протяженностью 500 километров, который представляет собой не просто трещину в океанической коре, а след колоссальных тектонических процессов, протекавших миллионы лет назад.

Новое комплексное исследование этого региона, результаты которого опубликованы в издании Geochemistry, Geophysics, Geosystems, позволило ученым впервые составить детальную карту морфологии этого дна. Исследовательская группа использовала данные гидролокаторов и первичные образцы горных пород, чтобы подтвердить теорию о том, почему именно здесь земная кора проявила столь выраженную нестабильность.

Анатомия скрытой бездны

Королевская впадина — это сложный комплекс впадин, который по своим параметрам претендует на звание одного из самых впечатляющих подводных рельефов Атлантики. Основная часть системы имеет длину около 350 километров при ширине до 80 километров. Глубина перепада здесь поражает воображение: всего на 15 километрах горизонтального расстояния дно опускается более чем на 4000 метров.

По краям центральной впадины тянутся вытянутые хребты, которые напоминают цепи затопленных горных систем. Одной из таких структур является подводная гора Антиалтаир, расположенная на юго-западном склоне. Этот сложный ландшафт резко контрастирует с относительно ровными участками океанического плато, что делает Королевскую впадину уникальным объектом для изучения геологии океанского дна.

"Мы десятилетиями строили догадки о происхождении этого региона, но лишь современное картирование с помощью гидролокации позволило увидеть истинную картину тектонического шрама", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-сейсмолог Виктор Андреев.

Танцы тектонических плит и мантийные плюмы

Согласно данным новой экспедиции, формирование впадины происходило в период от 37 до 24 миллионов лет назад. В это время в районе Северной Атлантики проходила граница тектонических плит. По мере растяжения и раскола коры возникла необходимость в объяснении того, почему разлом пошел именно по этой линии, а не по более предсказуемым путям.

Ключ к разгадке кроется в мантийном плюме — мощном прогретом потоке расплавленной породы, поднимающемся из глубин планеты. Ученые полагают, что это была ранняя ветвь Азорского мантийного плюма. Разогретая и утолщенная кора в этом месте механически ослабла, что предопределило появление разлома именно в данной точке.

Аномалия 45-й широты

Одним из самых любопытных открытий стало подтверждение того, что в районе 45° с. ш. до сих пор сохраняется так называемая "аномалия плавления". Геологические данные указывают на повышенную температуру верхней мантии в этой зоне. Это говорит о том, что даже спустя десятки миллионов лет после того, как граница плит сместилась дальше на юг, "эхо" тех процессов всё еще прослеживается в тепловой структуре литосферы.

Параметр Описание Возраст формирования 37 — 24 млн лет назад Главный фактор Тектоническое растяжение и мантийный плюм Перепад высот Более 4000 метров

"Подобные зоны показывают нам, как мантийные потоки буквально перекраивают лицо Земли, создавая скрытые от глаз каньоны, сопоставимые с крупнейшими наземными аналогами", — пояснил эксперт Алексей Трофимов.

Исследование Королевской впадины имеет прикладное значение для понимания современных климатических изменений и геологических процессов. Рифт Терсейра, также расположенный недалеко от этого района, демонстрирует схожие признаки утолщенной коры, что позволяет геологам строить более точные прогнозы развития подобных регионов в будущем.

"На примере таких структур мы наблюдаем, как накопленное тепло в глубинных слоях определяет стабильность континентальных и океанических плит на огромных временных отрезках", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru ученый Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о Королевской впадине

Почему подводные каньоны изучены хуже, чем наземные?

Основные причины — трудная доступность и экстремальное давление. Для полноценного картирования требуются сложные экспедиции с использованием высокоточной гидроакустики, что делает такие глубоководные исследования дорогостоящими и логистически сложными.

