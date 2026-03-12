Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макар Горшенин

Ледяная планета оживает: ученые нашли секрет жидкой воды, скрытой под панцирем из вечного льда

Наука

Климатическая летопись Земли полна драматических поворотов, но одним из самых пугающих эпизодов остается период "Земли-снежка", случившийся около 717 миллионов лет назад. В ту эпоху планета превратилась в гигантский ледяной шар, где суша была скована панцирем, а жизнь в океанах едва теплилась под толщей холодного льда. Современная наука, используя методы изотопного анализа, начинает приоткрывать завесу тайны над тем, как именно функционировала биосфера в столь экстремальных условиях.

Трещина в леднике
Фото: Pravda.Ru by Максим Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трещина в леднике

Исследовательский коллектив из Китайской академии наук в публикации для журнала Nature Communications представил данные, которые заставляют пересмотреть представления о температурных минимумах палеоокеанов. Оказывается, вода в тот период могла охлаждаться до -15°C, оставаясь при этом в жидком состоянии. Этот феномен стал своего рода "генетическим кодом" для понимания устойчивости планетарных систем перед лицом глобальных катастроф.

Секрет жидкого моря

Главным вопросом долгое время оставался физический парадокс: почему океан не промерз до самого дна, учитывая, что толщина ледяного щита достигала километра? Ответ кроется в биохимии водных растворов. Повышенная соленость — в четыре раза выше современной — работала как естественный антифриз, предотвращая кристаллизацию жидкости при температурах, которые для обычной воды были бы критическими.

"Соленость в эпоху криогения была не просто средой, а ключевым фактором, позволившим жизни адаптироваться к экстремальным условиям, создавая перенасыщенные соляные растворы в замкнутых бассейнах", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Сегодня ученые проводят прямые аналогии с антарктическим озером Вида, где под ледяной коркой скрывается криогенный рассол. Однако в эпоху "Земли-снежка" масштабы этого процесса были планетарными, покрывая практически все акватории древнего мира.

Детектив по изотопам железа

Для определения температуры древних морей исследователи использовали "железные маркеры". В условиях полного отсутствия кислорода под ледяным панцирем железо накапливалось в воде в специфических формах. Изотопный анализ, в частности концентрация железа-56, стал ключом к разгадке климатической обстановки.

Сравнение состава руд того периода с образцами более теплых эпох показало колоссальную разницу в 40 градусов. Эта цифра наглядно иллюстрирует, насколько радикально менялся температурный баланс планеты, превращая тропические зоны в ландшафты, лишенные привычной жизни.

Механика ледяной экспансии

Ледниковый период, длившийся около 57 миллионов лет, запустил механизм положительной обратной связи. Огромные площади льда работали как зеркала, отражая солнечное излучение обратно в космос. Это вызывало дальнейшее падение температур.

"Механизм отражения энергии ледниками — это фундаментальная физика, которая сегодня наблюдается при деградации айсбергов, таких как айсберг A23a, теряющий свои ледяные щиты", — пояснил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Параметр Характеристика ледникового периода
Средняя температура воды Около -15°C
Толщина льда До 1 километра
Уровень солености В 4 раза выше современного

Данные из различных регионов мира подтверждают теорию солености, хотя дискуссии о точных температурных значениях продолжаются. Ученые сходятся в одном: такие события являются естественной, хоть и радикальной частью истории Земли.

Климатические циклы и их роль в истории

Климат всегда был главным сценаристом исторических процессов. Резкая смена погодных условий не только меняет геологию, но и ставит под удар цивилизации. Исторические примеры, такие как исчезновение династии Шан из-за тайфунов, показывают, что человечество всегда находилось в зависимости от океанических и атмосферных ритмов.

"Изучение экстремальных климатических событий прошлого — от криогения до поздних засух — необходимо для построения долгосрочных метеорологических и экологических моделей", — отметил в беседе с Pravda. Ru географ Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о климатических катастрофах

Может ли Земля снова стать "Землей-снежком"?

Теоретически планетарный климат подвержен циклическим изменениям, однако текущие антропогенные факторы и уровень концентрации парниковых газов делают сценарий глобального похолодания крайне маловероятным в ближайшем будущем.

Читайте также

Экспертная проверка: Ученый-химик Илья Сафронов, климатолог Максим Орлов, географ Алексей Руднев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Новости Все >
Цифровой дофамин для машин: самарский программный модуль учит роботов ошибаться и побеждать
Воздушные замки на паузе: канатная дорога в Ярославле осталась без инвесторов и бюджета
Оффлайн-магазины жуют пыль: екатеринбуржцы роются на Авито в поисках дешевых запчастей для авто
Газовые жилы тянутся на север: догазификация Омской области выравнивает комфорт районов
Неловкий разговор из прошлого не выходит из головы: одна установка заставляет переживать его снова
Дорога без забот: РЖД представляет купе, где забота о детях и родителях продумана до мелочей
Ракеты летят из Израиля, а стратегия читается в США: за атакой на Иран стоит иной расчёт
Сердце Краснодара тонет в рухляди: ветхий фонд более чем в 100 кварталах требует полного коврового сноса
Тайга выдохнула облегченно: долги по зарплате в Иркутской области уходят в прошлое после мартовских выплат
Казанский квадрат обрёл королевский статус: новостройки ворвались в тройку самых дорогих по цене за метр
Сейчас читают
Авто после зимы: пять шагов, которые уберегут от дорогого ремонта и спасут двигатель
Авто
Авто после зимы: пять шагов, которые уберегут от дорогого ремонта и спасут двигатель
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Садоводство, цветоводство
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Красота и стиль
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
США недооценили последствия нападения на Иран для рынка нефти. И теперь мечутся Олег Артюков Поражение Трампа: о грядущем коллапсе в поставках энергоресурсов и их добыче Любовь Степушова Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Последние материалы
Сердце Краснодара тонет в рухляди: ветхий фонд более чем в 100 кварталах требует полного коврового сноса
Код красной тревоги: семь из девяти критических лимитов Земли уже окончательно нарушены
Тайга выдохнула облегченно: долги по зарплате в Иркутской области уходят в прошлое после мартовских выплат
Солнце на тарелке среди зимы: этот один штрих в кексах заставляет аромат цедры звучать ярче
Лицо вместо проездного: петербургское метро завершило масштабный переход на биометрические входы
Казанский квадрат обрёл королевский статус: новостройки ворвались в тройку самых дорогих по цене за метр
Связь оборвалась — парковка осталась: петербургский сервис вошел в защищенный цифровой список
Билет в один конец: одна позорная улика в квартире лишит вас и жилья, и любимых питомцев
Салонные процедуры уходят в сторону: густые брови возвращает смесь из трёх капель
Территория снова станет общественной: демонтаж ТЦ у метро "Приморская" перешёл в финальный этап
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.