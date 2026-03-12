Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Николай Зуев

Древние обитатели подземелья: кто населяет скрытую экосистему планеты, и в чём секрет их выживания

Наука

Ученые открыли под землей настоящий скрытый мир. На глубине до пяти километров в недрах планеты существует огромная экосфера с живыми организмами. Ее масса по углероду достигает 23 миллиардов тонн — это в сотни раз больше, чем вес всех людей на Земле вместе взятых.

Глубины океана
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Глубины океана

Объем этой подземной системы сравним с океанами, но без света и с экстремальными условиями. Обитатели здесь живут тысячелетиями, почти не двигаясь, по ритму геологических процессов. Это открытие меняет взгляд на биологию и поиск жизни за пределами планеты.

Международный проект собрал образцы из скважин, шахт и океанского дна. Результаты показывают: жизнь процветает там, где ее не ждали.

Как ученые нашли подземный мир

Десять лет работы тысяч специалистов из 52 стран в проекте Deep Carbon Observatory привели к прорыву. Они бурили скважины на суше глубиной свыше пяти километров, опускали установки на океанское дно и извлекали пробы из глубоких шахт. Каждый образец породы проверяли на наличие жизни.

Везде обнаруживали следы организмов. Это сравнивают с первыми экспедициями в джунгли Амазонки: неожиданное разнообразие везде. Глубокая биосфера оказалась огромной и разнообразной.

"Это как открытие нового континента под ногами", — рассказал в беседе с Pravda. Ru микробиолог Николай Зуев.

Кто населяет подземную экосистему

Главные жители — одноклеточные бактерии и археи, древние формы жизни. Есть и многоклеточные, вроде крошечных червей-нематод на километровой глубине. Их называют "зомби" за замедленный метаболизм: клетки делятся раз в тысячу лет.

Они почти не тратят энергию на рост или движение, только на ремонт повреждений от радиации. Бактерии здесь живут по геологическому времени.

Условия выживания на пределе

Температура до 121°C, давление в тысячи атмосфер, полная тьма. Организмы вроде Geogemma barossii размножаются в кипятке. Давление на 10 км под океаном превышает нормальное в разы, но жизнь держится.

Условие Подземный мир
Температура До 121°C
Давление Тысячи атмосфер
Свет Полная тьма

Такие условия ставят под вопрос привычные представления о жизни.

Питание без света

Без солнца они используют хемосинтез: энергия из реакций с водородом, метаном, серой и железом в породе. Это "едят камни". Геология питает биологию здесь напрямую.

Жизнь вечная и медленная, равнодушная к поверхности. Адаптация к давлению делает их уникальными.

"Хемосинтез — ключ к их долголетию", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Загадки для науки

До 70% всех микробов планеты — под землей, с огромным генетическим разнообразием. Но 99% не вырастить в лаборатории — "микробная темная материя". Как они перемещаются сквозь породу? Может, с древних времен Пангеи.

Происхождение жизни теперь видят в недрах: защищенные от астероидов и радиации.

Значение для космоса

Это меняет поиск внеземной жизни. Марс с его сухой поверхностью может прятать "зомби" в недрах. То же для Европы и Энцелада. Пещеры Луны и опыт МКС намекают на подземные базы.

"Подземная жизнь — модель для других планет", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о подземной экосистеме

Какова масса подземной биосферы?

От 15 до 23 миллиардов тонн углерода — в 250-400 раз больше человеческой биомассы.

Что едят обитатели недр?

Химические соединения из пород: водород, метан, сера, железо через хемосинтез.

Можно ли вырастить подземных микробов?

Большинство — нет, это "темная материя" биологии, видимая только по ДНК.

Читайте также

Экспертная проверка: микробиолог Николай Зуев, геолог Алексей Трофимов, биолог Андрей Ворошилов
Автор Николай Зуев
Зуев Николай Андреевич — микробиолог с 21-летним стажем. Изучает микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на экосистемы.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука космос открытия
Новости Все >
Исключительная свобода связи: Mesh-сети устраняют необходимость интернета и создают новую эру коммуникаций
Аптечный миф рассыпался в прах: эти привычные добавки превратились в пустой перевод денег и ресурсов
Тайные игры с зарплатой: как бонусы и премии искажают реальную картину ваших доходов
Иммунитет бьёт по своим: эта популярная диета заставляет защитные системы организма атаковать ткани
Клещи атакуют Тюмень уже в марте: что нужно знать, чтобы избежать укуса и проблем
Кризис за закрытыми дверями: эти простые методы примирения делают союз устойчивым к любым бедам
Ловушка в золотых песках: неопределенность с рейсами стала главным ударом для российских семей
Стены из прошлого берегут тишину будущего: почему классический кирпич снова обходит современные панели
Большая вода не спрашивает разрешения: реки Подмосковья готовят сюрприз для десятков городов
Золотые ключи от рабочего места: жилой фонд предприятий превращается в мощный магнит для молодёжи
Сейчас читают
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Садоводство, цветоводство
Садовый гигант на ветке: сорт который выдаёт сладкие плоды до семи граммов
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Красота и стиль
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Странная вакансия Пентагона всплыла во время войны с Ираном — детали настораживают Андрей Николаев Бейрут под ударами: израильские атаки разрушили кварталы и выгнали людей на улицы Анхар Кочнева Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России Любовь Степушова
Тайвань за три дня: Китай изучает опыт войны на Ближнем Востоке
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Офицер без страны: когда родина исчезла за одну ночь, он решил найти другую
Офицер без страны: когда родина исчезла за одну ночь, он решил найти другую
Последние материалы
Сонная ловушка для нежности: почему ласковое поглаживание спящего пса оборачивается укусом
Древние обитатели подземелья: кто населяет скрытую экосистему планеты, и в чём секрет их выживания
Стены обретают бархатный голос: эти декоративные покрытия создают в квартире магическую игру света
Радуга в руках: этот обычный, простой метод превращает яйца в настоящие шедевры пасхи
Исключительная свобода связи: Mesh-сети устраняют необходимость интернета и создают новую эру коммуникаций
Аптечный миф рассыпался в прах: эти привычные добавки превратились в пустой перевод денег и ресурсов
Верность корням вместо капризной экзотики: эти шесть забытых цветов триумфально захватывают дачи
Тайные игры с зарплатой: как бонусы и премии искажают реальную картину ваших доходов
Иммунитет бьёт по своим: эта популярная диета заставляет защитные системы организма атаковать ткани
Геометрия стиля без лишнего шума: архитектурные аксессуары диктуют правила моды в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.