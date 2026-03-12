Древние обитатели подземелья: кто населяет скрытую экосистему планеты, и в чём секрет их выживания

Ученые открыли под землей настоящий скрытый мир. На глубине до пяти километров в недрах планеты существует огромная экосфера с живыми организмами. Ее масса по углероду достигает 23 миллиардов тонн — это в сотни раз больше, чем вес всех людей на Земле вместе взятых.
Объем этой подземной системы сравним с океанами, но без света и с экстремальными условиями. Обитатели здесь живут тысячелетиями, почти не двигаясь, по ритму геологических процессов. Это открытие меняет взгляд на биологию и поиск жизни за пределами планеты.
Международный проект собрал образцы из скважин, шахт и океанского дна. Результаты показывают: жизнь процветает там, где ее не ждали.
Десять лет работы тысяч специалистов из 52 стран в проекте Deep Carbon Observatory привели к прорыву. Они бурили скважины на суше глубиной свыше пяти километров, опускали установки на океанское дно и извлекали пробы из глубоких шахт. Каждый образец породы проверяли на наличие жизни.
Везде обнаруживали следы организмов. Это сравнивают с первыми экспедициями в джунгли Амазонки: неожиданное разнообразие везде. Глубокая биосфера оказалась огромной и разнообразной.
Главные жители — одноклеточные бактерии и археи, древние формы жизни. Есть и многоклеточные, вроде крошечных червей-нематод на километровой глубине. Их называют "зомби" за замедленный метаболизм: клетки делятся раз в тысячу лет.
Они почти не тратят энергию на рост или движение, только на ремонт повреждений от радиации. Бактерии здесь живут по геологическому времени.
Температура до 121°C, давление в тысячи атмосфер, полная тьма. Организмы вроде Geogemma barossii размножаются в кипятке. Давление на 10 км под океаном превышает нормальное в разы, но жизнь держится.
|Условие
|Подземный мир
|Температура
|До 121°C
|Давление
|Тысячи атмосфер
|Свет
|Полная тьма
Такие условия ставят под вопрос привычные представления о жизни.
Без солнца они используют хемосинтез: энергия из реакций с водородом, метаном, серой и железом в породе. Это "едят камни". Геология питает биологию здесь напрямую.
Жизнь вечная и медленная, равнодушная к поверхности. Адаптация к давлению делает их уникальными.
До 70% всех микробов планеты — под землей, с огромным генетическим разнообразием. Но 99% не вырастить в лаборатории — "микробная темная материя". Как они перемещаются сквозь породу? Может, с древних времен Пангеи.
Происхождение жизни теперь видят в недрах: защищенные от астероидов и радиации.
Это меняет поиск внеземной жизни. Марс с его сухой поверхностью может прятать "зомби" в недрах. То же для Европы и Энцелада. Пещеры Луны и опыт МКС намекают на подземные базы.
От 15 до 23 миллиардов тонн углерода — в 250-400 раз больше человеческой биомассы.
Химические соединения из пород: водород, метан, сера, железо через хемосинтез.
Большинство — нет, это "темная материя" биологии, видимая только по ДНК.
