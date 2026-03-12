Недавние генетические исследования раскрывают неожиданные детали встреч между Homo sapiens и неандертальцами. Оказывается, скрещивание чаще происходило между самками современных людей и самцами неандертальцев. Это ставит под вопрос старые представления о причинах такого обмена генами.
Ученые из Пенсильванского университета проанализировали ДНК и нашли асимметрию в Х-хромосомах. В геномах современных людей неандертальская ДНК на этой хромосоме почти отсутствует, а у самих неандертальцев, напротив, много следов от Homo sapiens. Такие данные намекают на социальные предпочтения в выборе партнеров.
Это открытие меняет взгляд на древние взаимодействия. Генетика показывает не только борьбу за выживание, но и влияние обычаев и миграций на формирование нашего генома.
Исследователи из лаборатории генетика Сары Тишкофф в Пенсильванском университете изучили генетический материал. Они подтвердили, что у неафриканских популяций людей есть следы ДНК неандертальцев, но на Х-хромосоме их почти нет. Старые теории объясняли это вредным взаимодействием генов и отбором.
Новые данные опровергают такую картину. Анализ показал зеркальный эффект: в Х-хромосомах неандертальцев много ДНК от Homo sapiens. Это указывает на направленный характер скрещиваний.
Так называемые "неандертальские пустыни" на Х-хромосоме человека теперь видятся не как следствие биологической несовместимости, а как результат определенных союзов.
Х-хромосома важна для наследования: женщины передают ее чаще, чем мужчины. У мужчин одна Х и Y, у женщин две Х. Это создает дисбаланс в распространении генов.
В геномах современных людей неандертальская ДНК на других хромосомах присутствует, но на Х — минимально. У неандертальцев ситуация обратная: их Х-хромосомы содержат на 62% больше человеческой ДНК, чем другие хромосомы.
|Характеристика
|Содержание ДНК
|У Homo sapiens на Х-хромосоме (неандертальская ДНК)
|Минимальное
|У неандертальцев на Х-хромосоме (ДНК Homo sapiens)
|На 62% больше, чем на других
Ученые сравнили аллели — вариации генов на одной позиции хромосомы. Они взяли геномы трех неандертальцев и африканский геном без примесей.
Результат подтвердил дисбаланс. Если бы дело было в несовместимости, человеческая ДНК исчезла бы из неандертальцев. Но данные говорят об обратном.
Это подводит к выводу о преобладании пар "самка Homo sapiens — самец неандерталец".
Разделение линий произошло около 600 тысяч лет назад: Homo sapiens в Африке, неандертальцы в Евразии. Но миграции приводили к встречам.
Неандертальцы адаптировались к холодному климату, люди мигрировали в их регионы. При контактах возникали смешанные пары.
Женщины-неандертальцы оставались в группах, мужчины перемещались, что способствовало таким союзам.
Модели подтвердили сценарий с преобладанием женщин-людей и мужчин-неандертальцев. Данные совпадают с генетическими наблюдениями.
Ученые не исключают роль миграций по полу. Но социальные предпочтения — главное объяснение.
Это добавляет нюансов в картину древних встреч.
Это результат скрещиваний, где самки Homo sapiens объединялись с самцами неандертальцев. Женщины передают Х-хромосому чаще.
В их Х-хромосомах много ДНК от Homo sapiens — на 62% больше, чем на других. Это зеркальный эффект от тех же союзов.
Да, если мужчины-неандертальцы чаще перемещались и вступали в связи с группами людей.
К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.