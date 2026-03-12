Генетика перевернула историю людей и неандертальцев: X-хромосома выдала правду

Недавние генетические исследования раскрывают неожиданные детали встреч между Homo sapiens и неандертальцами. Оказывается, скрещивание чаще происходило между самками современных людей и самцами неандертальцев. Это ставит под вопрос старые представления о причинах такого обмена генами.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Homo sapiens

Ученые из Пенсильванского университета проанализировали ДНК и нашли асимметрию в Х-хромосомах. В геномах современных людей неандертальская ДНК на этой хромосоме почти отсутствует, а у самих неандертальцев, напротив, много следов от Homo sapiens. Такие данные намекают на социальные предпочтения в выборе партнеров.

Это открытие меняет взгляд на древние взаимодействия. Генетика показывает не только борьбу за выживание, но и влияние обычаев и миграций на формирование нашего генома.

Что показало новое исследование

Исследователи из лаборатории генетика Сары Тишкофф в Пенсильванском университете изучили генетический материал. Они подтвердили, что у неафриканских популяций людей есть следы ДНК неандертальцев, но на Х-хромосоме их почти нет. Старые теории объясняли это вредным взаимодействием генов и отбором.

Новые данные опровергают такую картину. Анализ показал зеркальный эффект: в Х-хромосомах неандертальцев много ДНК от Homo sapiens. Это указывает на направленный характер скрещиваний.

"Генетические следы говорят о конкретных моделях взаимодействий, где социальные факторы играли ключевую роль", — рассказал в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов

Так называемые "неандертальские пустыни" на Х-хромосоме человека теперь видятся не как следствие биологической несовместимости, а как результат определенных союзов.

Загадка Х-хромосомы

Х-хромосома важна для наследования: женщины передают ее чаще, чем мужчины. У мужчин одна Х и Y, у женщин две Х. Это создает дисбаланс в распространении генов.

В геномах современных людей неандертальская ДНК на других хромосомах присутствует, но на Х — минимально. У неандертальцев ситуация обратная: их Х-хромосомы содержат на 62% больше человеческой ДНК, чем другие хромосомы.

Характеристика Содержание ДНК У Homo sapiens на Х-хромосоме (неандертальская ДНК) Минимальное У неандертальцев на Х-хромосоме (ДНК Homo sapiens) На 62% больше, чем на других

Анализ геномов человека и неандертальца

Ученые сравнили аллели — вариации генов на одной позиции хромосомы. Они взяли геномы трех неандертальцев и африканский геном без примесей.

Результат подтвердил дисбаланс. Если бы дело было в несовместимости, человеческая ДНК исчезла бы из неандертальцев. Но данные говорят об обратном.

"Сравнение аллелей раскрывает паттерны, типичные для направленных взаимодействий", — отметил в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын

Это подводит к выводу о преобладании пар "самка Homo sapiens — самец неандерталец".

Миграции древних популяций

Разделение линий произошло около 600 тысяч лет назад: Homo sapiens в Африке, неандертальцы в Евразии. Но миграции приводили к встречам.

Неандертальцы адаптировались к холодному климату, люди мигрировали в их регионы. При контактах возникали смешанные пары.

"Миграции мужчин-неандертальцев к группам людей объясняют генетический сигнал", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов

Женщины-неандертальцы оставались в группах, мужчины перемещались, что способствовало таким союзам.

Математические модели спаривания

Модели подтвердили сценарий с преобладанием женщин-людей и мужчин-неандертальцев. Данные совпадают с генетическими наблюдениями.

Ученые не исключают роль миграций по полу. Но социальные предпочтения — главное объяснение.

Это добавляет нюансов в картину древних встреч.

Ответы на популярные вопросы о людях и неандертальцах

Почему в генах людей мало неандертальской ДНК на Х-хромосоме?

Это результат скрещиваний, где самки Homo sapiens объединялись с самцами неандертальцев. Женщины передают Х-хромосому чаще.

Что показывают геномы неандертальцев?

В их Х-хромосомах много ДНК от Homo sapiens — на 62% больше, чем на других. Это зеркальный эффект от тех же союзов.

Могли ли миграции повлиять на генетику?

Да, если мужчины-неандертальцы чаще перемещались и вступали в связи с группами людей.

Читайте также