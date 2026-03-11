Охота на реактивность: физики из Джорджии научились видеть искру жизни в метеоритах

Поиск инопланетян упирается в простую проблему: многие признаки жизни можно спутать с обычной химией. Ученые из Технологического института Джорджии предложили выход — тест на реакционную способность аминокислот. Этот метод уже показал точность 95% на земных образцах и обещает работать даже на чужих мирах.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Радиотелескоп ночью

Аминокислоты есть везде: в метеоритах, на Луне, в кометах. Но живые организмы меняют их распределение, сохраняя именно те, что легко вступают в реакции. Без жизни реактивные молекулы просто разрушаются. Такой подход связан с фундаментальной физикой и химией, что делает его универсальным.

Исследование Кристофера Карра опубликовано на arXiv. Оно может войти в арсенал будущих миссий на Марс или спутники Сатурна, где нужно быстро отличить биологию от геохимии.

Проблемы традиционных биосигнатур

Астрономы сканируют атмосферы экзопланет в поисках газов вроде метана или кислорода — классических биосигнатур. Но эти молекулы рождаются и без жизни: вулканы, химические реакции в океанах или под действием космических лучей. Глубоководные бактерии показывают, как жизнь маскируется под геологию.

Простое наличие веществ не доказывает биологию. Нужен индикатор, который отличает поддерживаемую систему от хаотичной. Новый метод фокусируется не на наличии, а на распределении.

"Реакционная способность — ключ к пониманию, как жизнь организует химию вокруг себя", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Аминокислоты как строительные блоки жизни

Аминокислоты — основа белков на Земле, но они встречаются повсюду. Их нашли в лунном реголите, метеоритах, кометах. В неживой среде они разрушаются под влиянием радиации или других молекул.

Живые системы сохраняют реактивные аминокислоты для своих нужд. Это создает уникальный профиль: в биоматериалах больше "активных" молекул, чем в абиотических.

Команда Карра изучила 64 аминокислоты, включая редкие, не используемые земной жизнью.

Что определяет реакционную способность молекул

Реактивность зависит от энергии электронов: разница между внешним электроном и следующим уровнем. Меньше разница — легче реакция. Космическая радиация ускоряет разрушение реактивных веществ в неживой среде.

Тип молекулы Реактивность Неживые образцы (метеориты) Низкая (стабильные молекулы доминируют) Живые образцы (бактерии) Высокая (реактивные сохраняются)

Расчеты энергии позволили ранжировать аминокислоты и строить статистику.

Как работает тест на реальных образцах

Ученые проанализировали 200+ образцов: метеориты, лунная почва, грибы, бактерии. Статистическое распределение реактивности четко разделило группы. Марсианские модели подтверждают потенциал.

Метод прост: измерить состав, рассчитать энергии, построить график вероятности.

"Этот тест напрямую опирается на квантовую химию, без лишних допущений", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Результаты и точность метода

Тест правильно классифицировал 95% образцов. Карр подчеркивает простоту: никаких сложных приборов, только спектрометрия и расчеты. Экзопланеты вроде K2-18b ждут таких инструментов.

Хендерсон Кливес из Университета Говарда назвал новинку свежим взглядом на старую идею.

Применение к внеземной жизни

Углеродная химия универсальна. Жизнь везде будет сохранять реактивные молекулы для метаболизма. Атмосфера Марса или Энцелад — идеальные цели.

Метод не зависит от земных белков: он ловит общий принцип контроля реакций.

"Универсальность — главное преимущество для астробиологии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Перспективы для космических миссий

Для Марса или Энцелада нужен точный анализатор молекул. Тест дополнит существующие инструменты, повышая уверенность. Опыт МКС учит осторожности с биологией.

Будущие зонды получат простой, физически обоснованный детектор жизни.

Ответы на популярные вопросы о поиске жизни в космосе

Что такое реакционная способность аминокислот?

Это мера, насколько легко молекула вступает в химические реакции. Зависит от энергии электронов: меньшая разница — выше реактивность.

Почему метод работает для инопланетной жизни?

Любая углеродная жизнь контролирует реакции, сохраняя активные молекулы. Это фундаментальный принцип, не привязанный к Земле.

Нужны ли специальные приборы для теста?

Достаточно спектрометра для анализа состава и компьютера для расчетов энергий. Уже доступно для миссий.

Какие миры первыми проверят таким методом?

Марс, Энцелад, Европа. Там аминокислоты в изобилии, а биосигнатуры спорны.

Читайте также