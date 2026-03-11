Жизнь в вечной тьме: в горах Марокко нашли следы бактерий, выживших без солнца

Международная группа ученых обнаружила в горах Марокко следы древней микробной жизни, которые не укладываются в привычные представления. Эти структуры — мелкие гребешки и складки на поверхности осадочных пород — обычно связывают с ростом микробных матов на морском дне. Но здесь они сохранились в турбидитах возрастом 180 миллионов лет, на глубине, куда не проникает солнечный свет.

Экспедиция в долине Дадес в Центральном Высоком Атласе изучала древние рифовые экосистемы. Миллионы лет назад эта территория была под водой, и в породах остались следы морских осадков. Поднимаясь по слоям, исследователи наткнулись на необычный рисунок: волновые следы от потоков соседствовали с хрупкими гребнями миллиметрового масштаба.

Такие образования редко доживают до наших дней — донные животные их разрушают. Обычно их находят в породах старше 540 миллионов лет. А здесь — моложе, в условиях глубоководных турбидитов. Химический анализ подтвердил биологическое происхождение: повышенный углерод под структурами указывает на микробную активность.

Долина Дадес: где нашли следы

В Центральном Высоком Атласе, в долине Дадес, горные породы хранят память о древнем океане. Здесь осадки турбидитов — обломков и грязи, принесенных подводными потоками, — чередовались с периодами затишья. Именно в этих паузах на поверхности формировались загадочные структуры. Исследователи поднялись по слоям и заметили гребешки среди волновых следов от течений.

Возраст находки — около 180 миллионов лет. Это юрский период, когда подводный мир уже бурлил жизнью, но глубина — не менее 180 метров — исключала световые процессы. Подобные открытия перекликаются с пещерами Арктики, где тоже пересматривают климат прошлого.

"Такие структуры — редкость для турбидитов, они требуют спокойных условий между потоками", — рассказал в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов

Микробные маты и их следы

Мелкие гребешки и углубления от миллиметров до сантиметров — визитная карточка микробных или водорослевых матов. Эти слои бактерий и слизи захватывают осадки, создавая рельеф. В мелководье их формируют фототрофы, но на глубине нужны другие механизмы. Животные обычно перемешивают дно, стирая следы.

В геологической летописи такие маты типичны для эдиакарского периода, до кембрийского взрыва. Позже они редкость. Находка в Марокко — исключение, подобное древним плитам Хакасии, где камни сохранили сцены прошлого.

Почему открытие удивляет ученых

Структуры моложе 540 миллионов лет и в турбидитах — это вызов. Глубина без света исключает водоросли, а частые потоки должны были их смывать. Тем не менее, некоторые слои уцелели, запечатлевшись в породе. Это меняет взгляд на глубоководные экосистемы юры.

Аналогично спинозавру из Сахары, где пустыня раскрыла неожиданную среду обитания. Здесь микробы выжили в экстремальных условиях.

"В турбидитах микробные маты — сенсация, они указывают на устойчивые сообщества", — отметил в беседе с Pravda. Ru микробиолог Николай Зуев

Доказательства из химии пород

Подробный анализ подтвердил гипотезу. Под гребешками — избыток углерода, маркер органики от бактерий. Это не случайность: химия пород говорит о биологическом происхождении, а не о механических процессах.

Методы похожи на изучение таяния ледников Антарктиды, где модели корректируют по реальным данным.

Хемосинтез вместо фотосинтеза

На глубине правят хемосинтетики — бактерии, питающиеся химическими реакциями с серой, метаном или железом. Между турбидитными потоками они строили маты, фиксируя осадки. Следующие потоки разрушали или сохраняли их.

Это напоминает современные гидротермальные поля. Открытие расширяет ареал хемосинтеза в прошлом, как неожиданный рост льда в Антарктиде.

Что это меняет в понимании прошлого

Находка показывает разнообразие глубоководной жизни 180 миллионов лет назад. Микробы колонизировали ниши, недоступные свету, влияя на осадкообразование. Это корректирует модели юрского океана.

"Хемосинтетики могли доминировать в таких условиях, меняя картину древних экосистем", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын

Работа опубликована в Geology, подтверждая глобальное значение.

Современные аналоги в океане

Сегодня хемосинтетики процветают у жерл и в седиментах. Аналогия с Марокко помогает понять, как они сохранялись. Это мост между прошлым и настоящим, как в изменениях орбиты Луны.

Ответы на популярные вопросы о следах микробной жизни в Марокко

Что именно нашли в долине Дадес?

Мелкие гребешки и складки на турбидитах возрастом 180 миллионов лет — следы микробных матов на глубине без света.

Почему такие структуры редкость?

Животные перемешивают дно, а потоки смывают. Обычно сохраняются только в очень древних породах.

Как доказали биологическое происхождение?

Химический анализ показал избыток углерода под структурами — признак органики от бактерий.

Кто сформировал маты на глубине?

Хемосинтетические бактерии, питающиеся химией, а не светом.

