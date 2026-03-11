Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макар Горшенин

Двигатели вместо льда: профессор Гарварда нашел признаки технологий в комете 3I/ATLAS

Наука

Межзвездная комета 3I/ATLAS не перестает удивлять астрономов. Астрофизик Ави Леб из Гарварда в своем блоге предположил, что объект может иметь искусственное происхождение. Это заявление основано на свежем анализе снимков с телескопа Hubble, где видны необычные симметричные струи газа, пыли и льда.

Комета в космосе
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Комета в космосе

Комета демонстрирует регулярные колебания с периодом около семи часов, а ее структуры всегда ориентированы на Солнце. Такие черты напоминают работу двигателей, но ученые пока не спешат с выводами. Недавно NASA подтвердило наличие воды в объекте — всего третий подобный случай среди межзвездных гостей Солнечной системы.

Дискуссии вокруг 3I/ATLAS идут годами: факты чередуются с опровержениями. Леб и итальянские коллеги просто добавили новых аргументов в этот спор.

Кто открыл комету и почему о ней говорят

Комета 3I/ATLAS вошла в историю как третий подтвержденный межзвездный объект в Солнечной системе. Ее заметили в 2019 году, и с тех пор она вызывает споры. Необычные черты — от антихвостов до симметричных структур — заставляют ученых возвращаться к ней снова и снова. Антихвосты этой кометы — редкость, которая намекает на ее уникальный возраст и путь.

Объект пролетел мимо Солнца, и теперь новые данные добавляют загадок. Астрономы фиксируют черты, не типичные для обычных комет из нашей системы. Это делает 3I/ATLAS настоящим вызовом для теорий происхождения таких гостей.

"Такие межзвездные посетители помогают понять, что ждет нашу систему в будущем", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Гипотеза Гарвардского профессора

Ави Леб, известный поисками следов внеземных цивилизаций, не первый раз говорит об искусственном происхождении объектов вроде 'Oumuamua. Теперь очередь 3I/ATLAS. В блоге он описал совместное исследование с итальянцами, где акцент на симметрии.

Леб подчеркивает: команда не утверждает ничего окончательно. Вопрос открыт — струи от сублимации льда или от чего-то другого? Но сходство с двигателями слишком заметно, чтобы игнорировать.

Что показывают снимки космического телескопа

Снимки Hubble раскрывают три потока из ядра кометы. Они формируют симметричную структуру, чего редко встретишь у природных тел. Это видно четко: газ, пыль и лед выходят равномерно.

Признак Описание
Симметрия струн Три равномерных потока
Периодичность Около 7 часов
Ориентация Всегда к Солнцу

Такие детали требуют объяснения. Гости у Солнца часто ведут себя иначе.

"Симметрия на снимках Hubble — это не случайность, она требует глубокого анализа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Симметричные струи: природа или техника?

В природе струи комет хаотичны, зависят от нагрева. Здесь же — строгая симметрия. Леб сравнивает с соплами двигателей: они обеспечивают баланс. Если это искусственное, то объект мог прилететь из другой системы целенаправленно.

Но оппоненты говорят о ледяных карманах: сублимация может создавать иллюзию порядка. Спор продолжается, и нужны новые наблюдения. Наблюдения за кометами всегда дают сюрпризы.

Регулярные колебания и ориентация на Солнце

Комета качается с периодом семь часов — это видно по снимкам. Струи всегда смотрят на Солнце, что стабилизирует полет. В технике такая ориентация стандартна для солнечных парусов или двигателей.

Природное объяснение: вращение и испарение. Но комбинация черт редка. Космические события вроде этого напоминают о непредсказуемости неба.

Обнаружение воды: новый факт от NASA

12 февраля NASA объявило о воде в 3I/ATLAS. Это укрепляет ее статус кометы, но не опровергает гипотезы. Вода — обычное дело, но в сочетании с аномалиями интригует. Кометная пыль часто несет воду.

"Вода подтверждает кометную природу, но симметрия все равно загадка", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Что говорят ученые

Большинство отвергает искусственное происхождение, ссылаясь на естественные процессы. Но Леб настаивает: нужны данные. Мониторинг космоса улучшается, и скоро узнаем больше. Споры стимулируют науку.

Будущие миссии к межзвездным объектам решат вопрос. Пока 3I/ATLAS — символ открытости ума.

Ответы на популярные вопросы о межзвездных кометах

Что такое межзвездная комета?

Это объект из другой звездной системы, пронзающий нашу Солнечную систему. 3I/ATLAS — один из трех известных.

Может ли комета быть искусственной?

Гипотезы есть, но доказательств нет. Симметрия и колебания вызывают вопросы, но объяснимы природой.

Почему NASA нашло воду?

Спектроскопия показала следы H2O. Это стандарт для комет, даже межзвездных.

Когда ждать новые данные?

С улучшением телескопов вроде JWST — скоро. Наблюдения продолжаются.

Экспертная проверка: астроном Павел Громов, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Темы nasa космос астрономия
