Макар Горшенин

Круглые дома и мертвецы под полом: зачем древние охотники бросились кочевать за тысячи километров

Наука

Археологи из Турции нашли доисторическое поселение Шика Рика 5 в провинции Мардин. Это место возрастом 12–10 тысяч лет до нашей эры меняет представление о том, где начинался оседлый образ жизни в Северной Месопотамии. Раньше все такие стоянки были только в долинах Тигра и Евфрата, а теперь ясно: люди селились и в предгорьях.

Раскопки ведут специалисты Университета Мардина Артуклу. Они наткнулись на комплекс из 20 поселений с каменными домами. Шика Рика 5 — одно из них, с круглыми постройками, очагами и следами обработки камня прямо на месте. Это первые твердые доказательства жизни за пределами главных рек.

Открытие опровергает идею, что оседлость пришла извне. Местные группы охотников-собирателей сами переходили к постоянным домам, что видно по жерновам для злаков и стационарным ступкам в скале.

В этом материале:

Где нашли древнее поселение

Шика Рика 5 лежит в известняковых предгорьях Тур-Абдина, недалеко от сирийской границы и реки Хабур. Это в двух километрах от деревни Акинчи. Район раньше не копали на эпипалеолит — все фокус был на Тигре и Евфрате. Теперь комплекс из 20 стоянок меняет картину.

Поверхностные обследования в 2022–2023 годах показали каменные остатки. Раскопки стартовали в 2024-м под руководством Эргюль Кодас. Площадь участка — 1200 квадратных метров на скалистом склоне.

Тип поселения Характеристики
Угловатые Прямоугольная планировка
Круглые большие Площадки для собраний
Малые круглые (как Шика Рика 5) Жилые дома с очагами

Такие находки заполняют пробелы. Раньше эпипалеолит в юго-восточной Анатолии знали по паре зданий в Кёртик-Тепе и Бонджуклу-Тарле.

"Это поселение показывает, что оседлость зарождалась локально, без внешнего влияния", — отметил в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Что построили древние жители

В центре — три круглых дома A1, A2, A3. Самый большой, A1, диаметром 6,3 метра, с четырьмя столбами и каменным очагом. A2 и A3 поменьше, с одним столбом каждый. Еще A4 — 4,9 метра, с очагом и возможной могилой.

Стены из известняка, крыша на столбах. Это не шалаши кочевников, а капитальные постройки для долгого проживания. Плюс 30 новых стоянок в Мардине с похожими следами.

Архитектура связана с хельванским типом из Леванта, но здесь она местная. Такие древние комплексы меняют взгляд на миграции.

Орудия и первые технологии

Камни обрабатывали на месте: кремень из местных блоков, обсидиан — издалека, значит, торговля. Микролиты — мелкие лезвия в форме полумесяца для серпов и стрел. Резцы, скребки, сверла.

Хельванские полулунные орудия — связь с Левантом. Плюс молотки для обработки. Это конец эпипалеолита, переход к неолиту. Геологические следы подтверждают датировку.

"Микролиты указывают на сложную охоту и собирательство, предшествующее земледелию", — рассказал в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Следы повседневной жизни

Жернова, пестики для злаков и бобовых. Ступки в скале — признак постоянства. Украшения: подвески из кости, посохи. Это символы статуса, не просто инструменты.

Люди ели дикие растения, переходили к обработке. Адаптация к среде как у глубоководных бактерий — выживание в суровых условиях.

Охота и животный мир

Кости из болот, лесов, степей, гор. Экономика охотников-собирателей, но с оседлостью. Разнообразие источников пищи — знание территории.

Это мост к неолиту, как в эпохах вымираний, где выживали адаптивные группы.

Погребальные обычаи

В домах A1 и A3 — человеческие кости, зубы. Умерших держали под крышей, как в докерамическом неолите. Тесная связь живых и мертвых.

"Погребения в домах — знак перехода к общинному укладу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк Игорь Власов.

Обычай усиливает идею оседлости.

Значение для истории

Шика Рика 5 — за Тигром, опровергает миграцию из Леванта. Локальные корни неолита. Может, натуфийцы дошли до Анатолии, или это новая культура.

Связь с Гёбекли-Тепе: от охотников к храмам. Тайны древних как под Антарктидой — но здесь реальные раскопки. Плюс аномалии Кольского и Бермуды — мифы, а Шика Рика — факт.

Ответы на популярные вопросы о Шика Рика 5

Что такого особенного в этом поселении?

Первое эпипалеолитическое за пределами Тигра, с круглыми домами и следами оседлости. Показывает местные корни цивилизации.

Какие орудия нашли?

Микролиты, полулунные лезвия, жернова. Обработка камня на месте, обсидиан — издалека.

Почему это меняет историю?

Опровергает внешнее влияние. Неолитизация — локальный процесс в Месопотамии.

Что дальше с раскопками?

Продолжат, чтобы понять культуру. Уже 30 новых стоянок рядом.

Экспертная проверка: археолог Павел Синицын, антрополог Артём Климов, историк Игорь Власов

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Темы турция археология
