Загадка Кольского полуострова: что искали советские ученые и зачем это понадобилось Гитлеру

В архивах ОГПУ десятилетиями пылились отчёты под грифом "совершенно секретно". Среди них — документы о странных каменных постройках у Сейдозера на Кольском полуострове. Участники экспедиции отмечали: чем ближе к загадочному острову, тем сильнее беспричинный страх, а воздух дрожал, как над раскалённым металлом. Один записал в дневнике: "Казалось, кто-то наблюдает за нами из-под земли".

Фото: commons.wikimedia.org by Ted.ns, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кольский полуостров

1920 год, страна в руинах после гражданской войны. Советское правительство выделяет средства на экспедицию к Ловозеру и Сейдозеру. Руководитель — Александр Барченко, исследователь гипноза из Института Бехтерева. Официально — изучение психических явлений у саамов. Неофициально — поиск следов Гипербореи, легендарной цивилизации старше Египта и Атлантиды.

Местные рассказывали о гуле из-под земли, вспышках света на озере, животных, избегающих острова. Приборы экспедиции сходили с ума: компасы вращались, стрелки дрожали. Люди жаловались на звон в ушах и панику. Буря помешала подойти ближе.

Решение советского руководства в 1920 году

В разгар разрухи после гражданской войны власти направили ресурсы на экспедицию к крайнему Северу. Александр Барченко, писатель и мистик, возглавил отряд. Формальная задача — наблюдения за саамами. На деле искали артефакты древней Гипербореи.

Выбор места не случаен: саамские предания говорили о подземных гулах и огнях. Правительство увидело в этом шанс на прорыв. Средства выделили вопреки нуждам в еде и заводах.

"Такие экспедиции часто маскировали поиск древних знаний под науку", — рассказал в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Легенды о Гиперборее у Сейдозера

Саамы предупреждали: остров на Сейдозере таит опасность. Животные обходят его стороной, по ночам видны вспышки. Местные легенды связывали это с духами древних.

Геродот и Платон упоминали Гиперборею как северную прародину. Саамы добавляли детали: гул под землёй, дрожь воздуха. Эти рассказы легли в основу миссии.

Что видела экспедиция Барченко

Отряд приблизился к острову — компасы закружились, люди ощутили тревогу. Барченко отметил каменные стены и ровные плиты, словно обработанные машиной. Буря прервала подход.

Аспект Наблюдения Приборы Компасы вращались, магнитометры дрожали Структуры Каменные стены и плиты у воды Явления Гул, вспышки, внезапная буря

Саамы повторяли: "Туда нельзя". Оборудование бросили на берегу.

Интерес ОГПУ и судьба исследователя

Отчёт Барченко взорвал умы: следы цивилизации старше Египта. Его взяли в Главнауку, затем в ОГПУ. Идеи о психоэнергии пришлись ко двору.

В 1938-м арестовали и расстреляли. Архивы пропали, но часть уцелела. Это привлекло внимание спецслужб.

"Документы ОГПУ подтверждают реальность экспедиции", — отметил в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Почему Гитлер искал то же место

В 1940-х Гитлер приказал разведать Ловозеро под видом никеля. Подлодки шли к Сейдозеру без портов. Буйки фиксировали аномалии.

Нацисты видели в Гиперборее корни ариев. Копии отчётов Барченко были в Берлине. Искали артефакты силы.

Аномалии Кольского полуострова сегодня

Геофизики отмечают электромагнитные поля под озером. На 100 м — резонансы, GPS глючит. Возможно, гранитный купол с пустотами.

Местные видят свечение ночью. Тайна жива: Арктика полна загадок, как древние реки.

"Аномалии реальны, требуют изучения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о экспедиции Барченко

Что именно искал Барченко на Сейдозере?

Следы Гипербореи — каменные структуры и аномалии, по саамским легендам.

Почему экспедицию поддержало правительство?

В 1920-м видели шанс на научный прорыв в руинах страны.

Что нашли нацисты в том районе?

Фиксировали магнитные аномалии, сбрасывая буйки с подлодок.

Есть ли аномалии сегодня?

Да, электромагнитные поля и резонансы под озером.

