Максим Орлов

Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике

Наука

Более полувека Бермудский треугольник держит умы в напряжении. Район между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико стал символом тайн Атлантики: пропавшие корабли, самолеты без следа, теории от пришельцев до затонувшей Атлантиды. Но данные морских властей, страховщиков и ученых рисуют картину куда прозаичнее.

Водоворот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водоворот

За век здесь исчезло свыше 50 судов и 20 бортов, но статистика не показывает всплеска по сравнению с другими оживленными акваториями. Исследования подчеркивают: объем трафика напрямую коррелирует с числом инцидентов. Легенда родилась из реальных трагедий, раздутая СМИ и книгами 1960-1970-х.

География, погода и ошибки экипажей объясняют все. Агентство NOAA и Lloyd's of London подтверждают: риски стандартны для такой зоны.

Как родилась легенда

Образ треугольника сложился из цепи драматичных происшествий XX века. Площадь в 700 тысяч квадратных километров — это оживленный коридор у берегов США, где пересекались торговые пути и военные рейсы.

В 1960–1970-е бестселлеры вроде книг Винсента Гаддиса подлили масла в огонь. Сенсации смешали факты с вымыслом: от НЛО до магнитных бурь. Популярная культура подхватила, превратив район в икону загадок.

Реальные случаи исчезновений

Один из ключевых — Flight 19 в 1945 году. Пять бомбардировщиков ВМС США потерялись во время тренировки, за ними последовал спасательный гидросамолет. Обломков не нашли, связь оборвалась.

"Эти случаи часто связаны с плохой видимостью и штормами, типичными для Атлантики", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Другие инциденты, как пропажа "Циклопа" в 1918-м, тоже вошли в мифологию. Но расследования показывают: топливо, погода, ошибки навигации.

Статистика не подтверждает аномалию

NOAA и страховщики вроде Lloyd's of London изучили данные: потери здесь не выше, чем в аналогичных зонах. Частота инцидентов пропорциональна трафику — миллионы тонн грузов ежегодно.

Зона Инциденты на 1000 рейсов
Бермудский треугольник 0,45
Северная Атлантика (сравнимая) 0,47
Тихий океан (оживленный) 0,42

Страховые тарифы идентичны другим маршрутам — рынок не видит угрозы.

Природные факторы риска

Гольфстрим несет тепло, провоцируя резкие шквалы. Тропические ураганы здесь норма: до 50% атлантических циклов рождаются неподалеку.

Мелководья Кариб, отмели, острова требуют мастерства. До GPS навигация зависела от карт и компасов, что повышало риски.

"География усиливает штормовую активность, но это не уникально", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru метеоролог Сергей Баранов.

Магнитные особенности и компасы

В зоне проходит линия агоматизма — компас показывает истинный север вместо магнитного. Несведущие пилоты сбивались, но это известная особенность с XIX века.

Аномалии магнитного поля Земли здесь заметны, но не критичны для оборудования. Современные гирокомпасы игнорируют их.

Научные выводы

Ученые вроде Карла Крушельницкого сводят все к погоде, трафику и ошибкам. Силы природы доминируют, фантазии — нет. Власти США и Popular Mechanics согласны: миф разрушен данными.

"Нет оснований для паранормального — только комбинация факторов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о Бермудском треугольнике

Почему столько исчезновений именно здесь?

Высокий трафик: миллиарды тонн грузов и тысячи рейсов ежегодно. Статистика пропорциональна нагрузке.

Влияют ли ураганы?

Да, регион — горячая зона для тропических штормов. Гольфстрим усиливает их.

Что с компасами?

Линия агоматизма сбивает стрелку, но это предсказуемо и корректируется.

Есть ли сверхъестественное?

Нет, NOAA и страховщики опровергают аномалии.

Экспертная проверка: геолог Алексей Трофимов, метеоролог Сергей Баранов, ученый-физик Дмитрий Лапшин
Автор Максим Орлов
Орлов Максим Евгеньевич — климатолог с 24-летним стажем. Анализирует изменение климата и причины погодных аномалий в России.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
