Огненные континенты и мёртвый океан: как климат-катастрофа стёрла жизнь с лица Земли

Ученые наконец разобрались, почему 252 миллиона лет назад Земля пережила самое масштабное вымирание в своей истории. Исследователи из Бристольского университета и Китайского университета наук о Земле проанализировали древние окаменелости и пришли к выводу, что глобальное потепление от вулканических извержений запустило цепную реакцию нестабильного климата.

Пермско-триасовый кризис уничтожил до 90 процентов видов на планете. Океаны и суша опустели, а жизнь еле выкарабкалась. Новые данные показывают, что дело не только в жаре, но и в длительных колебаниях погоды, похожих на усиленное Эль-Ниньо.

Это открытие актуально сегодня: современное глобальное потепление может спровоцировать похожие сценарии с засухами и наводнениями.

Массовое вымирание 252 миллиона лет назад

Пермско-триасовый кризис стер с лица Земли почти все живое. Исчезли 90 процентов морских видов и 70 процентов наземных. Океаны стали пустынями, леса сгорели, а воздух наполнился газами от вулканов.

Ученые годами спорили о причинах. Теперь анализ изотопов в зубах конодонтов — древних микроорганизмов — показал резкие скачки температуры. Жара охватила всю планету, не оставив шансов адаптации.

Извержения в Сибири как старт кризиса

Масштабные вулканические события на территории современной Сибири выбросили в атмосферу тонны углекислого газа. Это запустило потепление, но само по себе не объясняло полную катастрофу.

Вулканы работали десятилетиями, нагревая планету. Однако ключевым стал не просто рост температуры, а хаос в погоде, который последовал за этим.

Фактор Последствия тогда Вулканические выбросы CO2 Рост температуры на 10°C Усиление колебаний Засухи и наводнения десятилетиями

Таблица иллюстрирует, как начальные выбросы переросли в системный сбой климата.

Как потепление усилило катастрофу

Глобальное потепление сделало климат хаотичным. Анализ окаменелостей выявил неравномерный нагрев: континенты горели, океаны застаивались.

Парниковые газы не только жарили планету, но и дестабилизировали системы осадков. Животные и растения не успевали перестраиваться под смену условий.

"Потепление тогда создало условия, где стабильность исчезла полностью", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Мега-Эль-Ниньо: длительные экстремальные условия

Ученые связывают кризис с мега-версией Эль-Ниньо. Это явление длилось десятилетиями, вызывая засухи в одних регионах и потопы в других.

В отличие от сегодняшних циклов в год-два, тогда колебания затянулись. Геологические слои подтверждают сухость почв и следы пожаров.

Такой режим нарушил круговорот воды, усиливая аномальные погодные экстремумы.

Нестабильный климат и засухи

Непредсказуемость погоды стала убийцей. Засухи высушили континенты, уничтожив растительность. Леса сгорали, почвы эродировали.

Океаны тоже пострадали: нагрев привел к застою и отмиранию планктона, базой пищевой цепи.

Разрушение экосистем на суше и в океане

Сначала рухнули наземные экосистемы: без растений животные голодали. Пожары распространились глобально, а миграция не спасла виды.

Океаны нагрелись, потеряв кислород. Выжили только мобильные организмы, но их было мало.

"Длительные засухи разрушили цепочки питания на суше первыми", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru метеоролог Сергей Баранов.

Что это значит для нас сегодня

Современное потепление напоминает сценарий прошлого. Нагрев океанов и усиление Эль-Ниньо уже дают экстремальную погоду.

Ученые предупреждают: без контроля выбросов нестабильность вырастет. Изменения в мерзлоте и ледниках ускоряют процесс.

"Сегодняшние сигналы похожи на предкризисные", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о пермско-триасовом вымирании

Что вызвало пермско-триасовое вымирание?

Главный триггер — вулканизм в Сибири, выбросы CO2 и последующее мега-Эль-Ниньо с климатической нестабильностью.

Сколько видов исчезло?

До 90 процентов морских и 70 процентов наземных. Жизнь восстановилась миллионы лет.

Может ли это повториться?

Современное потепление усиливает похожие колебания, но человечество может вмешаться.

Как изучали прошлое?

Через изотопы в окаменелостях конодонтов и геологические слои.

