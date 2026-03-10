Огненные континенты и мёртвый океан: как климат-катастрофа стёрла жизнь с лица Земли

Ученые наконец разобрались, почему 252 миллиона лет назад Земля пережила самое масштабное вымирание в своей истории. Исследователи из Бристольского университета и Китайского университета наук о Земле проанализировали древние окаменелости и пришли к выводу, что глобальное потепление от вулканических извержений запустило цепную реакцию нестабильного климата.
Пермско-триасовый кризис уничтожил до 90 процентов видов на планете. Океаны и суша опустели, а жизнь еле выкарабкалась. Новые данные показывают, что дело не только в жаре, но и в длительных колебаниях погоды, похожих на усиленное Эль-Ниньо.
Это открытие актуально сегодня: современное глобальное потепление может спровоцировать похожие сценарии с засухами и наводнениями.
Пермско-триасовый кризис стер с лица Земли почти все живое. Исчезли 90 процентов морских видов и 70 процентов наземных. Океаны стали пустынями, леса сгорели, а воздух наполнился газами от вулканов.
Ученые годами спорили о причинах. Теперь анализ изотопов в зубах конодонтов — древних микроорганизмов — показал резкие скачки температуры. Жара охватила всю планету, не оставив шансов адаптации.
Масштабные вулканические события на территории современной Сибири выбросили в атмосферу тонны углекислого газа. Это запустило потепление, но само по себе не объясняло полную катастрофу.
Вулканы работали десятилетиями, нагревая планету. Однако ключевым стал не просто рост температуры, а хаос в погоде, который последовал за этим.
Глобальное потепление сделало климат хаотичным. Анализ окаменелостей выявил неравномерный нагрев: континенты горели, океаны застаивались.
Парниковые газы не только жарили планету, но и дестабилизировали системы осадков. Животные и растения не успевали перестраиваться под смену условий.
"Потепление тогда создало условия, где стабильность исчезла полностью", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.
Ученые связывают кризис с мега-версией Эль-Ниньо. Это явление длилось десятилетиями, вызывая засухи в одних регионах и потопы в других.
В отличие от сегодняшних циклов в год-два, тогда колебания затянулись. Геологические слои подтверждают сухость почв и следы пожаров.
Такой режим нарушил круговорот воды, усиливая аномальные погодные экстремумы.
Непредсказуемость погоды стала убийцей. Засухи высушили континенты, уничтожив растительность. Леса сгорали, почвы эродировали.
Океаны тоже пострадали: нагрев привел к застою и отмиранию планктона, базой пищевой цепи.
Сначала рухнули наземные экосистемы: без растений животные голодали. Пожары распространились глобально, а миграция не спасла виды.
Океаны нагрелись, потеряв кислород. Выжили только мобильные организмы, но их было мало.
"Длительные засухи разрушили цепочки питания на суше первыми", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru метеоролог Сергей Баранов.
Современное потепление напоминает сценарий прошлого. Нагрев океанов и усиление Эль-Ниньо уже дают экстремальную погоду.
Ученые предупреждают: без контроля выбросов нестабильность вырастет. Изменения в мерзлоте и ледниках ускоряют процесс.
"Сегодняшние сигналы похожи на предкризисные", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.
