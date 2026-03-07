Кислотный гигант проснулся после долгой тишины: разлом под ногами подаёт пугающий сигнал

В Йеллоустонском национальном парке снова заработал кислотный гейзер Эхинус. После шести лет затишья он начал выбрасывать горячую воду на высоту до десяти метров. Это происходит в бассейне Норриса, одной из самых горячих зон парка.
Извержения регулярны: каждые два-три часа, на несколько минут. Уровень воды в бассейне резко падает, потом медленно восстанавливается. Такие события напоминают о живой природе гидротермальных систем подземных исполинах.
Пробуждение гейзера привлекает ученых. Оно показывает, как быстро меняются подземные каналы и потоки. Бассейн Норриса остается зоной повышенной активности.
Эхинус расположен в бассейне гейзеров Норриса. В феврале 2026 года он начал извергаться после долгого перерыва. Выбросы теплой кислотной воды достигают десяти метров. Периодичность — каждые два-пять часов.
Каждое извержение длится минуты. Потом бассейн опустошается, вода медленно наполняется заново. Это похоже на события 2017 и 2020 годов. Активность может длиться недели, потом затихает.
"Такие гейзеры показывают, как подземные воды взаимодействуют с породами. Эхинус — яркий пример динамики", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.
Кислотные гейзеры редки. Вода Эхинуса имеет pH как у апельсинового сока или уксуса. Она образуется от смешения кислых газов с нейтральными грунтовыми водами. Это снижает агрессивность.
Кислота растворяет породы, но не полностью разрушает каналы. Вокруг бассейна — красные и оранжевые отложения. Они богаты железом, алюминием и мышьяком. Диаметр бассейна — около двадцати метров.
Такая химия создает уникальные условия. Минералы окрашивают ландшафт, привлекая внимание геологов.
Бассейн Норриса — самая горячая зона Йеллоустона. Здесь подземные исполины формируют активные системы. Рядом — Стеймбот, самый высокий гейзер мира.
Каналы забиваются, смещаются или открываются. Это меняет циркуляцию воды и пара. Активность гейзеров непредсказуема. Эхинус может спать годами, потом проснуться внезапно.
|Фактор
|Влияние на Эхинус
|Температура
|Высокая, до кипения
|Кислотность
|pH как у уксуса
|Минералы
|Железо, мышьяк
Ученые Геологической службы США ставят датчики. Они меряют температуру воды и колебания. Резкие скачки сигнализируют об извержении.
Мониторинг помогает предсказывать изменения. В Йеллоустоне следят за всеми климатическими колебаниями, влияющими на системы. Эхинус — индикатор динамики.
"Гидротермальные зоны требуют постоянного внимания. Любое пробуждение — повод для анализа", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru сейсмолог Виктор Андреев.
Эхинус отличается кислотностью. Обычные гейзеры имеют нейтральную воду. В Норрисе много таких уникальных объектов.
Стеймбот бьет рекорды по высоте. Эхинус — по химии. Их активность связана общими каналами атмосферными процессами.
Сравнения помогают понять эволюцию систем. Йеллоустон — живая лаборатория.
Пробуждение Эхинуса изучают для понимания вулканических рисков. Оно показывает, как меняются замкнутые экосистемы.
Данные идут в модели прогнозирования. Парк остается ключевым для геологии изменений среды.
"Химия гейзера раскрывает секреты пород. Это ценный материал для исследований", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.
Вода смешивается с кислотными газами из недр. pH падает до уровня уксуса, но каналы устойчивы.
Да, зона огорожена. Кислота и жара представляют риск.
Непредсказуемо. Может быть недели или годы затишья.
