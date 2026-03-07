Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Орлов

Кислотный гигант проснулся после долгой тишины: разлом под ногами подаёт пугающий сигнал

Наука

В Йеллоустонском национальном парке снова заработал кислотный гейзер Эхинус. После шести лет затишья он начал выбрасывать горячую воду на высоту до десяти метров. Это происходит в бассейне Норриса, одной из самых горячих зон парка.

Йеллоустон
Фото: https://commons.wikimedia.org by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Йеллоустон

Извержения регулярны: каждые два-три часа, на несколько минут. Уровень воды в бассейне резко падает, потом медленно восстанавливается. Такие события напоминают о живой природе гидротермальных систем подземных исполинах.

Пробуждение гейзера привлекает ученых. Оно показывает, как быстро меняются подземные каналы и потоки. Бассейн Норриса остается зоной повышенной активности.

Гейзер возобновил активность

Эхинус расположен в бассейне гейзеров Норриса. В феврале 2026 года он начал извергаться после долгого перерыва. Выбросы теплой кислотной воды достигают десяти метров. Периодичность — каждые два-пять часов.

Каждое извержение длится минуты. Потом бассейн опустошается, вода медленно наполняется заново. Это похоже на события 2017 и 2020 годов. Активность может длиться недели, потом затихает.

"Такие гейзеры показывают, как подземные воды взаимодействуют с породами. Эхинус — яркий пример динамики", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Особый химический состав воды

Кислотные гейзеры редки. Вода Эхинуса имеет pH как у апельсинового сока или уксуса. Она образуется от смешения кислых газов с нейтральными грунтовыми водами. Это снижает агрессивность.

Кислота растворяет породы, но не полностью разрушает каналы. Вокруг бассейна — красные и оранжевые отложения. Они богаты железом, алюминием и мышьяком. Диаметр бассейна — около двадцати метров.

Такая химия создает уникальные условия. Минералы окрашивают ландшафт, привлекая внимание геологов.

Нестабильность бассейна Норриса

Бассейн Норриса — самая горячая зона Йеллоустона. Здесь подземные исполины формируют активные системы. Рядом — Стеймбот, самый высокий гейзер мира.

Каналы забиваются, смещаются или открываются. Это меняет циркуляцию воды и пара. Активность гейзеров непредсказуема. Эхинус может спать годами, потом проснуться внезапно.

Фактор Влияние на Эхинус
Температура Высокая, до кипения
Кислотность pH как у уксуса
Минералы Железо, мышьяк

Как отслеживают гейзер

Ученые Геологической службы США ставят датчики. Они меряют температуру воды и колебания. Резкие скачки сигнализируют об извержении.

Мониторинг помогает предсказывать изменения. В Йеллоустоне следят за всеми климатическими колебаниями, влияющими на системы. Эхинус — индикатор динамики.

"Гидротермальные зоны требуют постоянного внимания. Любое пробуждение — повод для анализа", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Сравнение с другими гейзерами

Эхинус отличается кислотностью. Обычные гейзеры имеют нейтральную воду. В Норрисе много таких уникальных объектов.

Стеймбот бьет рекорды по высоте. Эхинус — по химии. Их активность связана общими каналами атмосферными процессами.

Сравнения помогают понять эволюцию систем. Йеллоустон — живая лаборатория.

Что это значит для науки

Пробуждение Эхинуса изучают для понимания вулканических рисков. Оно показывает, как меняются замкнутые экосистемы.

Данные идут в модели прогнозирования. Парк остается ключевым для геологии изменений среды.

"Химия гейзера раскрывает секреты пород. Это ценный материал для исследований", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о Йеллоустонском кислотном гейзере

Почему гейзер кислотный?

Вода смешивается с кислотными газами из недр. pH падает до уровня уксуса, но каналы устойчивы.

Опасно ли приближаться?

Да, зона огорожена. Кислота и жара представляют риск.

Сколько продлится активность?

Непредсказуемо. Может быть недели или годы затишья.

Читайте также

Экспертная проверка: геолог Алексей Трофимов, сейсмолог Виктор Андреев, ученый-химик Илья Сафронов
Автор Максим Орлов
Орлов Максим Евгеньевич — климатолог с 24-летним стажем. Анализирует изменение климата и причины погодных аномалий в России.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Новости Все >
Энергетический прорыв Тувы: как новая программа собирается изменить жизнь в суровых селах
Мерзлота в тисках тепла: как города Арктики выживают, когда земля уходит из-под ног
Двое суток главным начальником в России был вице-премьер А. Кудрин... — писала газета Аргументы и факты 7 марта 2001 года
Тайное становится явным спустя годы: музейный экспонат оказался яйцом монстра десятиметровой длины
Праздник женской заботы: как барнаульцы готовятся к 8 Марта и что считают лучшими подарками
Отдых в ОАЭ сорвался: куда бегут томичи, спасаясь от политических рисков в Персидском заливе
Омск в дефиците: семь вакансий в судах, которые помогут разгрузить систему правосудия
Волейбольные страсти на пределе: кто станет творцом сенсации на полуфинале в Томске
Свет погаснет в будни: подробный график отключений электроэнергии в Чите с 10 марта
Букеты из 10 роз: как цена на классический подарок колеблется в Чите перед праздником
Сейчас читают
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Наука и техника
На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали
Западные авиакомпании отказались от полётов через Россию. Теперь это ещё раз аукнулось
Бизнес
Западные авиакомпании отказались от полётов через Россию. Теперь это ещё раз аукнулось
Российскую нефть перестали продавать со скидками
Нефть
Российскую нефть перестали продавать со скидками
Популярное
Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие

Власти столкнулись с необходимостью резкого пересмотра трат из-за замедления доходов, что ставит под угрозу масштабные стройки и социальные программы в стране.

Сытые годы уходят в историю: даже Москва начинает урезать свои триллионные расходы на развитие
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Планы грандиозные, цифры — космические: почему Цитадель Михалкова осталась декорацией
Западные авиакомпании отказались от полётов через Россию. Теперь это ещё раз аукнулось
Российскую нефть перестали продавать со скидками
Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова Российскую нефть перестали продавать со скидками Олег Артюков Залили маловязкое масло в старый двигатель — готовьтесь к дорогому ремонту Александр Приходько
Королевский флагман не прошёл и мили: загадочная трагедия Васы потрясла всю Европу
Европейская ценность — это фашизм. Калининградский журналист о том, что нас ждёт к 2030 году
Нефтяные споры и золото Украины: инцидент в Будапеште поставил Киев в сложное положение
Нефтяные споры и золото Украины: инцидент в Будапеште поставил Киев в сложное положение
Последние материалы
Назад в будущее: тренды 90-х, которые взорвут мир моды в 2026 — и как их адаптировать
Корона для вашего участка: один куст этого растения дает ведро урожая и не требует защитных перчаток
Яды больше не нужны: это натуральное средство из шкафа выселяет муравьиные семьи за считанные дни
Постные пирожки всё равно заблестят: хозяйки давно нашли замену яичному желтку
Энергетический прорыв Тувы: как новая программа собирается изменить жизнь в суровых селах
Мерзлота в тисках тепла: как города Арктики выживают, когда земля уходит из-под ног
Медовый вкус без лишних усилий: этот сорт накапливает фруктозу под прямым солнцем
Жертва ради будущего успеха: метод, который заставляет огурцы давать больше урожая
Нежнее облака: секретный ингредиент делает сметанную начинку в ватрушках густой и шелковистой
Минимум действий — максимум восторга: быстрый Наполеон превращается в десерт ресторанного уровня
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.