Кислотный гигант проснулся после долгой тишины: разлом под ногами подаёт пугающий сигнал

В Йеллоустонском национальном парке снова заработал кислотный гейзер Эхинус. После шести лет затишья он начал выбрасывать горячую воду на высоту до десяти метров. Это происходит в бассейне Норриса, одной из самых горячих зон парка.

Извержения регулярны: каждые два-три часа, на несколько минут. Уровень воды в бассейне резко падает, потом медленно восстанавливается. Такие события напоминают о живой природе гидротермальных систем подземных исполинах.

Пробуждение гейзера привлекает ученых. Оно показывает, как быстро меняются подземные каналы и потоки. Бассейн Норриса остается зоной повышенной активности.

Гейзер возобновил активность

Эхинус расположен в бассейне гейзеров Норриса. В феврале 2026 года он начал извергаться после долгого перерыва. Выбросы теплой кислотной воды достигают десяти метров. Периодичность — каждые два-пять часов.

Каждое извержение длится минуты. Потом бассейн опустошается, вода медленно наполняется заново. Это похоже на события 2017 и 2020 годов. Активность может длиться недели, потом затихает.

"Такие гейзеры показывают, как подземные воды взаимодействуют с породами. Эхинус — яркий пример динамики", — отметил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Особый химический состав воды

Кислотные гейзеры редки. Вода Эхинуса имеет pH как у апельсинового сока или уксуса. Она образуется от смешения кислых газов с нейтральными грунтовыми водами. Это снижает агрессивность.

Кислота растворяет породы, но не полностью разрушает каналы. Вокруг бассейна — красные и оранжевые отложения. Они богаты железом, алюминием и мышьяком. Диаметр бассейна — около двадцати метров.

Такая химия создает уникальные условия. Минералы окрашивают ландшафт, привлекая внимание геологов.

Нестабильность бассейна Норриса

Бассейн Норриса — самая горячая зона Йеллоустона. Здесь подземные исполины формируют активные системы. Рядом — Стеймбот, самый высокий гейзер мира.

Каналы забиваются, смещаются или открываются. Это меняет циркуляцию воды и пара. Активность гейзеров непредсказуема. Эхинус может спать годами, потом проснуться внезапно.

Фактор Влияние на Эхинус Температура Высокая, до кипения Кислотность pH как у уксуса Минералы Железо, мышьяк

Как отслеживают гейзер

Ученые Геологической службы США ставят датчики. Они меряют температуру воды и колебания. Резкие скачки сигнализируют об извержении.

Мониторинг помогает предсказывать изменения. В Йеллоустоне следят за всеми климатическими колебаниями, влияющими на системы. Эхинус — индикатор динамики.

"Гидротермальные зоны требуют постоянного внимания. Любое пробуждение — повод для анализа", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Сравнение с другими гейзерами

Эхинус отличается кислотностью. Обычные гейзеры имеют нейтральную воду. В Норрисе много таких уникальных объектов.

Стеймбот бьет рекорды по высоте. Эхинус — по химии. Их активность связана общими каналами атмосферными процессами.

Сравнения помогают понять эволюцию систем. Йеллоустон — живая лаборатория.

Что это значит для науки

Пробуждение Эхинуса изучают для понимания вулканических рисков. Оно показывает, как меняются замкнутые экосистемы.

Данные идут в модели прогнозирования. Парк остается ключевым для геологии изменений среды.

"Химия гейзера раскрывает секреты пород. Это ценный материал для исследований", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о Йеллоустонском кислотном гейзере

Почему гейзер кислотный?

Вода смешивается с кислотными газами из недр. pH падает до уровня уксуса, но каналы устойчивы.

Опасно ли приближаться?

Да, зона огорожена. Кислота и жара представляют риск.

Сколько продлится активность?

Непредсказуемо. Может быть недели или годы затишья.

