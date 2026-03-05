Тепловая борьба океана и атмосферы: : что нас ждет вслед за фазой Ла-Нинья и как это повлияет на погоду

После ослабления Ла-Нинья климатическая система Тихого океана входит в фазу неопределенности. Модели предсказывают возможный переход к Эль-Ниньо к концу 2026 года. Это изменение может усилить глобальное потепление и привести к новым температурным рекордам.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

В последние годы планета уже пережила экстремальные температуры. Возвращение теплой фазы океана добавит топлива в эту тенденцию, повлияв на погоду по всему миру. Засухи, наводнения и жара станут вероятнее.

Климатологи подчеркивают: даже естественные циклы вроде Эль-Ниньо теперь усиливаются фоновым потеплением. Разбираемся, как это работает и чего ждать.

Как Тихий океan управляет климатом планеты

Глобальный климат во многом зависит от цикла ЭНСО в Тихом океане. В нейтральной фазе пассаты гонят теплые воды к Азии, а холодные поднимаются у Южной Америки. Это балансирует теплообмен между океаном и атмосферой.

При Эль-Ниньо ветры слабеют, теплые воды смещаются восточнее. Океан отдает больше тепла воздуху, меняя воздушные потоки и осадки по всему миру. Эль-Ниньо усиливает такие сдвиги.

Состояние ЭНСО Основные эффекты Эль-Ниньо Повышение температур, засухи в Азии, дожди в Америке Ла-Ниньо Охлаждение, сильные дожди в Австралии, засухи в Южной Америке Нейтральная Стабильный баланс

Такая таблица показывает ключевые различия. Цикл длится 2-7 лет и влияет на урожаи, ураганы и температуры.

"ЭНСО — это мощный двигатель климата, который перераспределяет тепло по планете", — рассказал в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Возвращение Эль-Ниньо в 2026 году

После короткой Ла-Нинья модели NOAA дают 50-60% вероятности Эль-Ниньо с июля по сентябрь 2026-го. Сначала нейтральная фаза весной, потом теплый сдвиг.

Последний эпизод 2023-2024 годов способствовал рекордам. Климатические циклы океана сейчас нестабильны из-за общего нагрева.

Прогнозы учитывают задержку эффекта: пик тепла приходит через месяцы после старта.

Влияние на глобальные температуры

Эль-Ниньо добавляет 0,1-0,2°C к среднегодовой температуре. В сочетании с антропогенным потеплением это толкает к рекордам, как в 2023-м.

2025-й был жарким даже при Ла-Нинья. Глобальное потепление усиливает океанские аномалии.

"Типичный эпизод Эль-Ниньо заметно поднимает глобальные температуры, особенно на фоне текущих трендов", — отметил в беседе с Pravda. Ru метеоролог Сергей Баранов.

Последствия для осадков и погоды

Эль-Ниньо вызывает засухи в Юго-Восточной Азии, Австралии, Африке. Наводнения грозят Африканскому Рогу, югу США, Южной Америке.

Аномальная погода усиливается: ураганы чаще, урожаи под угрозой.

Регионы готовятся к экстремумам заранее.

Новый индикатор для измерения явлений

Старый ONI устарел из-за потепления. NOAA ввела RONI: сравнивает температуру восточного Тихого океана с тропиками в целом.

Это точнее отслеживает аномалии. Климатические модели улучшаются.

"Новый индикатор RONI лучше отражает реальные изменения в прогревающемся океане", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

В контексте глобального потепления

Фоновая тенденция доминирует: Copernicus прогнозирует рекорды независимо от ЭНСО. Климатическая история показывает ускорение.

Эль-Ниньо лишь подливает масла в огонь.

Ответы на популярные вопросы о Эль-Ниньо

Что такое Эль-Ниньо простыми словами?

Это фаза, когда теплые воды Тихого океана смещаются восточнее, отдавая тепло атмосфере и меняя погоду.

Как часто бывает Эль-Ниньо?

Цикл ЭНСО повторяется каждые 2-7 лет, с чередованием фаз.

Усилит ли оно потепление в 2026 году?

Вероятность 50-60%, что добавит 0,1-0,2°C к температурам.

Что делать при засухах?

Экономьте воду, следите за урожаями и готовьтесь к дефициту.

Читайте также