Тепловая борьба океана и атмосферы: : что нас ждет вслед за фазой Ла-Нинья и как это повлияет на погоду

После ослабления Ла-Нинья климатическая система Тихого океана входит в фазу неопределенности. Модели предсказывают возможный переход к Эль-Ниньо к концу 2026 года. Это изменение может усилить глобальное потепление и привести к новым температурным рекордам.
В последние годы планета уже пережила экстремальные температуры. Возвращение теплой фазы океана добавит топлива в эту тенденцию, повлияв на погоду по всему миру. Засухи, наводнения и жара станут вероятнее.
Климатологи подчеркивают: даже естественные циклы вроде Эль-Ниньо теперь усиливаются фоновым потеплением. Разбираемся, как это работает и чего ждать.
Глобальный климат во многом зависит от цикла ЭНСО в Тихом океане. В нейтральной фазе пассаты гонят теплые воды к Азии, а холодные поднимаются у Южной Америки. Это балансирует теплообмен между океаном и атмосферой.
При Эль-Ниньо ветры слабеют, теплые воды смещаются восточнее. Океан отдает больше тепла воздуху, меняя воздушные потоки и осадки по всему миру. Эль-Ниньо усиливает такие сдвиги.
|Состояние ЭНСО
|Основные эффекты
|Эль-Ниньо
|Повышение температур, засухи в Азии, дожди в Америке
|Ла-Ниньо
|Охлаждение, сильные дожди в Австралии, засухи в Южной Америке
|Нейтральная
|Стабильный баланс
Такая таблица показывает ключевые различия. Цикл длится 2-7 лет и влияет на урожаи, ураганы и температуры.
"ЭНСО — это мощный двигатель климата, который перераспределяет тепло по планете", — рассказал в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.
После короткой Ла-Нинья модели NOAA дают 50-60% вероятности Эль-Ниньо с июля по сентябрь 2026-го. Сначала нейтральная фаза весной, потом теплый сдвиг.
Последний эпизод 2023-2024 годов способствовал рекордам. Климатические циклы океана сейчас нестабильны из-за общего нагрева.
Прогнозы учитывают задержку эффекта: пик тепла приходит через месяцы после старта.
Эль-Ниньо добавляет 0,1-0,2°C к среднегодовой температуре. В сочетании с антропогенным потеплением это толкает к рекордам, как в 2023-м.
2025-й был жарким даже при Ла-Нинья. Глобальное потепление усиливает океанские аномалии.
"Типичный эпизод Эль-Ниньо заметно поднимает глобальные температуры, особенно на фоне текущих трендов", — отметил в беседе с Pravda. Ru метеоролог Сергей Баранов.
Эль-Ниньо вызывает засухи в Юго-Восточной Азии, Австралии, Африке. Наводнения грозят Африканскому Рогу, югу США, Южной Америке.
Аномальная погода усиливается: ураганы чаще, урожаи под угрозой.
Регионы готовятся к экстремумам заранее.
Старый ONI устарел из-за потепления. NOAA ввела RONI: сравнивает температуру восточного Тихого океана с тропиками в целом.
Это точнее отслеживает аномалии. Климатические модели улучшаются.
"Новый индикатор RONI лучше отражает реальные изменения в прогревающемся океане", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.
Фоновая тенденция доминирует: Copernicus прогнозирует рекорды независимо от ЭНСО. Климатическая история показывает ускорение.
Эль-Ниньо лишь подливает масла в огонь.
Это фаза, когда теплые воды Тихого океана смещаются восточнее, отдавая тепло атмосфере и меняя погоду.
Цикл ЭНСО повторяется каждые 2-7 лет, с чередованием фаз.
Вероятность 50-60%, что добавит 0,1-0,2°C к температурам.
Экономьте воду, следите за урожаями и готовьтесь к дефициту.
