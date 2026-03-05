Подземные исполины и огненные пики: какие вулканы скрывают тайны нашей планеты и космоса

Вулканы — это не просто горы, изрыгающие лаву, а настоящие архитекторы планет. Они формируют ландшафты, меняют климат и хранят секреты недр Земли и соседних миров. Среди них есть настоящие гиганты, чьи размеры ставят в тупик даже самых опытных геологов.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Извержение вулкана

На Земле лидирует Мауна-Лоа на Гавайях, а за пределами планеты царит Олимп Монс на Марсе. Эти исполины превосходят Эверест и напоминают о мощи магматических процессов, которые действуют миллиарды лет.

Разберёмся, кто эти рекордсмены по объёму и высоте, от активных земных вершин до внеземных монстров.

Мауна-Лоа — гигант Гавайев

Гавайские острова — это вершина айсберга вулканической активности. Под ними скрыта огромная мантийная структура, питающая вулканы. Мауна-Лоа, один из самых активных, возвышается над океаном.

От уровня моря его высота — около 4 км, но с подводной базой она растёт до 17 км. Масса вулкана продавливает океанское дно, создавая уникальный рельеф. Это делает его крупнейшим действующим вулканом на планете по объёму.

"Мауна-Лоа демонстрирует, как магма формирует целые архипелаги на протяжении миллионов лет", — рассказал в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Эльбрус — вершина Европы

В России, на Кавказе, стоит Эльбрус — высшая точка Европы на 5642 метра. Этот спящий вулкан не извергался тысячи лет, но потенциал пробуждения сохраняется.

Его форма — типичный стратовулкан с крутыми склонами. Эльбрус входит в список самых высоких вулканов континента и привлекает альпинистов со всего мира.

Масштабы Эльбруса подчёркивают, как вулканизм формировал европейский рельеф.

Активные вулканы Европы

Этна на Сицилии достигает 3329 метров и регулярно извергается, покрывая окрестности лавой. Это один из самых активных вулканов Европы.

Тейде на Тенерифе, Канарские острова, возвышается на 3718 метров. Он спит, но мониторится учёными. Эти вершины — символы вулканической мощи Старого Света.

Вулкан Высота от основания, км Мауна-Лоа 17 Эльбрус ~5 Этна ~3,3 Тейде ~3,7 Олимп Монс 25

Таблица показывает разницу в масштабах земных и марсианских гигантов.

Гиганты Венеры

На Венере, с её адской атмосферой, вулканы вроде Маат Монс поднимаются на 8 км. Недавние данные раскрывают лавовые туннели под поверхностью.

Планета усеяна тысячами вулканов, активных благодаря жаре и давлению.

Олимп Монс на Марсе

Олимп Монс — крупнейший вулкан Солнечной системы. Диаметр 550 км, высота 25 км. Он втрое выше Эвереста.

"Олимп Монс — щитовой вулкан, сформированный редкими, но мощными извержениями", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Возможно, он возник как остров в древнем океане Марса.

Сравнение размеров

Земные вулканы кажутся скромными рядом с внеземными. Мауна-Лоа — чемпион по объёму на Земле, но Олимп Монс доминирует в системе.

Такие сравнения помогают понять геологические различия планет.

Влияние на климат

Извержения гигантов вроде Тамборы вызывают похолодания. Средневековые вулканы изменили глобальный климат.

Вулканы влияют на океанские течения, усиливая риски. Подводные вулканы добавляют угроз.

"Крупные извержения могут нарушить климат на годы", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о крупнейших вулканах

Какой вулкан самый большой на Земле?

Мауна-Лоа на Гавайях — крупнейший по объёму и высоте от основания, около 17 км.

Активен ли Эльбрус?

Это спящий вулкан, последний раз извергался тысячи лет назад, но риск пробуждения есть.

Почему Олимп Монс такой огромный?

На Марсе слабая гравитация и отсутствие тектоники позволили накопить лаву без разрушения.

Могут ли внеземные вулканы повлиять на Землю?

Прямо — нет, но изучение помогает понять нашу планету.

