Игорь Власов

Европа до пирамид уже строила мегаполисы: странная деталь в этих городах сбивает с толку

Наука

Культура Кукутень-Триполье, процветавшая около шести тысяч лет назад на огромных пространствах современных Украины, Молдовы и Румынии, остается одной из самых волнующих глав в истории человечества. Эти древние сообщества создавали гигантские поселения, которые сегодня ученые классифицируют как мегасайты. Некоторые из них достигали площади в 320 гектаров и включали до 3000 жилых построек, что делает их первыми прообразами европейских мегаполисов еще до возведения египетских пирамид.

древний город в горах
Фото: Pravda.Ru by Игорь Власов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
древний город в горах

Исследователей поражает не только масштаб, но и внутренняя организация этих городов. В отличие от более поздних цивилизаций, где древние технологии часто служили для возвеличивания правителей, трипольские поселения демонстрируют удивительный уровень социального равенства. Здесь не находят ни роскошных дворцов, ни монументальных гробниц, что заставляет пересмотреть привычные взгляды на развитие общества и способы управления большими группами людей.

Феномен мегасайтов и городская архитектура

Мегасайты Кукутень-Триполье представляют собой концентрические круги домов, формирующих четкую радиальную структуру. Такая планировка требовала высокого уровня координации коллективных усилий. Ученые отмечают, что подобная история железного века или неолита обычно ассоциируется с жесткой вертикалью власти, но в Триполье каждый дом был практически идентичен соседнему по размеру и инвентарю.

"Организация таких пространств без централизованного аппарата принуждения — это вызов современной науке. Мы видим систему, которая функционировала на основе добровольного участия и общих интересов, а не под диктатом вождей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Центральные площади этих городов оставались свободными от застройки. Исследователи предполагают, что они могли использоваться для выпаса скота или проведения масштабных общинных собраний. Изучение этих пустых пространств помогает понять, как приливные силы социальных связей удерживали вместе тысячи людей на протяжении веков без видимых конфликтов.

Загадка социального равенства без элит

Керамика Кукутень-Триполье считается одной из самых совершенных для своего времени. Изысканная роспись, сложные геометрические орнаменты и антропоморфные фигурки встречаются почти в каждом доме. Это свидетельствует о том, что доступ к высокому искусству и предметам роскоши не был прерогативой узкого круга лиц. Даже если проводить параллели с современностью, где мошенники часто используют статусность как инструмент обмана, в Триполье ценности распределялись горизонтально.

Признак Отражение в культуре
Архитектура Отсутствие дворцов и храмовых комплексов
Быт Стандартизированные размеры жилых домов
Археология Развитая сеть общинных связей

Интересно, что нехватка традиционных захоронений в мегасайтах наводит на мысль об особых ритуалах прощания с умершими. Вероятно, вместо накопления богатств в курганах, как это делали в степях, где древние петроглифы запечатлели иные порядки, трипольцы предпочитали переработку ресурсов и символические акты сожжения домов перед уходом на новое место.

Общественные центры и скрытая иерархия

Однако более поздние этапы развития культуры показывают изменения в ландшафте. С помощью магнитометрии ученые обнаружили структуры, выделяющиеся на общем фоне. Эти крупные здания могли служить местом принятия решений или проведения общих обрядов. Возможно, именно здесь формировались первые институты, которые в будущем приведут к появлению социальной стратификации.

"Наличие специфических построек в позднем периоде может указывать на постепенную концентрацию власти в руках отдельных групп, что часто предшествует серьезным изменениям в структуре расселения", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист Артём Климов.

Такие центры могли стать ответом на необходимость управления усложняющейся экономикой. Подобно тому как экстремофилы адаптируются к давлению, древнее общество вырабатывало новые механизмы выживания в условиях растущей плотности населения.

Климатические факторы и финал цивилизации

Причины исчезновения мегасайтов тесно связаны с экологической обстановкой. Похолодание и засуха вынуждали людей мигрировать в поисках более плодородных земель и надежных источников воды. Глобальное потепление или резкие аномалии прошлого могли спровоцировать истощение почв вокруг сверхкрупных поселений.

"Природный баланс был нарушен избыточной нагрузкой на экосистему. Когда ресурсы заканчиваются, даже самая стабильная социальная система начинает разрушаться", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Кризис мог усугубиться и внутренними факторами: перенаселение в мегасайтах делало их уязвимыми перед инфекциями и конфликтами из-за земли. В конечном итоге жители покинули огромные города, разделившись на мелкие группы, способные выжить в условиях меняющегося мира, где техносигнатуры прошлого остаются лишь в виде фрагментов расписной керамики в толще земли.

Ответы на популярные вопросы о Кукутень-Триполье

Почему трипольцы сжигали свои дома?

Существует гипотеза, что это был ритуальный обряд очищения при переезде на новое место каждые 50-80 лет. Другие ученые полагают, что это был способ дезинфекции жилья.

Были ли у трипольцев письменность или металлургия?

Они активно использовали медь для изготовления украшений и инструментов, а их орнаментальные символы на посуде некоторые исследователи считают зачатками протописьменности.

Как климат повлиял на их исчезновение?

Усиление засушливости сделало невозможным прокормить многотысячное население мегасайтов, что привело к деградации сельского хозяйства и распаду крупных общин.

Экспертная проверка: археолог Павел Синицын, антрополог Артём Климов, эколог Денис Поляков
Автор Игорь Власов
Власов Игорь Анатольевич — историк с 25-летним стажем. Специалист по древнему и средневековому миру, источникам и интерпретациям.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука находка археология
