На глубине 100 метров обнаружено убежище для будущих колонистов: Луна хранит больше, чем думали

Наука

Международная группа ученых подтвердила наличие первой протяженной пещеры под поверхностью Луны. Анализ данных радара с аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter выявил вход в полость шириной 45 метров и длиной около 77 метров на дне провала глубиной 100 метров. Это открытие в Море Спокойствия меняет подходы к будущим миссиям.

Поверхность Луны
Фото: unsplash.com by Andrew Krotov is licensed under Free to use under the Unsplash License
Поверхность Луны

Лавовые туннели, образовавшиеся миллиарды лет назад, предлагают естественную защиту от радиации, микрометеоритов и резких перепадов температур. Под толщей реголита условия стабильны, что делает пещеру перспективным местом для баз.

Однако перед исследователями стоят серьезные инженерные вызовы: спуск на глубину, оценка устойчивости структур и поиск ресурсов. Открытие стимулирует разработку новых технологий для освоения Луны.

Первое подтверждение пещеры

Ученые из Италии, Capella Space и Университета Джонса Хопкинса обработали снимки 2010 года. Радар зафиксировал аномалию в Море Спокойствия, которая оказалась входом в лавовый туннель. Полость простирается горизонтально, подтвердив гипотезы о вулканических образованиях.

Ранее фиксировали около 200 поверхностных провалов, но без данных о глубине. Новый анализ сопоставил визуальные снимки высокого разрешения с радарными сигналами, проникшими сквозь породу.

"Это прорыв в понимании лунной геологии, туннели стабильны и пригодны для исследований", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Защита под поверхностью

Поверхность Луны подвержена жесткому излучению и микрометеоритам. В пещере радиация блокируется реголитом, температура держится около нуля. Перепады в 200 градусов на поверхности не затрагивают глубину.

Фактор риска Поверхность Пещера
Радиация Высокая Защищена породой
Температура -150…+120°C ~0°C стабильно
Микрометеориты Постоянный риск Полная защита

Такие условия позволяют размещать оборудование без дополнительных экранов.

Радарные данные и анализ

Аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter собрал сигналы, проникающие на сотни метров. Моделирование исключило другие варианты, подтвердив горизонтальную полость. Это первый случай визуализации внутренних структур.

Технология радара аналогична земным методам геологоразведки, но адаптирована для вакуума. Результаты опубликованы в специализированных журналах.

"Геологические процессы на Луне похожи на земные вулканические, но масштабнее", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Символичное расположение

Пещера в Море Спокойствия, где сел Аполлон-11. Регион вулканический, с базальтовыми равнинами. Близость к экватору упрощает посадки.

Открытие усиливает интерес к лунным базам SpaceX и NASA. Здесь возможны первые постоянные посты.

Море Спокойствия — ключевой район для будущих миссий благодаря ровной местности.

Инженерные препятствия

Глубина 100 метров требует специальных систем спуска в скафандрах. Риск обвалов и нестабильности стен велик. Оборудование нужно транспортировать роботами.

На Земле подобные спуски сложны, на Луне — в низкой гравитации, но с учетом вакуума. Требуются лебедки и автономные зонды.

"Космические угрозы вроде астероидов делают пещеры необходимыми", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Проблема воды и материалов

В экваториальной зоне нет льда, запасы в полярных кратерах. Вода нужна для кислорода и топлива. Реголит можно использовать для кирпичей после нагрева.

Передача энергии от солнечных панелей на поверхность потребует кабелей или лазеров. Логистика ресурсов — ключевой вызов.

Изменения орбиты Луны влияют на долгосрочные планы, но пещера остается актуальной.

Шаги к колонизации

Стартапы разрабатывают роботов для обследования туннелей. Технологии 3D-печати из реголита позволят строить модули на месте. Энергия от поверхности обеспечит базы.

Открытие стимулирует астрономические и инженерные проекты. Первая экспедиция возможна в ближайшие годы.

Ответы на популярные вопросы о пещерах на Луне

Как образовались лунные пещеры?

Вулканическая активность миллиарды лет назад создала лавовые потоки, которые остывали, образуя пустоты.

Можно ли жить в такой пещере?

Да, после герметизации и оснащения системами жизнеобеспечения. Защита от внешних факторов идеальна.

Когда отправят экспедицию?

Планы NASA и партнеров предусматривают зонды в 2020-х, пилотируемые миссии — позже.

Есть ли другие пещеры?

Вероятно, сотни, но эта первая подтвержденная с туннелями.

Экспертная проверка: астроном Павел Громов, геолог Алексей Трофимов, астрофизик Алексей Руднев
