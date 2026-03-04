Что древние скрывали под солнцем Солсбери: найдено доказательство невероятной экспедиции неолита

Стоунхендж на равнине Солсбери в Южной Англии давно притягивает взгляды. Этот каменный круг, возведенный около пяти тысяч лет назад, поражает масштабами. Огромные глыбы стоят вертикально, образуя загадочную композицию. Древние строители не имели кранов или машин, но справились с задачей. Новое открытие добавляет интриги: алтарный камень в центре монумента прибыл из Шотландии, преодолев 750 километров.

Фото: commons.wikimedia.org by Cbuske46, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стоунхендж

Геохимический анализ показал, что монолит из красного песчаника совпадает с породами северо-востока Шотландии, включая Оркнейские острова. Это меняет представление о возможностях людей неолита. Как перевезли такую тяжесть без дорог и техники? Ученые отвергли ледниковую гипотезу и склоняются к водному пути.

Открытие подчеркивает связи древних общин. Стоунхендж перестает быть локальным проектом — он отражает сеть контактов по всей Британии. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Камни Стоунхенджа

Строительство Стоунхенджа растянулось на две тысячи лет. Основу составляют сарсеновые камни — крупные блоки песчаника из местных залежей в Мальборо, всего в 25 километрах. Эти глыбы сцементированы кремнистым веществом, что придает им прочность.

Мелкие синие камни раньше приписывали Уэльсу, в 300 километрах к западу. Их голубоватый оттенок выделяется на фоне серых сарсенов. Алтарный камень, пятиметровый монолит в центре, долго считали одним из них. Теперь ясно: его родина дальше.

Тип камня Происхождение и расстояние Сарсеновые Мальборо, 25 км Синие камни Юго-восточный Уэльс, 300 км Алтарный камень Шотландия, 750 км

Таблица показывает разницу в логистике. Локальные камни не требовали усилий, а дальние — настоящего подвига.

Алтарный камень издалека

Алтарный камень лежит в центре, погруженный в землю. Его вес — несколько тонн. Геохимия выявила уникальный состав: красный песчаник с Оркнейских островов. Энтони Кларк из Университета Кертина назвал результат шокирующим.

"Такие находки меняют карты древних связей, показывая мобильность неолитических обществ", — рассказал в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Это не первый сюрприз Стоунхенджа. Ранее синие камни уже переместили представления о поставках.

Как определили происхождение

Ученые применили анализ урана и свинца в зернах породы. Уран распадается с известной скоростью, создавая "химический паспорт". Сравнили с образцами по Британии — совпадение с Шотландией идеальное.

Метод точен для осадочных пород. Команда из Австралии и Уэльса собрала данные со всех месторождений. Результат опроверг уэльское происхождение.

Геохимия становится ключом к древним тайнам, как в случае с египетскими артефактами.

Ледник или люди

Сначала подумали о леднике. Но ледники двигались с юга на север — не туда. На камне нет следов трения. Остается человеческий фактор.

"Геология четко исключает природный транспорт, все указывает на организованные усилия", — отметил в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Британия эпохи неолита — леса и болота. Перевозка по суше маловероятна.

Путь в 750 километров

Вероятный маршрут — по воде. Неолитические суда справлялись с дальними плаваниями. Реки и побережья связывали поселения. Это рекорд для того времени.

Археологи знают о водных путях в Европе. Стоунхендж — пример сакральной логистики, подобно находкам в древней Британии или миграциях.

Общины обменивались не только товарами, но и символами веры.

Что меняет открытие

Стоунхендж отражает сеть контактов по острову. Не изолированные племена, а связанное общество. Это перекликается с древними традициями и символизмом.

"Открытие подчеркивает единство культуры в неолите", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Сегодня монумент под угрозой от тоннеля неподалеку. Баланс прошлого и настоящего остается вызовом.

Ответы на популярные вопросы о Стоунхендже

Сколько лет Стоунхенджу?

Строительство началось около 5000 лет назад и длилось две тысячи лет.

Зачем древние возвели круг?

Вероятно, для ритуалов и астрономических наблюдений, но точная цель неизвестна.

Как ставили камни без техники?

Рыли ямы, использовали рычаги, канаты и наклоны. Транспортировали на катках или судах.

Что угрожает памятнику сейчас?

Планы подземного тоннеля могут повредить ландшафт и фундамент.

