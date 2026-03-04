Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макар Горшенин

Каменная катапульта швыряет жизнь в космос: пустынные бактерии переживают сжатие камня в порошок

Наука

Покинуть Землю человеку — задача для ракет и миллиардов инвестиций. Бактериям для межпланетных путешествий хватит удара астероида. Новое исследование в PNAS Nexus показывает: экстремофил Deinococcus radiodurans выдерживает давление, сравнимое с планетарным столкновением. Микробы из чилийской пустыни выживают там, где любая другая жизнь погибает.

Столкновение с астероидом
Фото: Pravda.ru by Игорь Власов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Столкновение с астероидом

Ученые из Университета Джонса Хопкинса "застрелили" бактерии в эксперименте, имитирующем удар. Результаты поражают: при 2,4 гигапаскаля, в десятки раз выше океанского дна, выжило 60 процентов клеток. Это меняет взгляд на распространение жизни в Солнечной системе.

Такие открытия подчеркивают: жизнь устойчивее, чем казалось. Бактерии могут "сесть" на астероид и долететь до Марса или дальше, переживая вакуум, радиацию и удары.

Как бактерии путешествуют по космосу

Идея, что микробы разлетаются на астероидах, стара как сама астробиология. Удар метеорита выбрасывает породу с Земли в космос. Там бактерии терпят вакуум и радиацию, а потом падают на другую планету. Новые данные подтверждают: это не фантазия.

Deinococcus radiodurans — чемпион выживания. Она чинит ДНК после радиации лучше любого организма. Астероиды переносят ее через Солнечную систему, как космические таксисты. Экзопланеты вроде K2-18b могут принимать таких гостей.

Ученые моделируют сценарии: удар на Земле, полет, посадка на Марсе. Бактерии выдерживают все этапы.

Экстремофил из пустыни

Команда выбрала бактерию из чилийской высокогорной пустыни. Здесь холод, засуха и ультрафиолет — норма. Такие условия напоминают Марс, где магнитное поле слабо, а радиация жестока.

Лили Чжао из Джонса Хопкинса отметила: Земля — рай по сравнению с другими мирами. Но эта бактерия готова к худшему. Она собирает воду из воздуха и чинит клетки на лету.

Давление, ГПа Выживаемость бактерий, %
0,1 (дно океана) 100
1,4 ~100 (без повреждений)
2,4 60 (с повреждениями)

Таблица показывает пределы. Даже при разрывах мембран клетки восстанавливаются.

Испытание давлением

Эксперимент имитировал удар астероида. Бактерии сжимали до 2,4 ГПа — давление, которое дробит камень. Выжили почти все при 1,4 ГПа, 60 процентов при максимуме. Геологические процессы на Земле дают подсказки о таких силах.

К.Т. Рамеш удивлен: "Жизнь выдерживает механические нагрузки лучше ожидаемого".

Влияние на теорию панспермии

Панспермия — жизнь сеется астероидами. Результаты подтверждают: микробы с Земли могли попасть на Марс или Венеру. Обратно тоже возможно. Космические явления вроде затмений напоминают о динамике Солнечной системы.

Астероиды мигрируют внутрь и наружу. Жизнь зародилась где-то и прилетела сюда — вариант реален.

"Эти бактерии показывают, насколько микробы устойчивы к механическим стрессам, что открывает двери для понимания межпланетного переноса жизни", — отметил в беседе с Pravda.Ru микробиолог Николай Зуев.

Чем уникальна Deinococcus radiodurans

Эта бактерия — рекордсмен. Она чинит ДНК за минуты, группируется в колонии для защиты. Биохимия ее мембран выдерживает разрывы. Микромир рифов учит похожему.

Природа создала ее для апокалипсиса: радиация, засуха, давление — все нипочем.

Будущие исследования

Команда тестирует другие экстремофилы. Холод, жара, комбинации условий — следующий шаг. Древние организмы из мерзлоты дают параллели.

Рамеш: "Жизнь адаптировалась ко всему".

"Динамическое давление — новый вызов, но физика показывает: такие организмы перестраивают молекулы под стресс", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Уроки для науки о жизни

Мы недооценивали пределы. Жизнь колонизирует космос проще, чем думали. Это меняет поиски внеземной жизни. Сейсмика и давление связаны.

Природа учит: где есть вода или лед, там шанс на микробов.

"Адаптация бактерий к экстремам говорит об эволюционной устойчивости жизни на планетарном уровне", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о выживании микробов в космосе

Могут ли бактерии долететь до Марса на астероиде?

Да, если выдержат удар и полет. Deinococcus radiodurans прошла тест на давление, эквивалентное удару.

Что делает эту бактерию такой выносливой?

Мощный ремонт ДНК, защитные пигменты и умение группироваться. Она чинит себя быстрее повреждений.

Изменит ли это поиски жизни на других планетах?

Да, ученые теперь ищут микробов в метеоритах внимательнее. Панспермия становится вероятнее.

Тестируют ли другие бактерии?

Команда расширяет эксперименты. Скоро узнаем пределы других экстремофилов.

Читайте также

Экспертная проверка: микробиолог Николай Зуев, учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Темы космос бактерии
Новости Все >
Самооценка дает трещину еще в детстве: одна модель воспитания убивает веру в успех
Можжевельник кричит о помощи: 2 простых шага, чтобы спасти хвойного красавца от гибели
Персидский залив закрутил авиамаршруты: где можно отдохнуть без лишней турбулентности
Искры летят в глаза, а деньги мимо: огромные цифры в вакансиях оказались лишь красивой оберткой
Рейсы с Ближнего Востока срываются один за другим: для россиян готовят срочное решение
Рубль на распутье: мартовскими решениями закладываются новые маршруты движения валютных курсов
Запах вышел за пределы квартиры: чем может обернуться жалоба соседей
Мерц добивается роли Европы в переговорах по Украине: почему ЕС остался за бортом переговоров
Не только фронт решает судьбу Запорожья: Ближний Восток может сыграть неожиданную роль
Неожиданный разворот рынка: новые автомобили по цене подержанных снова стали реальностью
Сейчас читают
Минимум продуктов, максимум вкуса: как творог и яйца превращают завтрак в праздник
Еда и рецепты
Минимум продуктов, максимум вкуса: как творог и яйца превращают завтрак в праздник
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Домашние животные
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Новости Кемерова
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Популярное
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

Где теперь Европа возьмёт газ
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
От гусеничных монстров до обычных поездов: как гиганты добираются до космоса Сергей Милешкин Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Мешки с перегноем больше не нужны: три простых приема заставляют морковь расти на пустом песке
Мешки с перегноем больше не нужны: три простых приема заставляют морковь расти на пустом песке
Последние материалы
Кол в спине или тревожный набат: боль между лопатками часто маскирует опасные сбои в организме
Калории тают — силы остаются: безопасная альтернатива изматывающим пробежкам
Искры летят в глаза, а деньги мимо: огромные цифры в вакансиях оказались лишь красивой оберткой
Железо вместо людей: промышленность Пензы отвечает на кадровый голод тотальной роботизацией
Коммунальный шторм в Татарстане: количество жалоб на работу ЖКХ внезапно выросло на треть
Иран бьёт по нефтехранилищам — газ взлетел на 50%: миру грозит новый кризис?
Мир нефти на грани кризиса: как закрытие Ормузского пролива повлияет на цены заправок в России
Бронепоезд мчится под откос: Сенат США пытается отобрать у президента пульт управления войной
Разбитое корыто вместо сквера: системный износ инфраструктуры проверяет на прочность бюджет Сыктывкара
Лоскутное одеяло из асфальта уходит в прошлое: трасса до Нарьян-Мара меняет статус и бюджет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.