Звёзды замерзают до жути в космосе : самые холодные из них могут оказаться чужими мегаструктурами

Сфера Дайсона — идея, которая заворожила умы ученых с 1960 года. Физик Фримен Дайсон предположил, что продвинутая цивилизация могла бы окружить свою звезду роем конструкций, чтобы захватывать всю ее энергию. Сегодня мы говорим не о монолитной оболочке, а о рое спутников, которые выглядят реалистичнее.
Новая работа Амирнезама Амири из Университета Арканзаса показывает, где искать такие мегаструктуры. Исследование, доступное на препринте и готовое к публикации в Universe, фокусируется на красных и белых карликах — звездах, идеальных для роев Дайсона по энергетике и материалам.
Эти объекты меняют привычные представления о небе. Они сдвигают звезду на диаграмме Герцшпрунга-Рассела в холодную зону, излучая тепло вместо видимого света. Телескопы вроде Джеймса Уэбба уже ищут такие аномалии.
Концепция возникла у Фримена Дайсона в 1960 году. Высокоразвитая цивилизация строит рой вокруг звезды, чтобы улавливать ее излучение. Это не сплошная оболочка, а сеть панелей — реалистичный вариант для техносигнатур.
Такая структура использует всю энергию звезды, переизлучая ее в инфракрасном диапазоне. Астрономы ищут ее по аномалиям в спектре и блеске, как в проектах с телескопами.
"Рой Дайсона — это инженерный вызов, но физически возможный для долгоживущих звезд", — рассказал в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.
Красные карлики — самые распространенные звезды в галактике. Они горят триллионы лет, экономя топливо. Рой вокруг них строится близко — от 0,05 до 0,3 а. е., с низкими затратами материалов.
Их температура около 3000 К, рой охладит панели до 50 К. Это создаст заметный сдвиг в спектре, видимый для наблюдателей.
|Тип звезды
|Преимущества для роя
|Красный карлик
|Долгая жизнь, малый размер, низкие затраты
|Белый карлик
|Компактность, стабильное излучение
Таблица показывает ключевые плюсы. Красные карлики лидируют по числу.
Белые карлики — остатки солнцеподобных звезд, сжатые до 1% радиуса. Рой строится в миллионах километров, упрощая задачу. Они светят миллиарды лет стабильно.
Материалы тратятся минимально, энергия доступна долго. Это второй приоритет для поисков небесных аномалий.
Диаграмма HR классифицирует звезды по температуре и светимости. Рой блокирует свет, переизлучая тепло. Звезда смещается вправо — в холодную зону, без естественных аналогов.
Светимость та же, но в ИК-диапазоне. Для красного карлика сдвиг огромен — с 3000 К до 50 К.
"Сдвиг на диаграмме HR — яркий маркер искусственности", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.
Обычные звезды имеют пылевые диски с силикатными линиями. Рой Дайсона чист — без пыли вокруг панелей. Спектр выглядит подозрительно гладким.
Зазоры в рое вызовут изменение блеска при вращении. Это добавит непредсказуемости, заметной в данных.
Проект Hephaistos из 5 млн звезд выделил 7 кандидатов-красных карликов в 2024 году. Один исключен из-за фона, осталось 5. WISE и JWST идеальны для проверки.
"Кандидаты требуют детального анализа ИК-данных", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Новая статья уточняет критерии поиска.
Нет, расчеты показывают невозможность монолита. Рой с зазорами — реалистичный вариант.
Они компактны, долгоживущи, требуют мало материалов. Идеальны для цивилизаций.
Да, по ИК-аномалиям и чистому спектру. JWST и WISE уже работают.
