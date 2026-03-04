Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Звёзды замерзают до жути в космосе : самые холодные из них могут оказаться чужими мегаструктурами

Сфера Дайсона — идея, которая заворожила умы ученых с 1960 года. Физик Фримен Дайсон предположил, что продвинутая цивилизация могла бы окружить свою звезду роем конструкций, чтобы захватывать всю ее энергию. Сегодня мы говорим не о монолитной оболочке, а о рое спутников, которые выглядят реалистичнее.

Красный гигант и планета
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Красный гигант и планета

Новая работа Амирнезама Амири из Университета Арканзаса показывает, где искать такие мегаструктуры. Исследование, доступное на препринте и готовое к публикации в Universe, фокусируется на красных и белых карликах — звездах, идеальных для роев Дайсона по энергетике и материалам.

Эти объекты меняют привычные представления о небе. Они сдвигают звезду на диаграмме Герцшпрунга-Рассела в холодную зону, излучая тепло вместо видимого света. Телескопы вроде Джеймса Уэбба уже ищут такие аномалии.

Что такое сфера Дайсона

Концепция возникла у Фримена Дайсона в 1960 году. Высокоразвитая цивилизация строит рой вокруг звезды, чтобы улавливать ее излучение. Это не сплошная оболочка, а сеть панелей — реалистичный вариант для техносигнатур.

Такая структура использует всю энергию звезды, переизлучая ее в инфракрасном диапазоне. Астрономы ищут ее по аномалиям в спектре и блеске, как в проектах с телескопами.

"Рой Дайсона — это инженерный вызов, но физически возможный для долгоживущих звезд", — рассказал в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Красные карлики — лидеры по вероятности

Красные карлики — самые распространенные звезды в галактике. Они горят триллионы лет, экономя топливо. Рой вокруг них строится близко — от 0,05 до 0,3 а. е., с низкими затратами материалов.

Их температура около 3000 К, рой охладит панели до 50 К. Это создаст заметный сдвиг в спектре, видимый для наблюдателей.

Тип звезды Преимущества для роя
Красный карлик Долгая жизнь, малый размер, низкие затраты
Белый карлик Компактность, стабильное излучение

Таблица показывает ключевые плюсы. Красные карлики лидируют по числу.

Белые карлики как выгодный вариант

Белые карлики — остатки солнцеподобных звезд, сжатые до 1% радиуса. Рой строится в миллионах километров, упрощая задачу. Они светят миллиарды лет стабильно.

Материалы тратятся минимально, энергия доступна долго. Это второй приоритет для поисков небесных аномалий.

Сдвиг на диаграмме Герцшпрунга-Рассела

Диаграмма HR классифицирует звезды по температуре и светимости. Рой блокирует свет, переизлучая тепло. Звезда смещается вправо — в холодную зону, без естественных аналогов.

Светимость та же, но в ИК-диапазоне. Для красного карлика сдвиг огромен — с 3000 К до 50 К.

"Сдвиг на диаграмме HR — яркий маркер искусственности", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Чистый спектр без пыли

Обычные звезды имеют пылевые диски с силикатными линиями. Рой Дайсона чист — без пыли вокруг панелей. Спектр выглядит подозрительно гладким.

Зазоры в рое вызовут изменение блеска при вращении. Это добавит непредсказуемости, заметной в данных.

Кандидаты уже найдены

Проект Hephaistos из 5 млн звезд выделил 7 кандидатов-красных карликов в 2024 году. Один исключен из-за фона, осталось 5. WISE и JWST идеальны для проверки.

"Кандидаты требуют детального анализа ИК-данных", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Новая статья уточняет критерии поиска.

Ответы на популярные вопросы о сфере Дайсона

Можно ли построить полноценную сферу?

Нет, расчеты показывают невозможность монолита. Рой с зазорами — реалистичный вариант.

Почему именно карлики?

Они компактны, долгоживущи, требуют мало материалов. Идеальны для цивилизаций.

Найдут ли телескопы рой?

Да, по ИК-аномалиям и чистому спектру. JWST и WISE уже работают.

Экспертная проверка: астроном Павел Громов, астрофизик Алексей Руднев, ученый-физик Дмитрий Лапшин
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Темы космос астрономия
