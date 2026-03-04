Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Невероятный поворот в Антарктиде: почему лед неожиданно начал расти, а океан притих

Наука

После двух десятилетий таяния антарктический ледяной щит с 2021 года неожиданно начал наращивать массу. Спутники Grace и Grace FO фиксируют прибавку льда, что на время замедлило рост уровня мирового океана. Это явление ставит под вопрос простые прогнозы климатических изменений.

Антарктида
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антарктида

Данные за 2021-2023 годы показывают рост массы щита на 107,79 гигатонны в год — рекорд с 1990-х. Обильные осадки стали ключевым фактором, но ученые предупреждают: краткосрочные колебания не отменяют долгосрочного тренда к сокращению.

Несмотря на временное облегчение, полное таяние Антарктиды способно поднять океан на семь метров. Мониторинг продолжается, чтобы понять, пауза это или поворот.

Спутники фиксируют неожиданный рост

Спутники Grace и Grace FO с 2002 года отслеживают массу антарктического ледникового щита. До 2021 года щит терял вес: с 2002 по 2010 год — 73,79 гигатонны ежегодно, с 2011 по 2020-й — уже 142,06 гигатонны. Западная Антарктида и полуостров таяли быстрее, восток держался стабильнее.

С 2021 по 2023 год ситуация перевернулась. Исследование в Science China Earth Sciences зафиксировало прибавку 107,79 гигатонны в год. Это самый быстрый рост за десятилетия, подтвержденный гравиметрическими замерами.

Такие данные подчеркивают сложность антарктических процессов. Гравитационные аномалии под континентом добавляют загадок, влияя на ледовую динамику.

Обильные снегопады меняют картину

Главный фактор роста — рекордные осадки. За два года снегопады накопили слой льда, компенсировавший предыдущие потери. Поверхностный прирост маскирует глубинные изменения, но пока доминирует.

Погодные аномалии усилили накопление. Антарктида реагирует на атмосферные сдвиги быстрее, чем ожидалось, что видно по древним климатическим архивам из подледных кернов.

"Обильные осадки — редкий фактор, но они не меняют базовую уязвимость щита к потеплению", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Как это влияет на океан

Рост льда сказался на глобальном океане. С 2002 по 2010 год Антарктида добавляла 0,20 мм к уровню моря ежегодно, с 2011 по 2020-й — 0,39 мм. С 2021 по 2023-й вклад стал отрицательным: минус 0,30 мм в год.

Период Масса льда (гт/год) / Уровень моря (мм/год)
2002-2010 -73,79 / +0,20
2011-2020 -142,06 / +0,39
2021-2023 +107,79 / -0,30

Таблица иллюстрирует резкий разворот. Однако это временно: океан продолжает расти из-за других факторов, включая ледник Туэйтса.

Общая тенденция остается прежней

С 1980-х масса антарктического льда сокращается в долгосрочной перспективе. Колебания — норма, но тренд к таянию сохраняется. Рост 2021-2023 годов не компенсирует накопленные потери.

Геоинженерные идеи, вроде подводных завес, обсуждаются для стабилизации, но пока на стадии проектов.

Что если весь лед растает

Полное таяние щита поднимет океан на более чем семь метров. Прибрежные города уйдут под воду, низины станут непригодными. Последствия затронут миллиарды.

Даже частичное ускорение таяния Ледника Апокалипсиса вызовет хаос. Рост льда дает передышку, но не гарантию.

"Краткий прирост не отменяет системных рисков для прибрежных зон", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Ученые осторожны

Специалисты не спешат с выводами. Необычные снегопады могли создать иллюзию стабильности, маскируя подтаивание снизу. Глубинные процессы важнее поверхностных.

Данные из подводных карт показывают скрытые угрозы подо льдом.

Что дальше

Мониторинг усилится. Следующие годы определят, продолжится ли рост или вернется таяние. Антарктида остается ключевым индикатором климата.

"Только долгосрочные наблюдения дадут ясность о стабильности щита", — объяснил в беседе с Pravda. Ru метеоролог Сергей Баранов.

Динамика Антарктиды напоминает о непредсказуемости природы. Колебания требуют внимания, но не расслабления.

Ответы на популярные вопросы о ледяном щите Антарктиды

Почему лед Антарктиды начал расти после таяния?

Обильные снегопады 2021-2023 годов накопили рекордный слой. Это поверхностный эффект, не затрагивающий базовые процессы таяния.

Снизится ли уровень моря из-за этого?

Временно да — на 0,30 мм в год. Но общий тренд роста океана продолжается за счет других источников.

Это конец климатического кризиса?

Нет, это колебание в долгосрочном снижении массы щита. Полное таяние все еще грозит катастрофой.

Что делают ученые дальше?

Усиливают спутниковый и наземный мониторинг, чтобы отличить временные пики от устойчивых сдвигов.

Экспертная проверка: климатолог Максим Орлов, эколог Денис Поляков, метеоролог Сергей Баранов
Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
