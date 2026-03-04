Невероятный поворот в Антарктиде: почему лед неожиданно начал расти, а океан притих

После двух десятилетий таяния антарктический ледяной щит с 2021 года неожиданно начал наращивать массу. Спутники Grace и Grace FO фиксируют прибавку льда, что на время замедлило рост уровня мирового океана. Это явление ставит под вопрос простые прогнозы климатических изменений.
Данные за 2021-2023 годы показывают рост массы щита на 107,79 гигатонны в год — рекорд с 1990-х. Обильные осадки стали ключевым фактором, но ученые предупреждают: краткосрочные колебания не отменяют долгосрочного тренда к сокращению.
Несмотря на временное облегчение, полное таяние Антарктиды способно поднять океан на семь метров. Мониторинг продолжается, чтобы понять, пауза это или поворот.
Спутники Grace и Grace FO с 2002 года отслеживают массу антарктического ледникового щита. До 2021 года щит терял вес: с 2002 по 2010 год — 73,79 гигатонны ежегодно, с 2011 по 2020-й — уже 142,06 гигатонны. Западная Антарктида и полуостров таяли быстрее, восток держался стабильнее.
С 2021 по 2023 год ситуация перевернулась. Исследование в Science China Earth Sciences зафиксировало прибавку 107,79 гигатонны в год. Это самый быстрый рост за десятилетия, подтвержденный гравиметрическими замерами.
Такие данные подчеркивают сложность антарктических процессов. Гравитационные аномалии под континентом добавляют загадок, влияя на ледовую динамику.
Главный фактор роста — рекордные осадки. За два года снегопады накопили слой льда, компенсировавший предыдущие потери. Поверхностный прирост маскирует глубинные изменения, но пока доминирует.
Погодные аномалии усилили накопление. Антарктида реагирует на атмосферные сдвиги быстрее, чем ожидалось, что видно по древним климатическим архивам из подледных кернов.
Рост льда сказался на глобальном океане. С 2002 по 2010 год Антарктида добавляла 0,20 мм к уровню моря ежегодно, с 2011 по 2020-й — 0,39 мм. С 2021 по 2023-й вклад стал отрицательным: минус 0,30 мм в год.
|Период
|Масса льда (гт/год) / Уровень моря (мм/год)
|2002-2010
|-73,79 / +0,20
|2011-2020
|-142,06 / +0,39
|2021-2023
|+107,79 / -0,30
Таблица иллюстрирует резкий разворот. Однако это временно: океан продолжает расти из-за других факторов, включая ледник Туэйтса.
С 1980-х масса антарктического льда сокращается в долгосрочной перспективе. Колебания — норма, но тренд к таянию сохраняется. Рост 2021-2023 годов не компенсирует накопленные потери.
Геоинженерные идеи, вроде подводных завес, обсуждаются для стабилизации, но пока на стадии проектов.
Полное таяние щита поднимет океан на более чем семь метров. Прибрежные города уйдут под воду, низины станут непригодными. Последствия затронут миллиарды.
Даже частичное ускорение таяния Ледника Апокалипсиса вызовет хаос. Рост льда дает передышку, но не гарантию.
Специалисты не спешат с выводами. Необычные снегопады могли создать иллюзию стабильности, маскируя подтаивание снизу. Глубинные процессы важнее поверхностных.
Данные из подводных карт показывают скрытые угрозы подо льдом.
Мониторинг усилится. Следующие годы определят, продолжится ли рост или вернется таяние. Антарктида остается ключевым индикатором климата.
Динамика Антарктиды напоминает о непредсказуемости природы. Колебания требуют внимания, но не расслабления.
Обильные снегопады 2021-2023 годов накопили рекордный слой. Это поверхностный эффект, не затрагивающий базовые процессы таяния.
Временно да — на 0,30 мм в год. Но общий тренд роста океана продолжается за счет других источников.
Нет, это колебание в долгосрочном снижении массы щита. Полное таяние все еще грозит катастрофой.
Усиливают спутниковый и наземный мониторинг, чтобы отличить временные пики от устойчивых сдвигов.
