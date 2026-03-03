Климатический кошмар под землей: как заброшенные скважины в Австралии ускоряют глобальное потепление

В Австралии тысячи заброшенных угольных скважин продолжают выделять метан — мощный парниковый газ, который усиливает климатический кризис. Исследование ученых из Университета Квинсленда выявило, что одна такая скважина в штате выбрасывает в атмосферу столько метана, сколько 10 тысяч автомобилей за год. Это открытие подчеркивает риски от старых разведочных работ, которые десятилетиями игнорировались.

Метан в 86 раз мощнее углекислого газа по влиянию на потепление в ближайшие 20 лет. Заброшенные скважины, пробуренные еще в прошлом веке, часто заделаны кустарно — цементом или землей. В Квинсленде их около 130 тысяч, и лишь малая часть проверена. Проблема касается не только Австралии, но и других стран с историей угледобычи.

Австралийские власти признают пробелы в регулировании, но системного плана по аудиту нет. Горнодобывающие компании, ответственные за многие скважины, давно исчезли с рынка, оставив унаследованное загрязнение.

Что показало исследование в Квинсленде

Ученые из Университета Квинсленда впервые применили квантовый газовый лидар для измерения метановых выбросов из заброшенной угольной скважины. За семь дней полевых тестов они зафиксировали утечку в 235 тонн метана ежегодно. Это эквивалентно выхлопам от 10 тысяч автомобилей, проезжающих 12 тысяч километров в год.

Скважина глубиной 100 метров была частично засыпана землей и цементом в мешке — далеко от современных стандартов. Измерения показали зависимость выбросов от погоды: ветер и температура усиливали утечку.

"Такие сверхэмиссии редки, но их вклад значителен", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по охране окружающей среды Никитин Олег.

Другая скважина вызывала гейзеры с метаном, но после заделки выбросы прекратились. Это доказывает эффективность простых мер.

Масштабы проблемы: тысячи скважин без контроля

В бассейнах Сурат и Боуэн в Квинсленде насчитывается около 130 тысяч разведочных скважин. Многие пробурены в спешке без должной документации. Даже если 5% из них имеют похожие утечки, общий вклад сравним с выбросами 65 миллионов автомобилей.

Регион Количество скважин Квинсленд 130 000 Новый Южный Уэльс более 9 000

Проверки проводятся только по жалобам. Отсутствие карт и данных затрудняет оценку рисков. В Австралии геологические исследования часто фокусируются на ресурсах, а не на старых рисках.

Почему метан так опасен для климата

Метан обеспечивает треть текущего глобального потепления. Его глобальный потенциал потепления в 86 раз выше CO2 за 20 лет. Заброшенные скважины — невидимый источник, не учтенный в климатических отчетах.

МГЭИК подчеркивает: сокращение метана — быстрый способ замедлить потепление. В Австралии, где продолжаются угольные проекты, такие утечки подрывают усилия. Экологические проблемы здесь связаны с жару и пожарами.

Технологии вроде лидара позволяют выявлять "сверхэмиттеры" точно и дешево.

Проблемы с ответственностью и регулированием

Многие компании-бурщики обанкротились, скважины стали "сиротами". Правительство Квинсленда проверяет их только по случаям. В Новом Южном Уэльсе нет системного мониторинга.

"Это слепая зона в климатической инвентаризации", — рассказал в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Эксперты предлагают фонд за счет роялти для заделки бесхозных объектов. Геологические аномалии в Австралии усложняют картирование.

Как заделать скважины и остановить утечки

Заделка цементом по современным стандартам блокирует метан надолго. Исследователи предлагают расширить тесты на 100 скважин, чтобы выявить факторы риска — геологию или гидрологию.

Простые действия эффективны: гейзерная скважина остановлена заделкой. Это "низко висящий фрукт" для сокращения выбросов без инноваций.

Государственный аудит с финансированием из угольных доходов решит проблему. Тектонические процессы влияют на стабильность заделок.

Реакция властей и компаний

Правительство ссылается на юридические сложности и отсутствие данных. Горнодобывающие молчат, несмотря на 50+ проектов в Квинсленде. Экологи требуют приоритета прошлому перед новым бурением.

"Нужна политическая воля — заделка недорога", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Перспективы сокращения выбросов

Лидар выявляет утечки быстро. Заделка — дешевый шаг к целям МГЭИК. Проверка водных скважин тоже нужна. Климатические изменения усиливают urgency.

Австралия может стать примером: аудит и фонд решат legacy-загрязнение. Геология Австралии требует внимания к недрам.

Ответы на популярные вопросы о метановых утечках из шахт

Сколько метана выделяет одна заброшенная скважина?

В Квинсленде зафиксировано 235 тонн в год — как от 10 тысяч автомобилей. Масштаб зависит от заделки и условий.

Можно ли остановить утечки?

Да, цементная заделка по стандартам эффективна. Пример — скважина с гейзерами, закрытая без проблем.

Кто отвечает за старые скважины?

Часто "сироты" без владельцев. Предлагают государственный фонд из роялти.

