Климатический кошмар под землей: как заброшенные скважины в Австралии ускоряют глобальное потепление

В Австралии тысячи заброшенных угольных скважин продолжают выделять метан — мощный парниковый газ, который усиливает климатический кризис. Исследование ученых из Университета Квинсленда выявило, что одна такая скважина в штате выбрасывает в атмосферу столько метана, сколько 10 тысяч автомобилей за год. Это открытие подчеркивает риски от старых разведочных работ, которые десятилетиями игнорировались.
Метан в 86 раз мощнее углекислого газа по влиянию на потепление в ближайшие 20 лет. Заброшенные скважины, пробуренные еще в прошлом веке, часто заделаны кустарно — цементом или землей. В Квинсленде их около 130 тысяч, и лишь малая часть проверена. Проблема касается не только Австралии, но и других стран с историей угледобычи.
Австралийские власти признают пробелы в регулировании, но системного плана по аудиту нет. Горнодобывающие компании, ответственные за многие скважины, давно исчезли с рынка, оставив унаследованное загрязнение.
Ученые из Университета Квинсленда впервые применили квантовый газовый лидар для измерения метановых выбросов из заброшенной угольной скважины. За семь дней полевых тестов они зафиксировали утечку в 235 тонн метана ежегодно. Это эквивалентно выхлопам от 10 тысяч автомобилей, проезжающих 12 тысяч километров в год.
Скважина глубиной 100 метров была частично засыпана землей и цементом в мешке — далеко от современных стандартов. Измерения показали зависимость выбросов от погоды: ветер и температура усиливали утечку.
"Такие сверхэмиссии редки, но их вклад значителен", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по охране окружающей среды Никитин Олег.
Другая скважина вызывала гейзеры с метаном, но после заделки выбросы прекратились. Это доказывает эффективность простых мер.
В бассейнах Сурат и Боуэн в Квинсленде насчитывается около 130 тысяч разведочных скважин. Многие пробурены в спешке без должной документации. Даже если 5% из них имеют похожие утечки, общий вклад сравним с выбросами 65 миллионов автомобилей.
|Регион
|Количество скважин
|Квинсленд
|130 000
|Новый Южный Уэльс
|более 9 000
Проверки проводятся только по жалобам. Отсутствие карт и данных затрудняет оценку рисков. В Австралии геологические исследования часто фокусируются на ресурсах, а не на старых рисках.
Метан обеспечивает треть текущего глобального потепления. Его глобальный потенциал потепления в 86 раз выше CO2 за 20 лет. Заброшенные скважины — невидимый источник, не учтенный в климатических отчетах.
МГЭИК подчеркивает: сокращение метана — быстрый способ замедлить потепление. В Австралии, где продолжаются угольные проекты, такие утечки подрывают усилия. Экологические проблемы здесь связаны с жару и пожарами.
Технологии вроде лидара позволяют выявлять "сверхэмиттеры" точно и дешево.
Многие компании-бурщики обанкротились, скважины стали "сиротами". Правительство Квинсленда проверяет их только по случаям. В Новом Южном Уэльсе нет системного мониторинга.
"Это слепая зона в климатической инвентаризации", — рассказал в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.
Эксперты предлагают фонд за счет роялти для заделки бесхозных объектов. Геологические аномалии в Австралии усложняют картирование.
Заделка цементом по современным стандартам блокирует метан надолго. Исследователи предлагают расширить тесты на 100 скважин, чтобы выявить факторы риска — геологию или гидрологию.
Простые действия эффективны: гейзерная скважина остановлена заделкой. Это "низко висящий фрукт" для сокращения выбросов без инноваций.
Государственный аудит с финансированием из угольных доходов решит проблему. Тектонические процессы влияют на стабильность заделок.
Правительство ссылается на юридические сложности и отсутствие данных. Горнодобывающие молчат, несмотря на 50+ проектов в Квинсленде. Экологи требуют приоритета прошлому перед новым бурением.
"Нужна политическая воля — заделка недорога", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.
Лидар выявляет утечки быстро. Заделка — дешевый шаг к целям МГЭИК. Проверка водных скважин тоже нужна. Климатические изменения усиливают urgency.
Австралия может стать примером: аудит и фонд решат legacy-загрязнение. Геология Австралии требует внимания к недрам.
В Квинсленде зафиксировано 235 тонн в год — как от 10 тысяч автомобилей. Масштаб зависит от заделки и условий.
Да, цементная заделка по стандартам эффективна. Пример — скважина с гейзерами, закрытая без проблем.
Часто "сироты" без владельцев. Предлагают государственный фонд из роялти.
