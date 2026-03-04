Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад

В Норвегии открыли пещеру, нетронутую 75 тысяч лет. Там сохранились останки животных из эпохи последнего ледникового периода. Эти находки меняют представление о климате и фауне Арктики того времени.

Фото: Own work by Lowcarb23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Арктика

Пещера Арне Квамгротта спрятана в карстовых породах за Полярным кругом. Её обнаружили случайно во время добычи известняка в 1990-х. Раскопки 2021-2022 годов дали более 6000 фрагментов костей, идеально сохранившихся благодаря особым условиям.

Среди останков — древний белый медведь, морж, песец, гренландский кит и даже копытный лемминг, которого раньше не фиксировали в Скандинавии. Это указывает на гораздо более тёплый климат 75 тысяч лет назад.

Секретная пещера за Полярным кругом

Арне Квамгротта — маленькая пещера в северной Норвегии. Она укрыта в известняковых породах и оставалась неизвестной десятилетиями. Туристы и учёные прошли мимо, пока добыча камня не натолкнулась на вход в 1990-х.

Пещера идеально сохранила следы прошлого. Ледниковые массы обычно стирают такие отложения, но здесь постоянная температура и влажность создали естественный холодильник. Команда из Университета Осло начала системные раскопки только недавно.

Это место стало настоящим сундуком с сокровищами. Оно показывает, как природа прячет историю в самых неожиданных уголках.

Животные из далёкого прошлого

Вид Значение находки Белый медведь Один из древнейших экземпляров Копытный лемминг Первый раз в Скандинавии Морж и гренландский кит Свободная прибрежная зона

Более 6000 фрагментов костей принадлежат разным видам. Есть морские птицы, песцы, пресноводные рыбы. Главный сюрприз — копытный лемминг. Его раньше связывали только с южными широтами.

Эти животные мигрировали по сезонному льду и талым водам. Находки рисуют картину живой Арктики без сплошного ледового покрова.

"Такие пещеры — редкий шанс заглянуть в экосистемы прошлого без искажений", — в беседе с Pravda. Ru рассказал археолог Павел Синицын.

Сколько лет этим костям

Останки датируют 75 тысячами лет назад. Это межстадиальный период — пауза в ледниковом цикле с потеплением. Ледники отступали, открывая пути для животных.

Сохранность поразительная. В обычных условиях эрозия уничтожает кости, но здесь они лежали в стабильной среде. Это позволило извлечь даже ДНК.

Тепло в эпоху льдов

75 тысяч лет назад регион был теплее ожидаемого. Прибрежные зоны оставались свободными ото льда. Животные, привыкшие к холоду, добирались сюда по льду, а лемминги — по суше.

Генетика показывает: это были отдельные линии, вымершие позже. Климатические колебания стёрли их с лица земли. Подобные сценарии видны и сегодня в леднике Туэйтса.

Экосистемы Арктики оказались уязвимыми. Потепление меняло ареалы быстрее, чем виды успевали адаптироваться. Аналогичные процессы описаны под антарктическим льдом.

"Находки подтверждают резкие климатические сдвиги в прошлом", — в беседе с Pravda. Ru отметил климатолог Максим Орлов.

Как определили всё точно

Учёные применили остеологию — сравнение форм костей. Плюс метабаркодирование ДНК из образцов. Это дало точные виды и возраст.

Методы подтвердили межстадиал. Подобные подходы используют в геологических исследованиях под Австралией или Гавайями.

Результаты опубликованы, они меняют карты фауны ледникового периода. Норвегия теперь ключевой пункт в истории Арктики.

Что это значит для нас

Находки предупреждают о хрупкости экосистем. Виды не пережили потепления тогда — что будет сейчас, когда изменения в разы быстрее? Арктика может повторить сценарий.

Это окно в прошлое помогает моделировать будущее. Климатические угрозы, как метановые выбросы, усиливаются. Пещера напоминает: природа хранит уроки.

Сегодняшние исследования фокусируются на таких артефактах. Они связывают прошлое с настоящим, включая мантию Земли.

"Эти останки показывают динамику миграций в Арктике", — в беседе с Pravda. Ru рассказал антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о пещере в Норвегии

Почему пещера сохранила кости так хорошо?

Стабильная температура и влажность создали условия, близкие к вечной мерзлоте. Эрозия не добралась до глубин.

Что нового узнали о климате?

Регион был теплее, без сплошного льда. Животные мигрировали свободно, что меняет карты ледникового периода.

Влияет ли это на сегодняшние изменения?

Да, показывает уязвимость экосистем. Потепления прошлого стёрли виды — аналогия для Арктики сейчас.

Читайте также