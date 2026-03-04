Таяние антарктических ледников давно тревожит ученых: оно ускоряет рост уровня моря и усиливает потепление. Но раньше звучали надежды, что этот процесс высвободит в океан железо, которое подкормит фитопланктон и поможет поглощать больше углекислого газа. Новые прямые измерения под шельфовыми льдами ставят под сомнение эту идею.
Исследователи подошли вплотную к месту, где лед соприкасается с водой, и взяли пробы. Оказалось, концентрации растворенного железа гораздо ниже, чем ждали модели. Большая часть этого элемента быстро уходит из зоны доступа для микроводорослей, оседая или связываясь с другими веществами.
Эти данные меняют взгляд на роль океана как буфера климата. Южный океан поглощает четверть антропогенного CO₂, но без сильного "удобрения" от льдов его возможности ограничены. Природа предлагает меньше помощи, чем казалось.
Ученые годами изучали, как таяние ледников Антарктиды может дать океану неожиданный плюс. Ледники несут в воду железо — ключевой элемент для фитопланктона. Эти микроводоросли во время фотосинтеза забирают CO₂ и переносят углерод в глубины, где он надолго заперся.
Южный океан беден железом, что тормозит рост планктона. Модели обещали: таяние шельфовых льдов обогатит воды и усилит поглощение газа. Некоторые сценарии даже учитывали это как естественную компенсацию потеплению.
Но расчеты опирались на косвенные данные. Пробоотбор под километровыми толщами льда — задача для смельчаков. Теперь полевые измерения дают четкую картину.
Модели завышали вклад льда. Исследование в журнале Communications Earth & Environment опирается на пробы из зоны интенсивного обмена водой и льдом. Концентрации растворенного железа оказались в разы ниже ожидаемых.
|Ожидаемое по моделям
|Измеренное в полях
|Высокие концентрации Fe (до 10 нмоль/л)
|Низкие (менее 2 нмоль/л)
|Полная биодоступность для планктона
|Быстрое осаждение и связывание
|Сильный рост продуктивности
|Ограниченное влияние
Таблица показывает разрыв. Железо агрегируется в частицы, оседает или входит в комплексы — и выходит из игры для микроводорослей.
Команда пробралась под платформу, где таяние наиболее активно. Пробы талых вод подтвердили: железо есть, но его биодоступная доля мала. Физические процессы быстро разбавляют и удаляют элемент.
"Прямые измерения подо льдом впервые показали реальные концентрации — модели переоценили эффект в несколько раз", — в беседе с Pravda. Ru поделился климатолог Максим Орлов.
Это меняет понимание подледных процессов. Антарктида хранит еще много загадок.
Южный океан — главный поглотитель CO₂. Если железо от ледника Туэйтса не помогает так сильно, буфер слабее. Модели нужно корректировать: меньше продуктивности, точнее прогнозы потепления.
Раньше эффект видели как смягчение. Теперь ясно: он маргинален. Это касается всех сценариев, включая палеоклиматические архивы.
Обновленные расчеты дадут реалистичные оценки биологической активности в полярных водах.
Климат полон обратных связей, но многие сложнее ожидаемого. Таяние льдов несет риски: от оползней в Гренландии до роста уровня моря. Положительные эффекты ограничены антропогенным давлением.
"Естественные механизмы существуют, но их мощь преувеличена — выбросы CO₂ доминируют", — в беседе с Pravda. Ru отметил эколог Денис Поляков.
Океан адаптируется, но не бесконечно. Давление человека перевешивает.
Больше прямых наблюдений раскроют динамику. Уже видно: таяние в Арктике и Антарктиде меняет гравитацию и течения. Фитопланктон не компенсирует все.
"Данные под льдом — ключ к точным прогнозам, океан нуждается в нашей помощи", — в беседе с Pravda. Ru рассказал метеоролог Сергей Баранов.
Будущее зависит от сокращения выбросов, а не от надежд на природу.
Нет, новые измерения показывают, что железо из льда слабо доступно планктону. Эффект минимален.
Оно быстро осаждается, разбавляется или связывается с другими веществами в воде.
Таяние напрямую повышает уровень, а слабый океанский буфер усугубляет потепление.
Да, для учета реальных концентраций железа и продуктивности.
Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.