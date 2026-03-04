Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Трофимов

Ледники обманули надежды: почему природа не сможет спасти нас от глобального потепления

Наука

Таяние антарктических ледников давно тревожит ученых: оно ускоряет рост уровня моря и усиливает потепление. Но раньше звучали надежды, что этот процесс высвободит в океан железо, которое подкормит фитопланктон и поможет поглощать больше углекислого газа. Новые прямые измерения под шельфовыми льдами ставят под сомнение эту идею.

Ледник
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Ледник

Исследователи подошли вплотную к месту, где лед соприкасается с водой, и взяли пробы. Оказалось, концентрации растворенного железа гораздо ниже, чем ждали модели. Большая часть этого элемента быстро уходит из зоны доступа для микроводорослей, оседая или связываясь с другими веществами.

Эти данные меняют взгляд на роль океана как буфера климата. Южный океан поглощает четверть антропогенного CO₂, но без сильного "удобрения" от льдов его возможности ограничены. Природа предлагает меньше помощи, чем казалось.

Надежда на океанский буфер

Ученые годами изучали, как таяние ледников Антарктиды может дать океану неожиданный плюс. Ледники несут в воду железо — ключевой элемент для фитопланктона. Эти микроводоросли во время фотосинтеза забирают CO₂ и переносят углерод в глубины, где он надолго заперся.

Южный океан беден железом, что тормозит рост планктона. Модели обещали: таяние шельфовых льдов обогатит воды и усилит поглощение газа. Некоторые сценарии даже учитывали это как естественную компенсацию потеплению.

Но расчеты опирались на косвенные данные. Пробоотбор под километровыми толщами льда — задача для смельчаков. Теперь полевые измерения дают четкую картину.

Железо из льда: теория против практики

Модели завышали вклад льда. Исследование в журнале Communications Earth & Environment опирается на пробы из зоны интенсивного обмена водой и льдом. Концентрации растворенного железа оказались в разы ниже ожидаемых.

Ожидаемое по моделям Измеренное в полях
Высокие концентрации Fe (до 10 нмоль/л) Низкие (менее 2 нмоль/л)
Полная биодоступность для планктона Быстрое осаждение и связывание
Сильный рост продуктивности Ограниченное влияние

Таблица показывает разрыв. Железо агрегируется в частицы, оседает или входит в комплексы — и выходит из игры для микроводорослей.

Что увидели под антарктическим шельфом

Команда пробралась под платформу, где таяние наиболее активно. Пробы талых вод подтвердили: железо есть, но его биодоступная доля мала. Физические процессы быстро разбавляют и удаляют элемент.

"Прямые измерения подо льдом впервые показали реальные концентрации — модели переоценили эффект в несколько раз", — в беседе с Pravda. Ru поделился климатолог Максим Орлов.

Это меняет понимание подледных процессов. Антарктида хранит еще много загадок.

Последствия для климатических моделей

Южный океан — главный поглотитель CO₂. Если железо от ледника Туэйтса не помогает так сильно, буфер слабее. Модели нужно корректировать: меньше продуктивности, точнее прогнозы потепления.

Раньше эффект видели как смягчение. Теперь ясно: он маргинален. Это касается всех сценариев, включая палеоклиматические архивы.

Обновленные расчеты дадут реалистичные оценки биологической активности в полярных водах.

Почему природа не спасет так просто

Климат полон обратных связей, но многие сложнее ожидаемого. Таяние льдов несет риски: от оползней в Гренландии до роста уровня моря. Положительные эффекты ограничены антропогенным давлением.

"Естественные механизмы существуют, но их мощь преувеличена — выбросы CO₂ доминируют", — в беседе с Pravda. Ru отметил эколог Денис Поляков.

Океан адаптируется, но не бесконечно. Давление человека перевешивает.

Взгляд в будущее полярных океанов

Больше прямых наблюдений раскроют динамику. Уже видно: таяние в Арктике и Антарктиде меняет гравитацию и течения. Фитопланктон не компенсирует все.

"Данные под льдом — ключ к точным прогнозам, океан нуждается в нашей помощи", — в беседе с Pravda. Ru рассказал метеоролог Сергей Баранов.

Будущее зависит от сокращения выбросов, а не от надежд на природу.

Ответы на популярные вопросы о таянии антарктических ледников

Смягчит ли таяние льдов потепление за счет фитопланктона?

Нет, новые измерения показывают, что железо из льда слабо доступно планктону. Эффект минимален.

Почему железо не доходит до микроводорослей?

Оно быстро осаждается, разбавляется или связывается с другими веществами в воде.

Как это влияет на уровень моря?

Таяние напрямую повышает уровень, а слабый океанский буфер усугубляет потепление.

Нужно ли менять климатические модели?

Да, для учета реальных концентраций железа и продуктивности.

Читайте также

Экспертная проверка: климатолог Максим Орлов, эколог Денис Поляков, метеоролог Сергей Баранов
Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы климат антарктида глобальное потепление
