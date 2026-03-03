Ночь загорится огнями: девять редких небесных событий, которые увидит мир в марте 2026

Март 2026 года обещает стать настоящим праздником для любителей ночного неба. Полное лунное затмение с кроваво-красным оттенком, редкие соединения планет, яркое северное сияние и первые намёки на ядро Млечного пути — всё это ждёт наблюдателей. Эти события сделают мартовские вечера незабываемыми, особенно в ясную погоду.

От парада планет в начале месяца до покрытия яркой звезды Регулусом в конце — девять ключевых явлений развернутся на фоне весеннего равноденствия. Подготовьтесь заранее: выберите тёмное место вдали от городских огней и вооружитесь биноклем или телескопом.

Каждое событие имеет свои особенности времени и места обзора, что позволит спланировать маршрут для максимального эффекта. Давайте разберём их по порядку.

Парад планет в начале марта

Сразу после заката 1 марта обратите взгляд на запад: Меркурий, Венера и Сатурн зажгут низкий горизонт. Юпитер тем временем взойдёт высоко на юго-востоке. Нептун и Уран потребуют оптики, но их присутствие завершит парад.

Это зрелище напоминает о динамике солнечной системы, где планеты выстраиваются в линию от нашего взгляда. Идеальное время — сумерки, пока небо не потемнело полностью.

Дата Событие 1 марта Парад планет 3 марта Кровавая Луна 7-8 марта Соединение Венеры-Сатурн

Таблица поможет ориентироваться в первых событиях месяца.

Кровавая Луна 3 марта

Ранним утром 3 марта Луна погрузится в земную тень, приобретя медно-красный оттенок. Это полное лунное затмение, видимое по всей Северной Америке, с лучшими видами на западе.

На востоке Луна опустится низко, создавая драматичный силуэт. Физика проста: красные лучи проходят сквозь атмосферу Земли, окрашивая диск.

"Затмение 3 марта — редкий шанс увидеть полную фазу без риска для глаз, в отличие от солнечных. Ищите открытые места на западе", — в беседе с Pravda. Ru говорит астроном Павел Громов.

Соединение Венеры и Сатурна

7-8 марта Венера и Сатурн сблизятся над западным горизонтом через 45 минут после заката. В телескоп они уместятся в одном поле зрения, создавая компактную пару.

Эффект сохранится и в соседние ночи. Это классическое соединение подчёркивает орбитальную геометрию планет.

Новолуние и зодиакальный свет

19 марта новолуние откроет тёмное небо для слабых объектов вроде скопления Пчелиный улей. Через полтора часа после заката на западе возникнет зодиакальный свет — пирамида из рассеянного солнечного света в пыли.

Это явление ярче всего у равноденствия. Идеально для фотографов и любителей глубокого космоса.

"Зодиакальный свет — маркер солнечной пыли, видимый невооружённым глазом в чистом небе. Новолуние усилит эффект", — в беседе с Pravda. Ru отметил астрофизик Алексей Руднев.

Весеннее равноденствие и северное сияние

20 марта в 15:46 по центральноевропейскому времени наступит равноденствие. Полюса Земли выстроятся так, что солнечный ветер легче вызовет северное сияние, видимое даже южнее.

Аляска и Великие озёра — приоритетные точки. Активность вырастет благодаря космической погоде.

Луна у Плеяд и Юпитера

22 марта тонкий серп Луны приблизится к Плеядам на западе через 60-90 минут после заката. 26-27 марта она встретит Юпитера у Ориона на юго-западе.

Эти оккультации и встречи — быстротечные, но яркие моменты для снимков.

Покрытие Регулуса Луной

29-30 марта Луна закроет Регулус в Деве. В Африке, Азии и Европе увидят полное покрытие, в США — близкий проход всю ночь.

Событие подчёркивает относительное движение Луны на фоне звёзд.

"Покрытие Регулуса — точная демонстрация лунной орбиты, видимая в ключевых регионах", — в беседе с Pravda. Ru рассказал учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Весь месяц ядро Млечного пути проявится перед рассветом на юго-востоке. Тёмные места вроде Гранд-Каньона усилят видимость.

Ответы на популярные вопросы о небесных явлениях марта 2026

Когда лунное затмение в марте 2026 года?

Полное лунное затмение пройдёт рано утром 3 марта. Луна окраситесь в оранжевый оттенок в земной тени. Лучше всего на западном побережье.

Где видно лунное затмение 3 марта 2026 года?

Во всех 50 штатах США, с оптимальными условиями на Тихоокеанском побережье. На Востоке нужен вид на запад.

Когда весеннее равноденствие в марте 2026 года?

20 марта в 15:46 CET. Оно повысит шансы на северное сияние за счёт положения полюсов.

Как наблюдать соединение Венеры и Сатурна?

7-8 марта над западным горизонтом через 45 минут после заката. В телескоп — в одном поле зрения.

Где смотреть ядро Млечного пути в марте?

Предрассветные часы на юго-востоке. Выберите места без светового загрязнения, как Гранд-Каньон.

