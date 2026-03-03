Март 2026 года обещает стать настоящим праздником для любителей ночного неба. Полное лунное затмение с кроваво-красным оттенком, редкие соединения планет, яркое северное сияние и первые намёки на ядро Млечного пути — всё это ждёт наблюдателей. Эти события сделают мартовские вечера незабываемыми, особенно в ясную погоду.
От парада планет в начале месяца до покрытия яркой звезды Регулусом в конце — девять ключевых явлений развернутся на фоне весеннего равноденствия. Подготовьтесь заранее: выберите тёмное место вдали от городских огней и вооружитесь биноклем или телескопом.
Каждое событие имеет свои особенности времени и места обзора, что позволит спланировать маршрут для максимального эффекта. Давайте разберём их по порядку.
Сразу после заката 1 марта обратите взгляд на запад: Меркурий, Венера и Сатурн зажгут низкий горизонт. Юпитер тем временем взойдёт высоко на юго-востоке. Нептун и Уран потребуют оптики, но их присутствие завершит парад.
Это зрелище напоминает о динамике солнечной системы, где планеты выстраиваются в линию от нашего взгляда. Идеальное время — сумерки, пока небо не потемнело полностью.
|Дата
|Событие
|1 марта
|Парад планет
|3 марта
|Кровавая Луна
|7-8 марта
|Соединение Венеры-Сатурн
Таблица поможет ориентироваться в первых событиях месяца.
Ранним утром 3 марта Луна погрузится в земную тень, приобретя медно-красный оттенок. Это полное лунное затмение, видимое по всей Северной Америке, с лучшими видами на западе.
На востоке Луна опустится низко, создавая драматичный силуэт. Физика проста: красные лучи проходят сквозь атмосферу Земли, окрашивая диск.
"Затмение 3 марта — редкий шанс увидеть полную фазу без риска для глаз, в отличие от солнечных. Ищите открытые места на западе", — в беседе с Pravda. Ru говорит астроном Павел Громов.
7-8 марта Венера и Сатурн сблизятся над западным горизонтом через 45 минут после заката. В телескоп они уместятся в одном поле зрения, создавая компактную пару.
Эффект сохранится и в соседние ночи. Это классическое соединение подчёркивает орбитальную геометрию планет.
19 марта новолуние откроет тёмное небо для слабых объектов вроде скопления Пчелиный улей. Через полтора часа после заката на западе возникнет зодиакальный свет — пирамида из рассеянного солнечного света в пыли.
Это явление ярче всего у равноденствия. Идеально для фотографов и любителей глубокого космоса.
"Зодиакальный свет — маркер солнечной пыли, видимый невооружённым глазом в чистом небе. Новолуние усилит эффект", — в беседе с Pravda. Ru отметил астрофизик Алексей Руднев.
20 марта в 15:46 по центральноевропейскому времени наступит равноденствие. Полюса Земли выстроятся так, что солнечный ветер легче вызовет северное сияние, видимое даже южнее.
Аляска и Великие озёра — приоритетные точки. Активность вырастет благодаря космической погоде.
22 марта тонкий серп Луны приблизится к Плеядам на западе через 60-90 минут после заката. 26-27 марта она встретит Юпитера у Ориона на юго-западе.
Эти оккультации и встречи — быстротечные, но яркие моменты для снимков.
29-30 марта Луна закроет Регулус в Деве. В Африке, Азии и Европе увидят полное покрытие, в США — близкий проход всю ночь.
Событие подчёркивает относительное движение Луны на фоне звёзд.
"Покрытие Регулуса — точная демонстрация лунной орбиты, видимая в ключевых регионах", — в беседе с Pravda. Ru рассказал учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Весь месяц ядро Млечного пути проявится перед рассветом на юго-востоке. Тёмные места вроде Гранд-Каньона усилят видимость.
Полное лунное затмение пройдёт рано утром 3 марта. Луна окраситесь в оранжевый оттенок в земной тени. Лучше всего на западном побережье.
Во всех 50 штатах США, с оптимальными условиями на Тихоокеанском побережье. На Востоке нужен вид на запад.
20 марта в 15:46 CET. Оно повысит шансы на северное сияние за счёт положения полюсов.
7-8 марта над западным горизонтом через 45 минут после заката. В телескоп — в одном поле зрения.
Предрассветные часы на юго-востоке. Выберите места без светового загрязнения, как Гранд-Каньон.
Италия оказалась в числе тех европейских государств, что понесли весьма ощутимые финансовые потери после прекращения поставок российской нефти.