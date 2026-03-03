Слишком солёное для рыб — но не для него: в глубине озера обнаружили существо, ломающее правила природы

Большое Солёное озеро в Северной Америке — место, где соли накапливаются в таких количествах, что рыбы и многие организмы просто не выживают. Суровые условия глубин кажутся пустыней для жизни, но недавние находки перевернули это представление. Биологи из Университета Юты открыли здесь круглого червя, которого больше нигде на планете нет.

В природных пробах с дна озера самцы составляют меньше процента от всех особей, а в лаборатории картина меняется на обратную. Это загадочное соотношение полов подчёркивает, насколько озеро влияет на этих созданий особым образом, который трудно повторить искусственно. Новый вид Diplolaimelloides woaabi стал сенсацией, показав, как экстремальные условия формируют уникальные формы жизни.

Хотя роль червя в экосистеме озера ещё изучают, его присутствие намекает на более значимые функции, чем кажется по размерам. Озеро, известное своими рекордами солёности, теперь хранит и биологический секрет.

Как назвали нового червя

Название вида выбрали не случайно: учёные сотрудничали с старейшинами Северо-Западного племени шошонов, чьи земли включают озеро. Они предложили слово "Wo'aabi" из своего языка, что значит "червь". Так полное имя Diplolaimelloides woaabi вошло в науку, отражая уважение к коренным жителям.

Эта находка случилась во время экспедиций по сбору образцов с микробных структур на дне озера. Джули Юнг и Майкл Вернер из Университета Юты потратили три года на генетический анализ, чтобы подтвердить уникальность вида. Род Diplolaimelloides обычно встречается у побережий морей, но здесь, на высоте 4200 футов над уровнем моря и в 800 милях от океана, он обрёл новый дом.

"Такое название подчёркивает связь науки с местными традициями, делая открытие частью большего культурного наследия", — в беседе с Pravda. Ru рассказал биолог Андрей Ворошилов.

Жизнь в суровых водах озера

Круглые черви, или нематоды, — повсеместные обитатели планеты: от полярных льдов до океанских глубин и садовой земли. Более 250 тысяч видов известны науке, они составляют львиную долю животных в почве и на морском дне. Большинство короче миллиметра, поэтому их легко пропустить.

Diplolaimelloides woaabi нашли в микробных матах — твёрдых холмах на дне озера, которые создают уникальную среду. Эти структуры полны бактерий, на которых питаются черви в верхних слоях. Микробы Арктики показывают похожие механизмы выживания в экстремальных условиях, влияя на окружающую среду.

Озеро — чемпион по солёности среди природных водоёмов, и черви адаптировались к этому, становясь индикаторами здоровья экосистемы. Изменения в их популяции сигнализируют о сдвигах в солёности или химии дна.

Характеристика озера Значение Высота над уровнем моря 4200 футов Расстояние до океана 800 миль Солёность Выше океанской

Откуда появились черви

Загадка: как прибрежный род очутился в безводном озере вдали от моря? Одна теория ведёт к меловому периоду, когда Юта лежала у края внутреннего моря. Подъём суши и озеро Бонневиль, отступившее 14 тысяч лет назад, могли запереть предков здесь. Выживание бактерий в экстремальных условиях напоминает эти процессы.

Вторая версия: перелётные птицы принесли их из южноамериканских солёных озёр, цепляясь за перья. Такие перемещения беспозвоночных задокументированы. Генетика намекает и на второй неизвестный вид среди образцов.

"Геологические сдвиги прошлого могли сохранить жизнь в изоляции, как в этом озере", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил геолог Алексей Трофимов.

Обе идеи требуют проверки, но открытие меняет взгляд на заселение внутренних водоёмов.

Что значит эта находка для озера

Теперь в озере три группы многоклеточных в солёной воде: черви, артемии и личинки комаров. Они корм для перелётных птиц. Черви в водорослевых матах едят бактерии, служа индикаторами. Потепление Антарктики показывает, как такие индикаторы отслеживают изменения.

Снижение уровня воды и засуха угрожают озеру, но D. woaabi даёт базовые данные для мониторинга. Любые сдвиги в их численности укажут на проблемы.

"Микробы и черви в матах — ключ к пониманию баланса солёных экосистем", — поделился микробиолог Николай Зуев.

Ответы на популярные вопросы о новом виде червя в Большом Солёном озере

Почему самцов так мало в озере?

В природных условиях самцы — менее 1%, в лаборатории их большинство. Озеро меняет соотношение полов особым воздействием, которое ещё изучают.

Где ещё живут такие черви?

Только в этом озере. Род обычно прибрежный, но здесь уникальная адаптация.

Зачем они нужны озеру?

Питаются бактериями, служат пищей птицам и индикаторами здоровья среды.

Как нашли червя?

В микробных матах на дне во время экспедиций университета Юты.

