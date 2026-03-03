Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Руднев

Невидимый враг из космоса: как изменение магнитного поля Земли влияет на нашу жизнь

Наука

Магнитное поле Земли — невидимый щит, который отводит потоки заряженных частиц от Солнца. В последние годы над Южной Атлантикой фиксируется зона, где этот щит слабеет. Аномалия растёт, и это уже сказывается на спутниках и экипажах в космосе. Данные спутников Swarm показывают: с 2014 года площадь ослабленного поля увеличилась на миллионы километров.

Земля из космоса
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля из космоса

Учёные из Датского технического университета опубликовали анализ: напряжённость поля здесь падает до 22 тысяч нанотесл против средних 40-60 тысяч. Это ускоряется с 2020 года, особенно восточнее Африки. Почему так происходит и чем грозит космическим миссиям?

Спутники на низких орбитах проходят эту зону ежедневно. Увеличенная радиация вызывает сбои в электронике, от потери данных до поломок. Астронавты на МКС получают повышенные дозы, что повышает риски для здоровья.

Аномалия над Атлантикой растёт

Зона слабого магнитного поля над Южной Атлантикой отслеживается десятилетиями. С 2014 по 2025 год она расширилась на 1% поверхности планеты — это около 5 миллионов квадратных километров, половина Европы. Напряжённость здесь минимальна: 22 094 нанотесла против нормы в 40-60 тысяч. За decade падение составило 336 нанотесл.

"Эта аномалия не просто слабеет равномерно — восточная часть, у юго-запада Африки, меняется быстрее. Динамика внутри Земли сложнее, чем казалось", — в беседе с Pravda. Ru рассказал геолог Алексей Трофимов.

Спутники Swarm Европейского космического агентства фиксируют эти сдвиги с точностью. Геология показывает нестабильность региона за 11 миллионов лет, но текущие темпы уникальны для современности. Это влияет на механизм магнитного поля, связанный с мантией.

Параметр Значение
Минимальная напряжённость 22 094 нанотесла
Средняя по Земле 40-60 тысяч нанотесл
Падение с 2014 г. 336 нанотесл
Рост площади ~5 млн км²

Угроза спутникам и астронавтам

На орбитах 400-1000 км аномалия пропускает больше солнечных частиц. Спутники связи и наблюдения проходят её часто, получая дозы радиации, вызывающие сбои — от магнитных бурь до поломок электроники. SED-эффекты повреждают чипы.

МКС тоже задевает зона: астронавты накапливают дозы, рискуя клеточными повреждениями и онкозаболеваниями. Производители усиливают защиту, но рост аномалии усложняет миссии. Нужен мониторинг траекторий.

Причины в глубинах Земли

Ослабление — следствие процессов в жидком внешнем ядре на глубине 3000 км. Динамо от конвекции железа генерирует поле. В аномалии "пятна обратного потока" возвращают поле внутрь, создавая провал. Одно движется под Африкой на запад.

"Такие сдвиги связаны с турбулентностью в ядре и мантии, включая гигантские комки породы. Это не предвещает глобальной инверсии полюсов", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Нет признаков полной инверсии, случившейся сотни раз в истории. Это локальная флуктурация на десятилетия. Swarm продлят после 2030 для наблюдений.

Асимметрия магнитного поля

Поле несимметрично: на Юге одна сильная зона, на Севере — две, над Канадой и Сибирью. Канада слабеет (801 нанотесла за 10 лет), Сибирь крепнет (260 нанотесл). Это толкает Северный полюс к Сибири, сбивая навигацию в авиации и GPS.

Изменения от конвекции в ядре. Солнечный минимум после 2030 поможет отделить сигналы. Аналогично магнитные поля других планет защищают атмосферы.

Ответы на популярные вопросы об ослаблении магнитного поля Земли

Вернётся ли поле к норме?

Прогнозы показывают продолжение роста аномалии, если процессы в ядре не изменятся. Полное восстановление может занять десятилетия.

Угрожает ли это людям на Земле?

На поверхности щит держится, риски минимальны. Проблемы в космосе и для техники.

Приведёт ли к инверсии полюсов?

Нет текущих признаков глобальной инверсии. Это локальные флуктуации.

Как защищают спутники?

Усиливают экранирование и корректируют орбиты, избегая зоны при пиках активности.

Читайте также

Экспертная проверка: геолог Алексей Трофимов, учёный-физик Дмитрий Лапшин, астроном Павел Громов.
Автор Алексей Руднев
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы земля наука космос
Новости Все >
Подлая банда поймана с поличным и грозной рукой советского правосудия пригвождена к позорному столбу… — писала газета Правда 3 марта 1938 года
Прощай, стабильный ценник: за какими позициями в супермаркетах Тюмени теперь идет охота
Опасная гостья в тени домов: рысь устроила ночную прогулку по Мегиону, напугав десятки жителей
Резные карнизы против кондиционеров: архитектурный шедевр столетней давности доживает свой век
Райское место в огне: привычный отдых в Эмиратах превращается в опасную ловушку для туристов
От Сочи до будущего: почему Олимпийские игры уходят в субтропики и что это значит для спортсменов
Водка дорожает, а радость дешевеет: как повышение НДС меняет потребительскую корзину
Виртуальная корзина больше не преподнесет сюрпризов: правила отображения цен кардинально меняются
Скелет просит защиты, а молоко под запретом: найдены продукты для крепости костей после тридцати
Неожиданный фаворит февраля: товар, о котором мало кто слышал, стал самым дорогим игроком месяца
Сейчас читают
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Домашние животные
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Туризм
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
Военные новости
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
Популярное
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции

Пока Вашингтон рассчитывает на быстрый триумф, Москва и Пекин формируют широкий альянс, способный обеспечить стратегическое поражение США.

Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Цены на нефть могут побить все мыслимые рекорды. Но это не точно
Иран может ударить очень сильно, не перекрывая Ормузский пролив
Иран может ударить очень сильно, не перекрывая Ормузский пролив
Последние материалы
Ягоды перестанут быть мелкой кислой россыпью: весенняя схема, которую дачники скрывали годами
Правило пяти предметов в гостиной: как выбрать только лучшее для стильной и комфортной среды
Царский деликатес в новом прочтении: слоеное тесто превращает красную рыбу в шедевр высокой кухни
Гости замечают всё: десять деталей в доме, которые вы игнорируете, но они бьют по репутации
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Цветы ценою в урожай: почему первый бутон в горшке превращает мощный куст в хилое растение
Подлая банда поймана с поличным и грозной рукой советского правосудия пригвождена к позорному столбу… — писала газета Правда 3 марта 1938 года
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Просто, быстро и незабываемо: рецепт картошки, который должен знать каждый, кто любит поесть
Интерес только за еду: почему кошачья независимость побеждает желание угодить любимому человеку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.