Невидимый враг из космоса: как изменение магнитного поля Земли влияет на нашу жизнь

Магнитное поле Земли — невидимый щит, который отводит потоки заряженных частиц от Солнца. В последние годы над Южной Атлантикой фиксируется зона, где этот щит слабеет. Аномалия растёт, и это уже сказывается на спутниках и экипажах в космосе. Данные спутников Swarm показывают: с 2014 года площадь ослабленного поля увеличилась на миллионы километров.

Учёные из Датского технического университета опубликовали анализ: напряжённость поля здесь падает до 22 тысяч нанотесл против средних 40-60 тысяч. Это ускоряется с 2020 года, особенно восточнее Африки. Почему так происходит и чем грозит космическим миссиям?

Спутники на низких орбитах проходят эту зону ежедневно. Увеличенная радиация вызывает сбои в электронике, от потери данных до поломок. Астронавты на МКС получают повышенные дозы, что повышает риски для здоровья.

Аномалия над Атлантикой растёт

Зона слабого магнитного поля над Южной Атлантикой отслеживается десятилетиями. С 2014 по 2025 год она расширилась на 1% поверхности планеты — это около 5 миллионов квадратных километров, половина Европы. Напряжённость здесь минимальна: 22 094 нанотесла против нормы в 40-60 тысяч. За decade падение составило 336 нанотесл.

"Эта аномалия не просто слабеет равномерно — восточная часть, у юго-запада Африки, меняется быстрее. Динамика внутри Земли сложнее, чем казалось", — в беседе с Pravda. Ru рассказал геолог Алексей Трофимов.

Спутники Swarm Европейского космического агентства фиксируют эти сдвиги с точностью. Геология показывает нестабильность региона за 11 миллионов лет, но текущие темпы уникальны для современности. Это влияет на механизм магнитного поля, связанный с мантией.

Параметр Значение Минимальная напряжённость 22 094 нанотесла Средняя по Земле 40-60 тысяч нанотесл Падение с 2014 г. 336 нанотесл Рост площади ~5 млн км²

Угроза спутникам и астронавтам

На орбитах 400-1000 км аномалия пропускает больше солнечных частиц. Спутники связи и наблюдения проходят её часто, получая дозы радиации, вызывающие сбои — от магнитных бурь до поломок электроники. SED-эффекты повреждают чипы.

МКС тоже задевает зона: астронавты накапливают дозы, рискуя клеточными повреждениями и онкозаболеваниями. Производители усиливают защиту, но рост аномалии усложняет миссии. Нужен мониторинг траекторий.

Причины в глубинах Земли

Ослабление — следствие процессов в жидком внешнем ядре на глубине 3000 км. Динамо от конвекции железа генерирует поле. В аномалии "пятна обратного потока" возвращают поле внутрь, создавая провал. Одно движется под Африкой на запад.

"Такие сдвиги связаны с турбулентностью в ядре и мантии, включая гигантские комки породы. Это не предвещает глобальной инверсии полюсов", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Нет признаков полной инверсии, случившейся сотни раз в истории. Это локальная флуктурация на десятилетия. Swarm продлят после 2030 для наблюдений.

Асимметрия магнитного поля

Поле несимметрично: на Юге одна сильная зона, на Севере — две, над Канадой и Сибирью. Канада слабеет (801 нанотесла за 10 лет), Сибирь крепнет (260 нанотесл). Это толкает Северный полюс к Сибири, сбивая навигацию в авиации и GPS.

Изменения от конвекции в ядре. Солнечный минимум после 2030 поможет отделить сигналы. Аналогично магнитные поля других планет защищают атмосферы.

Ответы на популярные вопросы об ослаблении магнитного поля Земли

Вернётся ли поле к норме?

Прогнозы показывают продолжение роста аномалии, если процессы в ядре не изменятся. Полное восстановление может занять десятилетия.

Угрожает ли это людям на Земле?

На поверхности щит держится, риски минимальны. Проблемы в космосе и для техники.

Приведёт ли к инверсии полюсов?

Нет текущих признаков глобальной инверсии. Это локальные флуктуации.

Как защищают спутники?

Усиливают экранирование и корректируют орбиты, избегая зоны при пиках активности.

