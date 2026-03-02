Глубинный шрам Атлантики расширяется: найдено место, где прошлое Земли прорвало толщу океана

На дне Северной Атлантики скрывается гигантский каньон, который затмевает по масштабам знаменитый Гранд-Каньон на суше. Этот подводный разлом протянулся на 500 километров, уходя вглубь на 4500 метров. Ученые только недавно разгадали его происхождение: дело в столкновении тектонических сил и теплом из мантии Земли.

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias Scheck from Chemnitz, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Азорские острова

Комплекс Королевского желоба расположен в 1000 километрах к западу от Пиренейского полуострова, на востоке Срединно-Атлантического хребта. Долгое время его считали просто результатом расширения океанической коры, но новое исследование меняет картину. Тектонические плиты здесь раскололи дно, как молния рассекает небо.

Исследователи из GEOMAR в Киле проанализировали данные экспедиции и образцы пород. Оказалось, 37-24 миллиона лет назад регион стал границей между Африканской и Евразийской плитами. Это открытие объясняет, почему каньон такой глубокий и протяженный.

Где прячется подводный гигант

Королевский желоб раскинулся на северо-востоке Азорского плато, между Азорско-Бискайской возвышенностью и Азорскими островами. Его восточный край отмечен Пиком Дип — одной из самых глубоких точек Атлантики. Средняя глубина — 4500 метров, а параллельные разломы образуют систему каньонов длиной 500 километров.

Это не просто впадина: структура напоминает паутину трещин на морском дне. Регион лежит на востоке Срединно-Атлантического хребта, где океаническая кора растягивается годами.

Каньон Глубина (м) / Длина (км) Гранд-Каньон (США) 1800 / 446 Королевский желоб (Атлантика) 4500 / 500 Разлом Терсейра (Азорские острова) ~4000 / 200+

Сравнение показывает: подводные каньоны превосходят континентальные аналоги по вертикали. Это делает Королевский желоб настоящим вызовом для геологов.

"Подводные разломы вроде Королевского желоба — это следы древних границ плит, которые теперь скрыты под водой", — в беседе с Pravda. Ru рассказал геолог Алексей Трофимов.

Секреты рождения каньона

Ученые долго думали, что желоб — просто след расширения коры. Но данные из журнала Geochemistry, Geophysics, Geosystems опровергают это. Структура слишком сложная для обычного растяжения: параллельные каньоны и бассейны требуют особых условий.

Ключ — в утолщенной коре, нагретой мантийным шлейфом. Это сделало район уязвимым для разломов. Кора раскололась с востока на запад, образуя систему трещин.

Экспедиция METEOR M168 в 2020 году нанесла карту дна и собрала породы. Анализы в США и Португалии подтвердили возраст и состав.

Роль тектонических плит

24-37 миллионов лет назад регион стал временной границей между Африканской и Евразийской плитами. Кора растянулась и треснула, как ткань под натяжением. Позже граница ушла южнее, закончив формирование желоба.

Это взаимодействие плит и мантии объясняет уникальную форму. Аналогично формируется разлом Терсейра у Азорских островов, где кора тоже толстая.

Фактор Влияние на желоб Граница плит Раскол коры Мантийный шлейф Утолщение и нагрев

"Движения плит оставляют такие следы на дне океана, они как шрамы Земли", — в беседе с Pravda. Ru отметил сейсмолог Виктор Андреев.

Тепло из глубин мантии

До прибытия границы плит кора здесь была толще обычного и горячее. Причина — подъем мантийного шлейфа, предшественника азорского. Это ослабило кору механически, направив разломы именно сюда.

Такие аномалии влияют на тектонику: мантия диктует, где деформируется поверхность. Сегодня шлейф питает вулканы Азоров.

Аналогии в наши дни

Схожий процесс идет у Азоров с разломом Терсейра. Там тоже толстая кора и шлейф. Это значит, прошлые тепловые аномалии предсказывают будущие разломы в Атлантике.

Климатические сдвиги, как нагрев Атлантики, могут усилить активность. Океанские циклы регулируют глобальные изменения.

Похожие структуры меняют взгляды на океаническую кору.

"Мантийные шлейфы готовят почву для тектонических драм, как в случае с желобом", — в беседе с Pravda. Ru рассказал учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Как изучали Атлантику

Экспедиция на судне METEOR использовала гидролокацию для карт и дночерпатели для пород. Химический анализ и датировка раскрыли историю. Батиметрия из Португалии дополнила картину.

Вулканические образцы — как архив: они хранят следы мантии и плит. Это позволило проследить эволюцию от 37 миллионов лет назад.

Что это значит для понимания Земли

Желоб показывает, как мантия и плиты взаимодействуют. Такие открытия помогают прогнозировать риски в океанах и изменения уровня.

Будущие разломы могут возникнуть в похожих зонах, влияя на вулканизм и климат.

Ответы на популярные вопросы о Королевском желобе

Почему этот каньон глубже Гранд-Каньона?

Подводное давление и тектоника плит усилили разломы. Эрозия водой на суше медленнее, чем растяжение коры в океане.

Может ли желоб вырасти?

Нет, граница плит ушла. Но мантийный шлейф продолжает влиять на регион косвенно.

Влияет ли это на Азорские острова?

Да, аналогичные процессы там активны, усиливая вулканизм.

Как изучают такие глубины?

Гидролокацией, батиметрией и анализом пород с исследовательских судов.

