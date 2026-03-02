Глубинный шрам Атлантики расширяется: найдено место, где прошлое Земли прорвало толщу океана

На дне Северной Атлантики скрывается гигантский каньон, который затмевает по масштабам знаменитый Гранд-Каньон на суше. Этот подводный разлом протянулся на 500 километров, уходя вглубь на 4500 метров. Ученые только недавно разгадали его происхождение: дело в столкновении тектонических сил и теплом из мантии Земли.
Комплекс Королевского желоба расположен в 1000 километрах к западу от Пиренейского полуострова, на востоке Срединно-Атлантического хребта. Долгое время его считали просто результатом расширения океанической коры, но новое исследование меняет картину. Тектонические плиты здесь раскололи дно, как молния рассекает небо.
Исследователи из GEOMAR в Киле проанализировали данные экспедиции и образцы пород. Оказалось, 37-24 миллиона лет назад регион стал границей между Африканской и Евразийской плитами. Это открытие объясняет, почему каньон такой глубокий и протяженный.
Королевский желоб раскинулся на северо-востоке Азорского плато, между Азорско-Бискайской возвышенностью и Азорскими островами. Его восточный край отмечен Пиком Дип — одной из самых глубоких точек Атлантики. Средняя глубина — 4500 метров, а параллельные разломы образуют систему каньонов длиной 500 километров.
Это не просто впадина: структура напоминает паутину трещин на морском дне. Регион лежит на востоке Срединно-Атлантического хребта, где океаническая кора растягивается годами.
|Каньон
|Глубина (м) / Длина (км)
|Гранд-Каньон (США)
|1800 / 446
|Королевский желоб (Атлантика)
|4500 / 500
|Разлом Терсейра (Азорские острова)
|~4000 / 200+
Сравнение показывает: подводные каньоны превосходят континентальные аналоги по вертикали. Это делает Королевский желоб настоящим вызовом для геологов.
"Подводные разломы вроде Королевского желоба — это следы древних границ плит, которые теперь скрыты под водой", — в беседе с Pravda. Ru рассказал геолог Алексей Трофимов.
Ученые долго думали, что желоб — просто след расширения коры. Но данные из журнала Geochemistry, Geophysics, Geosystems опровергают это. Структура слишком сложная для обычного растяжения: параллельные каньоны и бассейны требуют особых условий.
Ключ — в утолщенной коре, нагретой мантийным шлейфом. Это сделало район уязвимым для разломов. Кора раскололась с востока на запад, образуя систему трещин.
Экспедиция METEOR M168 в 2020 году нанесла карту дна и собрала породы. Анализы в США и Португалии подтвердили возраст и состав.
24-37 миллионов лет назад регион стал временной границей между Африканской и Евразийской плитами. Кора растянулась и треснула, как ткань под натяжением. Позже граница ушла южнее, закончив формирование желоба.
Это взаимодействие плит и мантии объясняет уникальную форму. Аналогично формируется разлом Терсейра у Азорских островов, где кора тоже толстая.
|Фактор
|Влияние на желоб
|Граница плит
|Раскол коры
|Мантийный шлейф
|Утолщение и нагрев
"Движения плит оставляют такие следы на дне океана, они как шрамы Земли", — в беседе с Pravda. Ru отметил сейсмолог Виктор Андреев.
До прибытия границы плит кора здесь была толще обычного и горячее. Причина — подъем мантийного шлейфа, предшественника азорского. Это ослабило кору механически, направив разломы именно сюда.
Такие аномалии влияют на тектонику: мантия диктует, где деформируется поверхность. Сегодня шлейф питает вулканы Азоров.
Схожий процесс идет у Азоров с разломом Терсейра. Там тоже толстая кора и шлейф. Это значит, прошлые тепловые аномалии предсказывают будущие разломы в Атлантике.
Климатические сдвиги, как нагрев Атлантики, могут усилить активность. Океанские циклы регулируют глобальные изменения.
Похожие структуры меняют взгляды на океаническую кору.
"Мантийные шлейфы готовят почву для тектонических драм, как в случае с желобом", — в беседе с Pravda. Ru рассказал учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Экспедиция на судне METEOR использовала гидролокацию для карт и дночерпатели для пород. Химический анализ и датировка раскрыли историю. Батиметрия из Португалии дополнила картину.
Вулканические образцы — как архив: они хранят следы мантии и плит. Это позволило проследить эволюцию от 37 миллионов лет назад.
Желоб показывает, как мантия и плиты взаимодействуют. Такие открытия помогают прогнозировать риски в океанах и изменения уровня.
Будущие разломы могут возникнуть в похожих зонах, влияя на вулканизм и климат.
Подводное давление и тектоника плит усилили разломы. Эрозия водой на суше медленнее, чем растяжение коры в океане.
Нет, граница плит ушла. Но мантийный шлейф продолжает влиять на регион косвенно.
Да, аналогичные процессы там активны, усиливая вулканизм.
Гидролокацией, батиметрией и анализом пород с исследовательских судов.
