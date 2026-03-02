Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Орлов

Тайный язык разломов: как подземные толчки в лаборатории помогают предсказать крупные катастрофы

Наука

В глубине Швейцарских Альп, на глубине полторы тысячи метров, ученые взяли природу за руку и заставляют ее говорить. Подземная лаборатория BedrettoLab превратилась в арену для проекта FEAR, где специально провоцируют мини-землетрясения. Цель проста: понять, как рождаются толчки, чтобы в будущем их укротить.

Землетрясение
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Землетрясение

Гидравлическая инъекция воды в естественный разлом Монте-Корво — это не безрассудство, а точный эксперимент. Сеть датчиков фиксирует каждый микросигнал, раскрывая секреты, которые природа скрывает веками. Такие исследования особенно актуальны на фоне землетрясений у Камчатки или толчков у Анапы.

Проект обещает перевернуть подход к сейсмическим рискам, связанным с добычей энергии. От сланцевого газа до геотермальных скважин — везде та же физика разломов.

Лаборатория в сердце Альп

BedrettoLab — это боковой туннель от железной дороги, перестроенный в научный полигон. Расположена в кантоне Тичино, она дает доступ к разлому Монте-Корво. Здесь датчики в скважинах ловят вибрации, недоступные на поверхности.

Такие места редкость: естественный разлом под слоем скал, идеальный для тестов. Ученые из ETH Zurich и партнеров используют его, чтобы преодолеть разрыв между лабораторными моделями и полевыми данными.

Проект FEAR: искусственные толчки

Fault Activation and Earthquake Rupture — звучит зловеще, но суть в контроле. Вода под давлением инъецируется в разлом, имитируя процессы в тектонике плит. Это копия того, что происходит при гидроразрыве.

Эксперимент FEAR-1 в конце 2024 года дал 9000 событий. Толчки микроскопические — фиксируют только приборы в метрах от эпицентра.

Магнитуда Эффект
Менее 1 Микротолчки, только приборы
1-2 Слабые вибрации поблизости
Более 5 Повреждения зданий, как в истории

Таблица показывает шкалу: от лабораторных толчков к реальным угрозам вроде сейсмики в Японии.

"Такие эксперименты позволяют разместить датчики прямо в зоне разрыва, чего не даст природа", — в беседе с Pravda. Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Первые результаты экспериментов

14 инъекций вызвали тысячи событий. Данные из Seismica показывают, как разлом реагирует: давление воды сдвигает породы, рождая волны. Это мост между теорией и практикой.

Команда планирует толчки до магнитуды 1. Физика та же, что у гигантов вроде калифорнийских разломов.

Почему это важно для энергетики

Гидроразрыв для сланца или геотермальные скважины часто провоцируют толчки. FEAR моделирует риски, помогая избежать катастроф. Подводные толчки влияют даже на экосистемы.

Знание механизмов позволит регулировать давление, минимизируя риски.

"Контролируемые тесты — ключ к предсказанию индуцированных землетрясений в энергетике", — в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Безопасность и будущее исследований

Меры предосторожности строгие: мониторинг в реальном времени, эвакуационные протоколы. Толчки не ощущаются на поверхности. Будущее — в масштабировании данных для глобальных моделей.

Проект вдохновляет на борьбу с рисками вроде ледниковых толчков или сдвигов в Европе.

"Безопасность на первом месте, данные изменят прогнозы толчков", — в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о контролируемых землетрясениях

Могут ли лабораторные толчки перерасти в большое землетрясение?

Нет, магнитуда строго контролируется. Энергия инъекций недостаточна для цепной реакции в крупных разломах.

Зачем имитировать то, что вызывает риски?

Чтобы понять механизм и разработать меры предотвращения для промышленности.

Когда ждать практических результатов?

Предварительные данные уже публикуются, полные выводы — через годы наблюдений.

Читайте также

Экспертная проверка: сейсмолог Виктор Андреев, геолог Алексей Трофимов, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Максим Орлов
Орлов Максим Евгеньевич — климатолог с 24-летним стажем. Анализирует изменение климата и причины погодных аномалий в России.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука энергетика технологии эксперимент
Новости Все >
Больше никаких потерянных анализов: как изменит жизнь пациентов новый регистр
Первая неделя позади: зачем на самом деле нужен Великий пост
Мир подошел к опасной черте: конфликт вокруг Ирана грозит сорваться в неожиданном направлении
Легальным таксистам ставят палки в колеса: новый закон готовит неприятный сюрприз пассажирам
Соседям Ирана обозначили последствия: цена решения может оказаться непосильной
Театр на Малой Ордынке и группа 25/17: Это пропаганда, прости, пропаганда любви, преданности
В Госдуме ответили на планы НАТО по введению морской блокады против России
Небесный конус накроет спутник: Луна спрячется в тени Земли уже в начале марта 2026 года
Справедливость в каждом кресле: перевозчиков обяжут сажать родителей рядом с детьми до 12 лет
Беременность без авралов и дедлайнов: привычный старт декрета поставили под сомнение
Сейчас читают
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Ближний Восток
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Земля ожила, как старый оркестр: Хабаровский край превращает поля в высокотехнологичный клад:
Хабаровск
Земля ожила, как старый оркестр: Хабаровский край превращает поля в высокотехнологичный клад:
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Авто
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Популярное
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус

Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм

Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Последние материалы
Магия уборки за 2 часа: как воскресенье превращается в день перемен и свежести в доме
Сокровище под окнами: как заброшенная машина во дворе может перейти к вам по закону
Акула с загадочной кожей и белыми глазами: раскрыта тайна необычного хищника в Карибском море
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Южный гость с железным характером: одна ошибка при посадке абрикоса губит весь будущий урожай
Тайный язык разломов: как подземные толчки в лаборатории помогают предсказать крупные катастрофы
Штрафы сгорят в суде: одно ходатайство навсегда удалит ваши старые счета с Госуслуг
Вес стоит, а вы стараетесь: что чаще всего мешает похудению и почему дело не в силе воли
Когда братья перестают быть братьями: горькая правда о войне, которую начали не мы
Курортный покой трещит: операция «Правопорядок» в Сочи доставила 228 человек и раскрыла 15 преступлений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.